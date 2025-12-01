Különleges kötvényaukciókra és devizaswap-tenderekre készül az MNB – itt a bejelentés

A Magyar Nemzeti Bank december 17-én háromhetes futamidejű jegybanki diszkontkötvény-aukciót, december 18-án pedig az év végére átnyúló kéthetes eurolikviditást nyújtó devizaswap tendert tart – számolt be a jegybank.
A cél a monetáris transzmisszió hatékonyságának erősítése és a devizaswap-piac stabilitásának biztosítása az ünnepi időszakban.
A háromhetes diszkontkötvény aukciójára december 17-én kerül sor, értéknapja december 18., lejárata 2026. január 8. A kéthetes futamidejű devizaswap tender napja december 18., értéknapja december 22., lejárata 2026. január 6.
Mindkét addicionális eszköz a rendszeres jegybanki műveletekkel egy időben kerül meghirdetésre, a tenderfelhívásokat az MNB a két nap reggelén, 9:00-kor publikálja.
A decemberi munkaszüneti napok miatt a rendszeres jegybanki műveletek menetrendje is módosul. A december 17-én aukcionált egyhetes diszkontkötvény december 18-án indul és december 23-án jár le. Az év utolsó előtti aukcióját december 22-én tartják, december 23-i értéknappal majd december 31-i lejárattal, míg az idei utolsó tendert december 30-án hirdeti meg az MNB, amely 2026. január 8-án fut ki. Az egynapos devizaswap tenderek közben a megszokott rendben működnek tovább.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
