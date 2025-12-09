  • Megjelenítés
Megfordult a forint szerencséje - ebből lehet a baj?
Megfordult a forint szerencséje - ebből lehet a baj?

A Fitch pénteki kilátásrontása után nagyot gyengült a forint árfolyama hétfőn. Erre játszott rá még a dollár erősödése is. A mai nap korán reggel magyar infláció, majd délután amerikai konjunktúraadatok érkeznek. A forint 385 felett kezdi a napot az euróval és 330,8 körül a dollárral szemben.

Nagyon csúnyán gyengült tegnap a forint árfolyama a vezető devizákkal szemben.

Az euróval szemben 0,71%-ot, a dollárral szemben pedig 0,78%-ot.

Ezért elsősorban a Fitch pénteki döntése a felelős, ugyanis a hitelminősítő a minősítés megtartása mellett rontotta a magyar adósságbesorolás kilátásait.

eurhuf

Eközben a dollár tegnap erősödött az euróval szemben, de emögött feltehetően inkább csak a szerdai amerikai kamatdöntés előtti pozíciózátások állhattak.

eurusd

A mai nap 8.30-kor jön a magyar infláció, majd délután amerikai munkaerőpiaci és konjunktúraadatokra figyelnek a befektetők.

usdhuf

A mai nap nagy kérdése, hogy folytatódik-e a forint lejtmenete a kamatdöntő ülés előtt.

