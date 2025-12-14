A lehetetlen szentháromság – Mi segíti és mi gyengíti a forintot?

A közgazdaságtan egyik meghatározó összefüggése alapján rendszerint két opció választható a háromból: Magyarország rendelkezik a szabad tőkeáramlás adta lehetőségekkel, valamint az önálló monetáris politikával, ezért a mi esetünkben a fix árfolyam a kimaradó tényező.

Az árfolyam ebben a felállásban jellemzően – kevés kivételtől eltekintve – a tápláléklánc végén helyezkedik el és minden a gazdaságot érintő hatás és ellenhatás tükröződik, lecsapódik a kereskedésben, a kurzus változásában. A következőkben mérlegre teszem a legfontosabb tényezőket, és megnézem, mit mutat a műszer. Elsőként vegyük a jelen állás szerint gyengülésre ható erőket!

Inflációs különbözet – állandó tényező

Az, hogy a forintban mért hazai árszínvonal gyorsabb ütemben emelkedik, mint a külföldi, a legfontosabb összefüggés, ami az árfolyam leértékelődésének irányába hat. Önmagában, hogy nálunk magasabb az infláció, mint a kereskedelmi partnereinknél, elméleti síkon még nem ad okot különösebb aggodalomra, amennyiben azt az ütemes felzárkózás számlájára írhatjuk. A differencia mindazonáltal nem másodlagos: főként 2022-23-as években ez rendkívüli volt.

Mindent egybevetve érdemes megjegyezni, hogy ez a tényező folyamatosan velünk él, és egy konstans gyengítő elem, amellett, hogy a jelenleg erősödő magyar deviza sokat segíthet abban is, hogy a külső és belföldi infláció közötti differencia szűküljön. Pozitívum, hogy a forint felértékelődése nemcsak nominális, hanem reál értelemben is zajlik az év eleji lokális minimumpontról.