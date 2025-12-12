Sorra kapja a pofonokat a forint

A mai nap enyhe dollárerősödést hozott a devizapiacokon:

az euró ellenében 0,1,

a japán jennel szemben 0,2,

míg a svájci frankkal szemben 0,1 százalékkal értékelődött fel a zöldhasú.

Mi mozgathatja a zöldhasú árfolyamát?

Az ING Bank elemzői szerint az elmúlt napok dollárgyengülésének hátterében nemcsak a megváltozott kamatkörnyezet, hanem az év végi szezonális tényezők is szerepet játszottak.

A mai amerikai makronaptár viszont viszonylag üres, ezért a piac várhatóan konszolidálódni fog. A részvénypiacokon tapasztalható óvatosabb hangulat szintén némi támaszt adhat a dollárnak, így az elemzők enyhe erősödésre számítanak.

