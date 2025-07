Ennek nem lesz így jó vége, 400 felett a forint

Donald Trump amerikai elnök 50%-os vámot vetett ki tegnap a világ egyik legfontosabb nyersanyagára, a rézre. Arra a rézre, ami jelentős súlyt képvisel a 21. századi technológiák gyártásában, az építőiparban és az energetikai átállásban is. Befektetői szempontból elsősorban az inflációs hatások érdekelnek bennünket, hiszen ha érdemi, akkor ez befolyással lehet arra is, hogy látunk-e kamatcsökkentést idén az USA-ban és arra is, hogy milyen erők hathatnak a hosszú lejáratú amerikai államkötvényekre. A kettő együtt pedig már egyenes üzenetet tartalmaz a dollárra is.