Kína olyan fegyvert vet be, ami megtorló lépéseket vonhat maga után

A kamara szerdán közzétett jelentése szerint a jüan idén tízéves mélypontra gyengült az euróhoz képest, és az év során 7,5 százalékot veszített értékéből. A szervezet rámutatott, hogy Kína hatalmas kereskedelmi többlete alapján a jüannak inkább erősödnie kellene. A figyelmeztetés néhány nappal azután látott napvilágot, hogy a friss adatok szerint az ország éves áruforgalmi többlete először haladta meg az ezermilliárd dollárt.
Az alulértékelt jüan gyakorlatilag exporttámogatás
– jelentette ki Jens Eskelund, a kamara elnöke. Hozzátette, hogy ennek a felismerése "megkönnyíti" majd Kína kereskedelmi partnerei számára a megtorló lépések megtételét, például dömpingellenes vizsgálatok indítását vagy vámok kivetését.
Elemzők szerint Kína reál effektív árfolyama – vagyis a valuták szélesebb kosarához viszonyított, súlyozott átlagos árfolyam – 18 százalékkal gyengült a 2022. márciusi, a világjárvány idején elért csúcshoz képest. Eközben az árak csökkentek az országban a gyenge belföldi kereslet és az ipari túlkínálat miatt.
A Kínai Központi Bank szorosan ellenőrzi a jüan árfolyamát. Peking ugyanakkor azt állítja, hogy piaci elvek szerint jár el, és tagadja a valuta politikai célú manipulálását.
Kína a járvány kezdete óta folyamatosan jelentős kereskedelmi többletet halmoz fel. Az exportnövekedésre támaszkodik, hogy ellensúlyozza a gyenge, ingatlanválság sújtotta belföldi gazdaság teljesítményét. A nagyszabású belföldi keresletélénkítés helyett Peking az iparra, különösen a csúcstechnológiai ágazatokra összpontosít, miközben gazdasági fölényért verseng az Egyesült Államokkal.
Ez a gazdaságpolitikai irány tartóssá tette a deflációs nyomást. A szerdán közzétett hivatalos adatok szerint a termelői árak novemberben 2,2 százalékkal csökkentek, ami már a harmincnyolcadik egymást követő hónapja tartó visszaesést jelenti. Ezzel párhuzamosan a fogyasztói árindex 0,7 százalékkal emelkedett, ami 2024 februárja óta a legmagasabb érték.
Brad Setser, a Külkapcsolatok Tanácsának kutatója és Mark Sobel, az OMFIF amerikai elnöke múlt havi tanulmányukban arra szólították fel Kínát, hogy engedje erősödni a jüant. Érvelésük szerint ez mérsékelné a geopolitikailag érzékeny kereskedelmi többleteket, és növelné a belföldi keresletet a fogyasztók vásárlóerejének javításán keresztül.
A kamara jelentésének megjelenésével egy időben több külföldi kereskedelmi kamara felmérése is azt mutatta, hogy a külföldi vállalatok továbbra is komoly nehézségekkel szembesülnek Kínában. A német és a brit kamarák beszámolói szerint ugyanakkor néhány cég új lehetőségeket talált a külföldre befektető kínai vállalatokkal való együttműködésben.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
Kiderült, hogyan akadályozza meg az Nvidia, hogy a legértékesebb AI-chipek rossz kezekbe kerüljenek
Hamarosan kereskedelmi forgalomba kerülhet a funkció.
Kirobbant az újabb háborús konfliktus: félmillió ember menekül a harcok elől
Megint zúgnak a rakéták, sokan meghaltak.
Bejelentette Ukrajna: sikeres ellentámadásba kezdtek, kitolják az oroszokat Pokrovszkból
Kisebb siker a frontvonalon - ezt állítja legalábbis az ukrán katonai vezetés.
YouTube-sztárba szállhatunk be a tőzsdén - Most indul egy új szórakoztatóipari óriás sztorija?
A kérdés, hogy ki tudnak-e lépni az egyslágeres szerepből.
Megtámadták Moszkvát: órákon át dolgoztak a védelmi erők – Nem kímélték az orosz fővárost
Több hullámban érkezett a csapás.
Kiosztotta Donald Trumpot a pápa: "megpróbálja szétszakítani, ami összetartozik"
Ezt a Fehér Ház aligha hagyja majd szó nélkül.
Kimondta Zelenszkij: Ukrajna lényegében feladja egyik legfontosabb háborús célját
"Nincs elég erőnk, nincs elég támogatásunk."
Szétszakadt a magyar társadalom
Magasabb a Gini-index.
"Kell egy pofon Európának, hogy észhez térjen"
"Az állam és a privát szféra összefonódása akkora versenyhátrány Magyarországnak, ami sehol máshol nincs, ez szuper extrém az Európai Unió más országaihoz hasonlítva." Szabó Balázs,...
Az AI-láz árnyoldala: kilőttek a technológiai cégek CDS-felárai
Az elmúlt hónapokban látványos és szokatlan mozgások jelentek meg a hitelkockázati piacokon: több nagy technológiai és különösen AI-érintett vállalat CDS-felára hirtelen, rövid idő alatt
8 éve nem látott szinten a hitelkártya-tartozás
159,6 milliárd forint tartozása volt a magyaroknak a hitelkártyájukon októberben. Nyolc éve nem volt ilyen mértékű ez a tartozás hazánkban. A hitelkártya azonban nem mindig "rossz tartozás".
Hajtunk a bónuszért
Rendhagyó adásunkban Radnai Károllyal rakjuk rendbe az adózást, meg a filmipart. Előtte meg ketten a kommentelőket. Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours... The post Hajtun
Új transzferár-szabályozás: könnyítés vagy kockázat?
Megérkezett a transzferár rendelet tervezete, amely 2026-tól váltja ki a NGM 32/2017-es transzferár szabályozását. A jogalkotó deklarált célja az adminisztratív terhek csökkentése és az adó
"A piac alulbecsli az inflációs tényezőket"
A mai, mindent átszövő globális kereskedelmi feszültségek és a deglobalizálódás jelei nemcsak a nagy világpiacokat rengetik meg – figyelmeztet Tuli Péter. A HOLD Alapkezelő intézményi.
GPS-ektől sportórákig - a Garmin újratervezésének története
A Garmin története tankönyvi példája annak, hogyan omlik össze egy egytermékes üzleti modell - és hogyan lehet mégis újraépíteni egy vállalatot. Volt idő, amikor a Garmin neve egyet jelentet
Meghosszabbított határidők a Technológia Plusz hitelprogramoknál
Marad a 0% kamat, több idő a döntésre.
Kiszerethetnek a magyarok a Revolutból, csúnya pofon érkezett
A falvakat nem szórja tele ATM-ekkel a litván neobank.
A legrosszabbkor drágul az útdíj: vajon ki fogja ezt a végén megfizetni?
Sikerül majd átterelni a nehézgépjárműveket?
Belvárosi Airbnb-háború: kinél van az igazság?
A tulajdonosok egy utolsó reménysugárban bíznak.
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!