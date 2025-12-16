A forint volt eddig a sztár, de elemzők figyelmeztetnek: sérülékeny lehet

Az év eleje óta komoly erősödésben van a forint, hiszen az euróval szemben már 7, a dollárral szemben pedig 21 százalékot javított a magyar deviza. Ezzel a feltörekvő piacok egyik elsőszámú kedvence a forint, a befektetők tömegesen nyitottak az erősödésére ügyleteket.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A Bloomberg elemzése alapján a forint erejét eddig két fő tényező támogatta: az Európai Unió legmagasabb kamatszintje és a befektetők spekulációja egy esetleges kormányváltásra. Szakértők szerint azonban Jelenleg mindkét pillér inogni látszik.

A Bank of America stratégái szerint a forint már túlértékelt, erősen ki van téve a globális hangulat változásainak, és a belpolitikai fejlemények is jelentős árfolyamkilengéseket okozhatnak. A William Blair International elemzői már alulsúlyozták a forintot, a Barclays szakértői pedig profitrealizálást javasolnak azoknak, akik az ellenzéki győzelemre spekulálva nyitottak pozíciókat.

A carry-traderek – akik alacsonyabb kamatozású devizában vesznek fel hitelt, majd magasabb hozamú eszközökbe fektetnek – a magas hazai kamatszint miatt idén előszeretettel választották a forintot. Elemzők szerint sokan arra is spekuláltak, hogy Orbán Viktor elveszíti az áprilisi választásokat, ami javíthatná Magyarország hozzáférését a befagyasztott uniós forrásokhoz.

David Hauner, a Bank of America globális feltörekvő piaci kötvénystratégiájának vezetője szerint a forintesés előtti rally talán túl gyorsan és túl messzire ment. Daniel Wood, a William Blair portfóliómenedzsere hozzátette, hogy

a forintban felvett long pozíciók mára zsúfolttá váltak, ami komoly kockázat a választások előtt.

Az elmúlt hét már ízelítőt adott az előttünk álló turbulenciából. Gyengült a forint, és emelkedtek a kötvényhozamok, miután a Bloombergen megjelent egy elemzés a választások utáni befektetői forgatókönyvekről.

Wood szerint ha Magyarország Törökország példáját követi – ahol alkotmányos eszközökkel segítették Erdogant a hatalomban maradni –, az súlyos csapást mérne a forintra és a magyar állampapírokra.

A Bank of America elemzői úgy számolnak, hogy egy Tisza-győzelem esetén a forint akár 360-ig is erősödhet az euróval szemben – ilyen szinteket utoljára 2022 elején láttunk. Orbán újraválasztása viszont a jelenlegi, 385 körüli szintről 390-ig gyengítheti az árfolyamot.

A Bloomberg szakértők szerint jövőre a monetáris politikában is jöhet fordulat. Az MNB mai kamatdöntő ülésen a Bloomberg által megkérdezett mind a 21 közgazdász változatlan, 6,5 százalékos alapkamatra számít, 2026-ban azonban már lazulás jöhet.

A Deutsche Bank elemzői februárra egy negyed százalékpontos kamatvágást prognosztizálnak, amelyet márciusban újabb követhet, és a végső kamatszint 6 százalék körül alakulhat, amennyiben a forint árfolyama viszonylag stabil marad.

Alessia Berardi, az Amundi befektetési stratégája szerint a piacok alulbecsülik a kamatcsökkentések esélyét. A jegybank több mint egy éve változatlanul tartja az irányadó rátát, de ez a szakértő szerint hamarosan megváltozhat.

Az elemzők abban egyetértenek, hogy a legnagyobb kockázatot a választások jelentik, azonban a kamatkilátások változása és a carry trade-állomány alakulása szintén jelentős mozgásokat idézhet elő a devizapiacokon.

Bár Magyar Péter Tisza Pártja a legtöbb közvélemény-kutatásban vezet, a befektetők többsége szerint a verseny kimenetele továbbra is bizonytalan. Christian Wietoska, a Deutsche Bank kelet-közép-európai kutatási vezetője ezért mind a deviza-, mind a kötvénypiacokon óvatos stratégiát javasol.

