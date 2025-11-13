Esik a dollár
Gyengülni kezdett az elmúlt percekben a dollár a forinttal és az euróval szemben is. A dollár-forint árfolyam a kora reggeli 332,1-es szintről egészen 331,2-ig mérséklődött, míg az euró jegyzése mostanra 1,16-ig emelkedett.
Fellélegzett az USA
43 nap után véget ért a kormányzati leállás a világ legnagyobb gazdaságban, mivel az amerikai Kongresszus alsóháza szerdán elfogadta a szövetségi intézmények finanszírozásáról szóló, így a kormányzati működés újraindulását lehetővé tevő átmeneti költségvetési törvényt.
A kormányzati működés újraindulása kifejezetten jó hír a jegybanknak és a befektetőknek is, hiszen ezzel ismét megindulhat az államilag közzétett adatok áramlása, ami az elmúlt bő egy hónapban látottnál jóval részletesebb képet ad majd az amerikai gazdaság állapotáról.
Ennek ellenére egyelőre nincs jó hete a dollárnak, az euróval szembeni keddi gyengülést ugyanis nem követte tartós piaci korrekció, a mai nap pedig ismét emelkedni kezdett az árfolyam, egy euróért most 1,159 dollárt kell fizetni.
Véget ért az amerikai kormányzati leállás - Mit csinál a forint?
A tegnap esti záróárfolyam környékén kezdi a mai napot a forint jegyzése a dollárral és az euróval szemben is, ami enyhe erősödést jelent a hajnali órákhoz képest. A közös európai fizetőeszköz kurzusa most 384,5, míg a dolláré 331,8.
Új nap ébredt Washingtonban: itt a hatalmas fordulat, 43 nap után véget ért a bénultság
Az amerikai Kongresszus alsóháza elfogadta a szövetségi intézmények finanszírozásáról szóló, így a kormányzati működés újraindulását lehetővé tevő átmeneti költségvetési törvényt szerdán.
