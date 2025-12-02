"Az USA problémái jövőre Európába is átgyűrűzhetnek" - figyelmeztet az EKB döntéshozója

Martin Kocher, az Európai Központi Bank Kormányzótanácsának tagja és az osztrák jegybank elnöke a Kuriernek adott interjúban úgy fogalmazott, hogy a jegybanknak érdemes megőriznie mozgásterét, hogy szükség esetén módosíthassa a monetáris politika irányát. Hangsúlyozta:

monetáris politikával nem lehet és nem is szabad mikromenedzsmentet folytatni.

Kocher szerint a pénzpiacokon továbbra is nagyon magasak az értékeltségek, különösen az Egyesült Államokban a mesterséges intelligenciához kapcsolódó részvények körében, emiatt

jövőre kiemelten fontos lesz a pénzügyi stabilitás megőrzése.

Hozzátette:

az európai bankok nagyon stabilak, de az Egyesült Államokból átgyűrűzhetnek problémák, ami indokolttá teszi az óvatosságot.

A jegybankár interjújában elismerte, hogy problémás tud lenni, amikor a közös monetáris politika szembemegy egy-egy ország érdekével, de az Európai Központi Bankon (EKB) belül rendszeresen egyeztetnek egyedi inflációs és költségvetési folyamatokat, azaz minden szempontot mérlegelnek egy-egy döntés előtt. A közgazdász 2026-ban az egyedi inflációs ráták erősödő konvergenciájára számít, ami szerinte segíteni fog a monetáris politikai intézkedések összehangolásában is.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

