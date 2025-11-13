Véget ért az amerikai kormányzati leállás - Mit csinál a forint?

43 nap után véget ért a kormányzati leállás a világ legnagyobb gazdaságban, mivel az amerikai Kongresszus alsóháza szerdán elfogadta a szövetségi intézmények finanszírozásáról szóló, így a kormányzati működés újraindulását lehetővé tevő átmeneti költségvetési törvényt.

A kormányzati működés újraindulása kifejezetten jó hír a jegybanknak és a befektetőknek is, hiszen ezzel ismét megindulhat az államilag közzétett adatok áramlása, ami az elmúlt bő egy hónapban látottnál jóval részletesebb képet ad majd az amerikai gazdaság állapotáról.

Kapcsolódó cikkünk 2025. 11. 12. Történelmi kormányzati leállás után maradandó károk, kritikus adatok tűnhetnek el örökre Amerikában

Ennek ellenére egyelőre nincs jó hete a dollárnak, az euróval szembeni keddi gyengülést ugyanis nem követte tartós piaci korrekció, a mai nap pedig ismét emelkedni kezdett az árfolyam, egy euróért most 1,159 dollárt kell fizetni.