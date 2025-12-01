Megakadt a forint a csúcs közelében

Rég nem látott csúcson a német Bundok, gyűlnek a fellegek a horizonton
A német állampapírhozamok hétfőn több hónapos csúcsra kapaszkodtak, miközben a hozamgörbe ultrahosszú szakaszának meredeksége 2019 májusa óta nem látott szint közelében maradt – számolt be a Reuters.
Óvatosan elkezdett visszagyengülni a forint
Az euróárfolyam késő délutánra egy lassú gyengüléssel de már újra 381 közelében van, miközben 2-kor még kétéves csúcsa közelében 380,4-nél járt a forint.
Az orosz olaj legnagyobb vásárlói voltak, Trump szankciói az egész külkereskedelmüket beszakította
Jelentősen nőtt a július-szeptemberi negyedévben India folyó fizetési mérleg hiánya, részben a Donald Trump által bevezetett 50%-os vámok exportra gyakorolt negatív hatása miatt – írja a Bloomberg. Korábban az ország volt az orosz olaj legnagyobb vásárlója, ami miatt az amerikai elnök súlyos válaszcsapást mért rájuk.
Oldalazik a forint
Az amerikai feldolgozóipar hanyatlását előrejelző ISM bmi-adatra sem mozdult ki az árfolyam: az EUR/HUF 380,8 közelében oldalazik.
A dollár esetében sem hozott nagyelmozdulásokat a közlés: 327,3 környékén jár a kurzus.
Az EUR/USD-nél viszont megállt a dollár visszakorrigálásra: 1,1635-nél van most az árfolyam.
Továbbra is padlón az amerikai feldolgozóipar
A vártál rosszabb lett az amerikai ISM feldolgozóipari beszerzésimenedzser-indexe. Ami aggasztó, hogy az árnyomás magas maradt, a de a foglalkoztatottsági kilátások romlottak.
Látványosabb váltás a mozgásban
A forint ereje délután kezd elfogyni: a két fontos amerikai bmi-adat közlése előtti órában az euróval szemben az árfolyam visszakorrigált 381 közelébe.
A dollár esetében is hasonló folyamatot látunk: 327,5 felé tart a kurzus a korábbi 326,6-os szintről.
Eközben az euró is lefordult a kéthetes csúcsa közeléből: miközben 1,1652 közelében járt már az EUR/USD, most már 1,164 alá csúszott a váltás.
Pár fillérrel, de újabb forintcsúcs
Az euróhoz képest tovább erősödött a forint: 380,449-ig jött le az árfolyam, néhány fillérrel még közelebb lépve a kétéves csúcshoz.
A dollár már 327-nél
Közel hároméves csúcsához a forint a dollárral szemben: az árfolyam már 326,9-ig jött le, így a következő fontos szint, amire figyelünk, a 326,68.
Visszakorrigált kicsit a forint
A forintárfolyam erősödése egyelőre megtorpant, sőt az euróval szemben a közel kétéves csúcsot jelentő 380,47-es szintről visszagyenült 380,6-ig.
Egyelőre megállt az erősödés
Az elmúlt 30 percben stabilizálódott az eurókurzus a 380,5 forintos szintnél. A magyar deviza erősödését most főleg az támogatja, hogy péntek este a Moody's változatlanul hagyta Magyarország hitelminősítését és kilátásait a befektetésre ajánlott kategóriában, így az árfolyamot továbbra is erősíti a magyar alapkamat, ami az EU legmagasabbja 6,5 százalékos szintjével. Mivel az Európai Központi Bank a 2 százalékos szint alá egyelőre nem akar lazítani, valamint a Federal Reserve esetében a piacok már nemcsak a decemberi, de a januári vágást is egyre biztosabbnak veszik, a forint egy izgalmas carry-trade célpont lett. A következő fontos szintnek a trendvonal alapján a 380-as szint lehet, ahol 2024 januárjában is állt a magyar deviza.
A dollárral szemben még mindig talál erőt a forint: már 327,243-nál jár az árfolyam. A devizapárnál hétfő délután jöhetnek nagyobb mozgások, amikor megérkezik az ISM és az S&P feldolgozóipari bmi-je is.
Különleges kötvényaukciókra és devizaswap-tenderekre készül az MNB – itt a bejelentés
A Magyar Nemzeti Bank év végi kiegészítő aukciókkal és devizaswap-tenderekkel erősíti a piacok stabilitását és a monetáris transzmisszió hatékonyságát. Az indoklás szerint a jegybank ezzel kívánja biztosítani, hogy a pénzpiaci folyamatok a rendkívüli év végi időszakban is zökkenőmentesen működjenek.
Nincs megállás
A forint továbbra is jó lendületben van, már 380,5 alá is benézett az euróárfolyam, ami újabb közel kétéves rekordot jelent.
A dollár esetében az új napi mélypont a 327,4-es szint, a forint itt már közel 1,5 egységet erősödött eddig hétfőn.
Brutális leépítési hullám söpört végig a magyar gyárakon: ezrek vesztették el az állásukat
Jelentős létszámváltozások történtek a hazai nagyvállalatoknál az elmúlt egy évben. Míg a gyártószektor számos szereplője komoly leépítéseket hajtott végre, néhány vállalat jelentős bővülést mutatott - derül ki a HR Portál és az Opten közös elemzéséből.
5 milliárdról 50 millióra zuhant: titokzatos változás a svájci frank mögött
A Svájci Nemzeti Bank októberben nem avatkozott be a frank erősödése ellen, pedig ezt meg kellett volna tennie – idézi az UBS elemzését a Bloomberg. A becslések nagyságrendje jóval elmarad a korábbi, milliárdos intervencióktól.
Az EU legfőbb vívmánya totális kudarcot vallott, a szakértők szerint katasztrofális a helyzet
Az európai egységes piac álma megfeneklett, a belső kereskedelmi akadályok lebontására irányuló évtizedes erőfeszítések elakadtak, ami az EU gazdaságát lemaradásra kényszeríti – számolt be a Financial Times. A legnagyobb problémát nem az Európai Bizottság lassú és túl szigorú szabályozása okozza a szakértők szerint, hanem maguk a tagállamok növelik túlságosan a bürokratikus terheket, elfojtva ezzel az egész államszövetség növekedését.
Itt az újabb csúcs az euróval szemben
Folytatja az óvatos erősödést a forint, márt 380,74 alatt van az euróárfolyam. Ezzel folytatódik a csúcsdöntés.
Nagy Márton: A bankok szénné keresték magukat
Nagy Márton nemzetgazdasági minisztert hétfő reggel 9:30-tól a parlament költségvetési bizottsága hallgatja meg, szokásos éves meghallgatása keretében. Az eseményről a helyszínről élőben tudósítunk. A tárcavezető mellett jelen van a meghallgatáson az NGM részéről Kisgergely Kornél államháztartásért felelős államtitkár, valamint Lóga Máté gazdaságfejlesztésért és iparért felelős államtitkár és Fónagy János parlamenti államtitkár.
A dollárnál is közel a hároméves csúcs
Az USD/HUF már 328,2-nél jár, míg a hétfői eddig legerősebb forintszint 327,75-nél volt. Azonban ha a magyar deviza újra leszúrna, akkor a 326,7-es szintet kell nézni, mert ez 2022 év eleje óta nem látott csúcsot jelentene.
Az euróval szemben már 380-as szintet érdemes figyelni, ami tényleg kétéves eurómélypontot, vagyis forintcsúcsot jelentene.
Új csúcson a forint
Legutoljára 2024. január közepén volt ennyire erős a forint az euróval szemben, vagyis közel kétéves csúcson jár a magyar deviza, mivel átvitte a 381,1-es szintet már reggel és 381,029-ig erősödött. Ahogy már írtuk, a magyar valutát támogatja, hogy a piacok egyre biztosabbak a decemberi – sőt már a januári – amerikai kamatcsökkentésben is, miközben a Magyar Nemzeti Bank továbbra is azt hangsúlyozza, hogy szigorú monetáris politikát folytat a jelenlegi 6,5 százalékos irányadó ráta mellett is.
Olyan történt a forinttal, amire a 2008-as válság óta nem volt példa
2025 a forint éve. A hazai fizetőeszköz sorra halmozza az új csúcsokat a vezető devizákkal szemben. Most azonban valami olyan történt, melyre egészen a 2008-as pénzügyi válság óta nem volt példa, ez pedig igencsak nagy hatással lehet a továbbiakra.
24 pontos javaslatcsomagot kapott a kormány: a közgazdászok szerint erre van szüksége a gazdaságnak
A Magyar Közgazdasági Társaság szerint a következő években az infláció újbóli megfékezése, a fiskális és monetáris politika összehangolása, valamint a mesterséges intelligenciára épülő versenyképességi fordulat jelentik a magyar gazdaság legfontosabb feladatait. A vándorgyűlés szakértői ezek mellett a jegybanki függetlenség védelmét, a gazdaság ellenállóképességének növelését és a K+F-ökoszisztéma megerősítését is kulcskérdésként nevezték meg javaslatcsomagjukban, amelyeket a magyar kormánynak is megküldtek.
Kína gyáripara zuhan: olyan számok érkeztek, amik évek óta nem látott válságra utalnak
A kínai feldolgozóipari beszerzésimenedzser-index novemberben 49,9 pontra esett, visszacsúszva a zsugorodási tartományba, és elmaradt a várakozásoktól a RatingDog felmérése szerint – számolt be a Reuters.
Kitart a forint a kétéves csúcsa közelében, most jöhet a nagy menetelés
Hétfő reggel nyugodt, minimális forinterősödés, forintstabilizációs látszik a devizapiacokon. A hétfői kereskedés elejét összekössem az előző hét történéseivel.
A forint a múlt héten összességében erősödő pályán maradt, és továbbra is nagyon közel jár a kétéves csúcsához. A dollárral és az euróval szemben is szűk sávban mozgott, jellemzően az erősödés felé tendált hajnalban is.
A dollár/forint 329 körül jár hétfő reggel, minimális, 0,03%-os elmozdulással. Az árfolyam pénteken is ebben a sávban zárt, és kitart az a több napja tartó oldalazás, amely a 328,5–330-as tartományban volt.
A múlt hét első felében volt egy rövidebb gyengülési hullám, amikor 330 fölé kapaszkodott a jegyzés, de a második felére már visszaállt az erősebb zónába.
A 329 körüli dollár/forint továbbra is azt mutatja, hogy a forint az erősebb szintek közelében maradhat, főként miután egyre biztosabb, hogy a Federal Reserve a decemberi ülésén is folytatja a kamatvágást, amely így vonzóvá teszi a carry-trade szempontjából a 6,5 százalékos magyar irányadó rátát.
Az euró/forint hétfő reggel 381,6 körül áll. Ez mindössze pár tizedes elmozdulást jelent péntekhez képest, miközben a múlt héten az EUR/HUF is a 381–383-as sávban oldalazott.
Az EUR/USD közben továbbra is többhetes csúcsközelben van, 1,16 körül mozog, miután múlt héten kényelmesen áttörte az 1,1550–1,1580-as ellenállási zónát. A dollár gyengüléséhez hozzájárult, hogy a piac egyre biztossabban árazza a Fed decemberi kamatvágását, valamint az, hogy egyre többen már nem csak a decemberi döntést, hanem a januári további lazítást is valószínűsítik.
A jen kilóg a mezőnyből: hétfő reggel határozottan erősödött a BOJ-kormányzó Ueda Kazuo üzenetei után. Mivel a japán jegybank először jelzett egyértelműen közeli kamatemelési lehetőséget, a jen mintegy fél százalékot ugrott a dollárral szemben. Ez a globális devizapiaci környezetet is erős iránykeresésre késztette ma hajnalban.
A szélesebb piacon vegyes hangulat látszik: a dollár gyenge, az euró és a font erősödik, viszont az ausztrál és az új-zélandi dollár gyengül egyelőre. A kriptoeszközök esése – a bitcoin 6% körül, az ether több mint 6%-kal süllyedt – szintén azt mutatja, hogy a piaci szereplők kockázatkerüléssel indítják a hónapot.
A forint szempontjából ma két dolgot érdemes figyelni. Egyrészt a globális dollárhangulat továbbra is támogató, így a forint megmaradhat az erősebb zónában. Másrészt ma reggel jön a KSH külkereskedelmi statisztikája októberre, amely a délelőtti órákban adhat kisebb impulzust, ha a vártnál jobban vagy gyengébben sikerül.
A nemzetközi piacokat ma egy sűrű makronaptár mozgatja. Ázsiában a kínai RatingDog-féle feldolgozóipari beszerzésimenedzser-index jelent meg hajnalban, Európában késő délelőtt érkeznek a francia, német és eurózónás feldolgozóipari bmi-adatok. Ezek az euró kismértékű ingadozását befolyásolhatják – ami közvetetten a forint piacára is átszűrődhet. A nap csúcspontjai az amerikai adatok lesznek: 14 órakor Jerome Powell beszéde, majd a 15:45-ös S&P és a 16:00-kor publikált ISM feldolgozóipari bmi. Ez utóbbi tipikusan nagyobb mozgást szokott kiváltani a dollárban, ezért a délutáni órákra érdemes figyelni a forint oldaláról is.
