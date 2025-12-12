Pofonok után kapaszkodik a forint

Tegnap kora délután a forint euróval szembeni árfolyama hirtelen 4 egységet gyengült, miután az Európai Bizottság kötelezettségszegési eljárást indított Magyarországgal szemben az árrésstop miatt. A reakciót felerősítette, hogy a forintpiac jelenleg kifeszített, az elmúlt hónapokban ugyanis nagy állományú carry trade-re épülő long pozíciók halmozódtak fel. Ilyen piaci környezetben gyakran már mérsékelten negatív hírekre is gyors pozícióleépítés indul. A forintra további nyomást helyezhetett egy Bloomberg-cikk, amely névtelen forrásokra hivatkozva Orbán Viktor köztársasági elnöki ambícióit és a hatalom megőrzéséhez kapcsolatos forgatókönyveit taglalta, címlapos megjelenésével pedig erősítette a politikai kockázat percepcióját.

A két hír együtt növelte a bizonytalanságot és a kockázatkerülést, ami tipikusan túlfűtött carry-pozíciók esetén éles, rövid idő alatti árfolyamkilengéshez vezet.