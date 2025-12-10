  • Megjelenítés
Kína olyan fegyvert vet be, ami megtorló lépéseket vonhat maga után
Kína olyan fegyvert vet be, ami megtorló lépéseket vonhat maga után

Az Európai Unió Kínai Kereskedelmi Kamarája szerint Peking jelentősen alulértékelt szinten tartja a jüant az euróval szemben, ami mesterséges versenyelőnyt biztosít a kínai exportőröknek, és növeli a kereskedelmi megtorló lépések kockázatát - közölte a Financial Times.

A kamara szerdán közzétett jelentése szerint a jüan idén tízéves mélypontra gyengült az euróhoz képest, és az év során 7,5 százalékot veszített értékéből. A szervezet rámutatott, hogy Kína hatalmas kereskedelmi többlete alapján a jüannak inkább erősödnie kellene. A figyelmeztetés néhány nappal azután látott napvilágot, hogy a friss adatok szerint az ország éves áruforgalmi többlete először haladta meg az ezermilliárd dollárt.

Az alulértékelt jüan gyakorlatilag exporttámogatás

– jelentette ki Jens Eskelund, a kamara elnöke. Hozzátette, hogy ennek a felismerése "megkönnyíti" majd Kína kereskedelmi partnerei számára a megtorló lépések megtételét, például dömpingellenes vizsgálatok indítását vagy vámok kivetését.

Elemzők szerint Kína reál effektív árfolyama – vagyis a valuták szélesebb kosarához viszonyított, súlyozott átlagos árfolyam – 18 százalékkal gyengült a 2022. márciusi, a világjárvány idején elért csúcshoz képest. Eközben az árak csökkentek az országban a gyenge belföldi kereslet és az ipari túlkínálat miatt.

A Kínai Központi Bank szorosan ellenőrzi a jüan árfolyamát. Peking ugyanakkor azt állítja, hogy piaci elvek szerint jár el, és tagadja a valuta politikai célú manipulálását.

Kína a járvány kezdete óta folyamatosan jelentős kereskedelmi többletet halmoz fel. Az exportnövekedésre támaszkodik, hogy ellensúlyozza a gyenge, ingatlanválság sújtotta belföldi gazdaság teljesítményét. A nagyszabású belföldi keresletélénkítés helyett Peking az iparra, különösen a csúcstechnológiai ágazatokra összpontosít, miközben gazdasági fölényért verseng az Egyesült Államokkal.

Ez a gazdaságpolitikai irány tartóssá tette a deflációs nyomást. A szerdán közzétett hivatalos adatok szerint a termelői árak novemberben 2,2 százalékkal csökkentek, ami már a harmincnyolcadik egymást követő hónapja tartó visszaesést jelenti. Ezzel párhuzamosan a fogyasztói árindex 0,7 százalékkal emelkedett, ami 2024 februárja óta a legmagasabb érték.

Brad Setser, a Külkapcsolatok Tanácsának kutatója és Mark Sobel, az OMFIF amerikai elnöke múlt havi tanulmányukban arra szólították fel Kínát, hogy engedje erősödni a jüant. Érvelésük szerint ez mérsékelné a geopolitikailag érzékeny kereskedelmi többleteket, és növelné a belföldi keresletet a fogyasztók vásárlóerejének javításán keresztül.

A kamara jelentésének megjelenésével egy időben több külföldi kereskedelmi kamara felmérése is azt mutatta, hogy a külföldi vállalatok továbbra is komoly nehézségekkel szembesülnek Kínában. A német és a brit kamarák beszámolói szerint ugyanakkor néhány cég új lehetőségeket talált a külföldre befektető kínai vállalatokkal való együttműködésben.

