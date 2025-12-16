  • Megjelenítés
Érkezik a hét legfontosabb adata - Merre indul a forint?
Érkezik a hét legfontosabb adata - Merre indul a forint?

Portfolio
A forint enyhe gyengüléssel kezdte a keddi kereskedést: az euró 385 forint körül mozog, míg a dollár árfolyama 327,5 forint közelében alakul. A piacok figyelme leginkább a Magyar Nemzeti Bankra terelődik, amely délután 14 órakor teszi közzé kamatdöntését.
385 alatt a forint

A forint kicsit korrigált az euróval szemben, ez azt jelenti, hogy tegnap esti szintje körül mozog reggel.

Érkezik a hét legfontosabb adata - Merre indul a forint?

A MNB monetáris tanácsa vélhetően 6,5 százalékon tartja az irányadó kamatot, ezzel idén végig változatlan maradt a szint. Megismerhetjük még a jegybank új inflációs- és GDP-előrejelzését is.

Nemzetközi fronton is sűrű adatnap várható:

Franciaországból, Németországból és az egész eurózónából is érkeznek a beszerzésimenedzser-indexek,

Ezt egészíti ki a német ZEW gazdasági hangulatindex, amely a befektetői és elemzői várakozásokat tükrözi, és fontos indikátora lehet a növekedési kilátásoknak.

A nap második felében az Egyesült Államok makrogazdasági adatai kerülnek reflektorfénybe. A munkaerőpiacról szóló statisztikák – a foglalkoztatottság, a munkanélküliségi adatok és a bérek alakulása – mellett megjelenik a novemberi kiskereskedelmi forgalomról szóló jelentés is.

A devizapiacon a nap elején mérsékelt forintgyengülés volt megfigyelhető. Az euró árfolyama 385 forint környékén indította a reggeli kereskedést.

A dollár jegyzése 327,5 forint körül alakult, itt szintén kisebb forintgyengülés látszott a korai órákban.

