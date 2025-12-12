  • Megjelenítés
Pofonok után kapaszkodik a forint
Deviza

Portfolio
Mozgalmas napokon vagyunk túl a forint árfolyamát tekintve: a múlt hét végén a Fitch Ratings hitelminősítő kilátásrontása, tegnap pedig két magyar-specifikus hír indított jelentős gyengülési hullámot. A tegnapi két esemény az árrésstop intézkedések ellen indított uniós kötelezettségszegési eljárás, valamint a magyar elnöki rendszer átalakításáról a Bloombergen megjelent exkluzív anyag voltak. A tegnapi gyengülést aztán ma reggelig ledolgozta a hazai deviza, így az euróval szemben a 382,5-383,0-as, míg a dollár ellenében a 325,9-326,3-as sávban zajlik most a kereskedés.
Mi okozta a forint árfolyamának tegnapi kilengését?

Tegnap kora délután a forint euróval szembeni árfolyama hirtelen 4 egységet gyengült, miután az Európai Bizottság kötelezettségszegési eljárást indított Magyarországgal szemben az árrésstop miatt. A reakciót felerősítette, hogy a forintpiac jelenleg kifeszített, az elmúlt hónapokban ugyanis nagy állományú carry trade-re épülő long pozíciók halmozódtak fel. Ilyen piaci környezetben gyakran már mérsékelten negatív hírekre is gyors pozícióleépítés indul. A forintra további nyomást helyezhetett egy Bloomberg-cikk, amely névtelen forrásokra hivatkozva Orbán Viktor köztársasági elnöki ambícióit és a hatalom megőrzéséhez kapcsolatos forgatókönyveit taglalta, címlapos megjelenésével pedig erősítette a politikai kockázat percepcióját.

A két hír együtt növelte a bizonytalanságot és a kockázatkerülést, ami tipikusan túlfűtött carry-pozíciók esetén éles, rövid idő alatti árfolyamkilengéshez vezet.

Pofonok után kapaszkodik a forint

Ledolgozta tegnapi gyengülését a forint árfolyama: a kora délutáni 385-ös lokális csúcsról mostanra 382,8-ig mérséklődött az euró jegyzése.

Erősödő trend látszik a dollár-forint árfolyamban is, a zöldhasú kurzusa 326 körüli szintekről próbál erősödni. A jegyzés most 326,1.

Címlapkép forrása: Shutterstock

