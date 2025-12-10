Kína olyan fegyvert vet be, ami megtorló lépéseket vonhat maga után

A kamara szerdán közzétett jelentése szerint a jüan idén tízéves mélypontra gyengült az euróhoz képest, és az év során 7,5 százalékot veszített értékéből. A szervezet rámutatott, hogy Kína hatalmas kereskedelmi többlete alapján a jüannak inkább erősödnie kellene. A figyelmeztetés néhány nappal azután látott napvilágot, hogy a friss adatok szerint az ország éves áruforgalmi többlete először haladta meg az ezermilliárd dollárt.

Kapcsolódó cikkünk 2025. 12. 08. Milyen vámháború? Hatalmas mérföldkőhöz ért Kína

Az alulértékelt jüan gyakorlatilag exporttámogatás

– jelentette ki Jens Eskelund, a kamara elnöke. Hozzátette, hogy ennek a felismerése "megkönnyíti" majd Kína kereskedelmi partnerei számára a megtorló lépések megtételét, például dömpingellenes vizsgálatok indítását vagy vámok kivetését.

Elemzők szerint Kína reál effektív árfolyama – vagyis a valuták szélesebb kosarához viszonyított, súlyozott átlagos árfolyam – 18 százalékkal gyengült a 2022. márciusi, a világjárvány idején elért csúcshoz képest. Eközben az árak csökkentek az országban a gyenge belföldi kereslet és az ipari túlkínálat miatt.

A Kínai Központi Bank szorosan ellenőrzi a jüan árfolyamát. Peking ugyanakkor azt állítja, hogy piaci elvek szerint jár el, és tagadja a valuta politikai célú manipulálását.

Kína a járvány kezdete óta folyamatosan jelentős kereskedelmi többletet halmoz fel. Az exportnövekedésre támaszkodik, hogy ellensúlyozza a gyenge, ingatlanválság sújtotta belföldi gazdaság teljesítményét. A nagyszabású belföldi keresletélénkítés helyett Peking az iparra, különösen a csúcstechnológiai ágazatokra összpontosít, miközben gazdasági fölényért verseng az Egyesült Államokkal.

Kapcsolódó cikkünk 2025. 11. 20. Elkészült Kína mesterterve, felforgathatja a teljes világgazdaságot

Ez a gazdaságpolitikai irány tartóssá tette a deflációs nyomást. A szerdán közzétett hivatalos adatok szerint a termelői árak novemberben 2,2 százalékkal csökkentek, ami már a harmincnyolcadik egymást követő hónapja tartó visszaesést jelenti. Ezzel párhuzamosan a fogyasztói árindex 0,7 százalékkal emelkedett, ami 2024 februárja óta a legmagasabb érték.

Brad Setser, a Külkapcsolatok Tanácsának kutatója és Mark Sobel, az OMFIF amerikai elnöke múlt havi tanulmányukban arra szólították fel Kínát, hogy engedje erősödni a jüant. Érvelésük szerint ez mérsékelné a geopolitikailag érzékeny kereskedelmi többleteket, és növelné a belföldi keresletet a fogyasztók vásárlóerejének javításán keresztül.

A kamara jelentésének megjelenésével egy időben több külföldi kereskedelmi kamara felmérése is azt mutatta, hogy a külföldi vállalatok továbbra is komoly nehézségekkel szembesülnek Kínában. A német és a brit kamarák beszámolói szerint ugyanakkor néhány cég új lehetőségeket talált a külföldre befektető kínai vállalatokkal való együttműködésben.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ