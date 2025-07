Több gonddal járhat az erős euró, mint gondolnánk

Az év első felében 14 százalékot erősödött az euró a dollárral szemben. Bár az árfolyam emelkedése az európai eszközök iránti nagyobb keresletet és a közös fizetőeszköz nemzetközi térnyerését jelzi, a reálgazdaság számára inkább kockázatokat hordoz magában - számolt be róla a Bloomberg . Az Európai Központi Bank (EKB) Sintra-ban rendezett fórumán is kiemelt téma volt a közös fizetőeszköz helyzete, az inflációra és növekedésre gyakorolt hatásról pedig számos döntéshozó osztotta meg gondolatait.

Portfolio Budapest Economic Forum 2025 A magyar gazdaság kilátásaival, helyével az újraformálódó világgazdasági rendben kiemelten foglalkozunk a Portfolio gazdasági csúcskonferenciáján, a Budapest Economic Forumon. Ne maradj le róla, jelentkezz Te is!

A nemzetközi devizapiacokat tekintve 2025 egyelőre a dollár gyengüléséről és a rivális tartalékvaluták erősödéséről szólt. Ez alól nem kivétel az euró sem, amely az év eleje óta 14 százalékot erősödött a dollárhoz képest. A kereskedelmi forgalommal súlyozott effektív reálárfolyam ennél jóval kisebb növekedést produkált az év elejéhez képest, jelezve, hogy a folyamat reálgazdasági hatása a vártnál limitáltabb lehet. A közös fizetőeszköz dollárral szembeni felértékelődése az USA-ba exportáló vállalatokat érinti, a más országokba irányuló kivitel várhatóan nem változik érdemben. Az Eurostat 2024-es adatai alapján az eurózóna USA-ba irányuló exportja folyó áron 532,3 milliárd eurót tett ki, mely a GDP 3,5 százalékának felel meg.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

Az elemzők többsége az európai fizetőeszköz felértékelődésének folytatását várja, mely azonban számos nem várt kockázatot hozhat felszínre. Az erős euró hatása központi téma volt az Európai Központi Bank (EKB) Sintra-ban rendezett éves fórumán is, mellyel kapcsolatban több jegybankár is megosztotta gondolatait.

Luis de Guindos, az EKB alelnöke a Bloomberg TV-nek azt mondta, hogy az euró jelenlegi szintje még nem ad okot aggodalomra, az árfolyam 1,20 fölé emelkedése azonban már problematikus lehet.

Az erősödő kockázatokra az EKB monetáris tanácsának több tagja is figyelmeztetett. Véleményük szerint a közös fizetőeszköz gyors erősödésének folytatása veszélyeztetheti az EKB hosszú távú árstabilitását és a 2 százalékos cél alá lassíthatja a fogyasztói árak növekedési ütemét. Az euró felértékelődése az elmúlt hónapokban segítette az eurózóna inflációjának csökkenését, a drágulás üteme pedig májusra ennek is köszönhetően süllyedt az EKB céljának megfelelő 2 százalékos szint közelébe. A hatás elsősorban az importon keresztül jelentkezik, az erősebb euró ugyanis olcsóbbá teszi a behozatalt és várhatóan csökkenti a végső fogyasztói árak növekedési ütemét is. Ezek alapján a közös fizetőeszköz további erősödése a jövőben már inkább kedvezőtlen hatást okozhat. A túlságosan erős euró ráadásul az exportorientált ágazatok versenyképességét is rontja, mely hosszabb távon a gazdasági növekedést is veszélyeztetheti.

Az inflációhoz és növekedéshez kapcsolódó lefelé mutató kockázatok erősödése további kamatcsökkentésre ösztönözheti az eurózóna jegybankját.

Az elemzői várakozások szerint az év hátralévő részében további egy, 25 bázispontos kamatcsökkentés várható.

Bár Christine Lagarde, az EKB elnöke kerülte az árfolyam hivatalos értékelését (mondván, hogy a jegybanknak nincsen hivatalos árfolyamcélja), számos ország jegybankára és piaci elemzője osztotta meg véleményét a kérdésről. Carsten Brzeski, az ING vezető makrogazdasági szakértője szerint az erős euró növekvő kockázatot jelent az eurózóna gazdasága számára. A kérdés most az, hogy a jelenleg tapasztalható gyors erősödés meddig tarthat ki. Christine Lagarde egy Sintra-i panelbeszélgetésen kijelentette, hogy a dollárral kapcsolatban valami megtört, így a trend visszafordítása erősen kérdéses. Donald Trump amerikai elnök intézkedései jelentősen megemelték a gazdaságpolitikai bizonytalanságot, amely várhatóan hosszabb távon fennmarad, így az elemzők szerint az árfolyam korrekciójára jelenleg nem sok tér van.

Az észt, a litván és a finn jegybank elnöke egyaránt úgy nyilatkozott, hogy az árfolyam közeli figyelemmel kísérése a közeljövő egyik fontos feladata lesz,

a fizetőeszköz jelenlegi szintje azonban történelmileg még nem számít kiemelkedőnek, így várhatóan nincs szükség semmilyen azonnali reakcióra.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ