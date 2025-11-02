Ebben az évtizedben még nem csinált ilyet a forint - Hamarosan érdekes dolgok történhetnek

A hónap első felében látott kilengéseket követően gyorsan visszatért a forint ereje, ennek köszönhetően pedig valami olyan dolog történt a magyar fizetőeszközzel, melyre ebben az évtizedben nem volt még példa. Az év vége azonban több okból kifolyólag is izgalmas lehet. Hasonló témákkal is foglalkozunk következő befektetési konferenciánkon, november 18-án jön a Portfolio Investment Day, ahol a piac legjobb szakértői segítenek eligazodni a befektetések világában. Jelentkezés itt.

Az euróval szemben 388 alatt is járt már a forint a hónap utolsó napján, ami közel egyhavi csúcsot jelent. A magyar fizetőeszköz ugyan a hónap első felében mutatott némi kilengést, főként miután az amerikai-kínai kereskedelmi háborúval kapcsolatos feszültségek feléledtek, tartós trendfordulót, irányváltást azonban ezek az események sem tudtak hozni.

Ennek nyomán pedig már mintegy 6 százalékot erősödött a magyar fizetőeszköz az euróval szemben január óta:

A forint erősödését alapvetően két tényező támogatta az idei évben: