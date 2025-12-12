  • Megjelenítés
Sorra kapja a pofonokat a forint
Sorra kapja a pofonokat a forint

Mozgalmas napokon vagyunk túl a forint árfolyamát tekintve: a múlt hét végén a Fitch Ratings hitelminősítő kilátásrontása, tegnap pedig két magyar-specifikus hír indított jelentős gyengülési hullámot. A tegnapi két esemény az árrésstop intézkedések ellen indított uniós kötelezettségszegési eljárás, valamint a magyar elnöki rendszer átalakításáról a Bloombergen megjelent exkluzív anyag voltak. A tegnapi mozgásokat ma reggelre ledolgozta a hazai deviza, de a délelőtti órákban ismét jelentős forintgyengülés vette kezdetét. Az euró jegyzése egészen 384,2-ig, a dolláré 327,6-ig kúszott fel, mely szintről azóta sem tud tartósan elmozdulni.
Tovább esik a forint

Az elmúlt percekben egészen 384,5-ig gyengült a forint árfolyama, közelítve ezzel a tegnapi nagy kilengéskor elért szintet.

A dollár árfolyama is emelkedik - bár sokkal kisebb mértékben, mint az euróé -, a zöldhasú egységéért most 327,8 forintot kell adni.

Újra 384 felett az euró

A 384-es szint körül oldalazik a forint árfolyama az euróval szemben, tehát egyelőre nem tudja kiheverni a délelőtti ütést a hazai fizetőeszköz.

Drámai előrejelzés érkezett: évtizedes válság előtt áll Németország

Az Ifo gazdaságkutató intézet szerint a német gazdaság akár egy teljes évtizeden át tartó válság elé nézhet: strukturális reformok és a munkaerő-potenciál bővítése nélkül a növekedés az évtized végére gyakorlatilag lenullázódhat, a 2030-as években pedig tartósan negatívvá válhat - tudósított a Bild. Ennél némileg optimistább hangot ütöttek meg a berlini DIW gazdaságkutató intézet munkatársai, akik jövőre és 2027-ben 1-1,5 százalékos gazdasági növekedést várnak - tudósít a Handelsblatt. A két kutatóintézet dolgozói azonban egyaránt figyelmeztetnek, hogy a német kormány jövőre induló gazdaságélénkítő csomagja önmagában nem fogja megoldani a gazdaságszerkezeti problémákat, az eddig bejelentett intézkedések legfeljebb a tünetek enyhítésére lesznek elegendők.

Korrigál a forint árfolyama

Némileg visszaerősödött a forint a délelőtti hirtelen gyengülést követően, az euróval szembeni jegyzés 383,8-ig, a dollárral szembeni pedig 327,2-ig mérséklődött.

Stabilizálódik a dollár az elmúlt napok gyengülése után

A mai nap enyhe dollárerősödést hozott a devizapiacokon:

  • az euró ellenében 0,1,
  • a japán jennel szemben 0,2,
  • míg a svájci frankkal szemben 0,1 százalékkal értékelődött fel a zöldhasú.

Mi mozgathatja a zöldhasú árfolyamát?

Az ING Bank elemzői szerint az elmúlt napok dollárgyengülésének hátterében nemcsak a megváltozott kamatkörnyezet, hanem az év végi szezonális tényezők is szerepet játszottak.

Helyzet van a dollárban, mindenki figyel?

Merre megy a pénz, ha gyengül a dollár?

A mai amerikai makronaptár viszont viszonylag üres, ezért a piac várhatóan konszolidálódni fog. A részvénypiacokon tapasztalható óvatosabb hangulat szintén némi támaszt adhat a dollárnak, így az elemzők enyhe erősödésre számítanak.

Már 384 felett az euró árfolyama

Tovább gyengül a forint, az euró jegyzése már 384,1 forint, a dolláré pedig 327,6 forint.

Meglepő eredmények érkeztek: óriásit javult az EU megítélése a magyarok körében

A 2025 őszi Eurobarometer felmérés szerint uniós szinten kis mértékben csökkent az intézmények iránti bizalom, miközben Magyarországon ellenkező trend látszik: az EU‑ba vetett bizalom hazánkban tavasz óta 48%-ról 57%-ra ugrott (ez a legnagyobb emelkedés a tagállamok között), az euró támogatottsága pedig szintén javult: 4 százalékpontot emelkedve immár 72%. A magyar emberek prioritása a béke és stabilitás, a munkahelyteremtés, az ellátásbiztonság, valamint a migráció kezelése, kiegészülve a versenyképesség és az agrár/élelmiszer‑biztonsággal, ami az elmúlt hónapokban kapott egyre nagyobb hangsúlyt. Európai szinten a gazdasági kilátásokat inkább stagnálónak látják, a legfontosabb társadalmi ügy pedig továbbra is Oroszország ukrajnai inváziója.

Megállt a forint gyengülése

Stabilizálódott a forint árfolyama: az euróval szemben 383,7, míg a dollár ellenében 327,1 körül alakult a jegyzés az elmúlt percekben.

Ütni kezdték a forintot a befektetők

Jelentős forintgyengülés vette kezdetét az elmúlt percekben:

  • az euró jegyzése az elmúlt órában 382,6-ról egészen 384,0-ig,
  • a dolláré pedig 325,9-ről 327,3-ig emelkedett.
Az euró-zloty árfolyamban szintén gyors és jelentős euróerősödés látható, ami arra utal, hogy a magyar fizetőeszköz árfolyamában megindult elmozdulást valószínűleg nem magyar-specifikus trigger váltotta ki.

Enyhe csapkodás a devizapiacokon

Kisebb kilengések történtek a forint árfolyamában az elmúlt percekben: az euróval szemben 382,6-nál és 383,1-nél is járt a kurzus. A jegyzés most 383,0.

A forint dollárral szembeni árfolyamában is hasonló kilengések látszanak, bár az elmúlt percekben inkább a hazai fizetőeszköz gyengülése volt a meghatározó. A zöldhasú kurzusa mostanra egészen 326,2-ig emelkedett.

Mi okozta a forint árfolyamának tegnapi kilengését?

Tegnap kora délután a forint euróval szembeni árfolyama hirtelen 4 egységet gyengült, miután az Európai Bizottság kötelezettségszegési eljárást indított Magyarországgal szemben az árrésstop miatt. A reakciót felerősítette, hogy a forintpiac jelenleg kifeszített, az elmúlt hónapokban ugyanis nagy állományú carry trade-re épülő long pozíciók halmozódtak fel. Ilyen piaci környezetben gyakran már mérsékelten negatív hírekre is gyors pozícióleépítés indul. A forintra további nyomást helyezhetett egy Bloomberg-cikk, amely névtelen forrásokra hivatkozva Orbán Viktor köztársasági elnöki ambícióit és a hatalom megőrzéséhez kapcsolatos forgatókönyveit taglalta, címlapos megjelenésével pedig erősítette a politikai kockázat percepcióját.

A két hír együtt növelte a bizonytalanságot és a kockázatkerülést, ami tipikusan túlfűtött carry-pozíciók esetén éles, rövid idő alatti árfolyamkilengéshez vezet.

Hullámvasúton a magyar építőipar

Folytatja cikkcakkos pályáját az építőipar: októberben a termelés volumene 1,9%-kal elmaradt az előző havitól, viszont  9,7%-kal meghaladta az egy évvel korábbit. A rendelési mutatók javultak.

Pofonok után kapaszkodik a forint

Ledolgozta tegnapi gyengülését a forint árfolyama: a kora délutáni 385-ös lokális csúcsról mostanra 382,8-ig mérséklődött az euró jegyzése.

Erősödő trend látszik a dollár-forint árfolyamban is, a zöldhasú kurzusa 326 körüli szintekről próbál erősödni. A jegyzés most 326,1.

Wambach: "Németország súlyos gazdasági válságban van, de enélkül sose jött volna változás"

Németország jelenlegi gazdasági válságáról, az ahhoz vezető útról, hibákról és nemzetközi trendekről beszélt Achim Wambach, a Leibniz Centre for European Economic Research (ZEW Kutatóintézet) igazgatója és a Mannheim Egyetem professzora a Portfolio-nak adott interjújában. Beszélgetésünk első részében szóba kerültek a német gazdaság szerkezeti sajátosságai, a mostani válság okai, valamint a húzóágazatok aktuális teljesítménye és kilátásai. Ezután Achim Wambach a jövőre induló német kormányzati gazdaságélénkítő programról és a szerkezeti reformok állásáról is megosztotta gondolatait.

