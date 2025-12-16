  • Megjelenítés
Fordulat a forintnál
Fordulat a forintnál

Portfolio
Változatlanul 6,5%-on hagyta az alapkamatot mai ülésén a Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsa. Közben Amerikából nagyon rossz munkaerőpiaci adatok érkeztek. A forint az euróval és a dollárral szemben erősödni kezdett, de az MNB friss prognózisa nyomán fordulat állt be az árfolyamban. Varga Mihály jegybankelnök többek között arról beszélt, hogy a magyar gazdaság 2025-ben várhatóan 0,5 százalékkal, 2026-ban 2,4 százalékkal, 2027-ben pedig 3,1 százalékkal bővül, ezek az adatok kissé elmaradnak a szeptemberitől.
Gyengül a forint az euróval szemben

Az euró 0,9 egységgel (0,2 százalék) erősödött eddig a forinttal szemben, az árfolyama 385,4 körül jár.

Gyengülni kezdett a forint

A forint délután gyengülni kezdett a dollárral és az euróval szemben is, miközben Varga Mihály jegybankelnök sajtótájékoztatót tartott.

Az euró 385,5-ig, a dollár 327,1-ig erősödött a forinttal szemben.

Itt az MNB indoklása a kamatdöntésről!

Továbbra is változatlanul, 6,5 százalékon hagyta az alapkamatot kedden az MNB Monetáris Tanácsa. A közleményben a legfontosabb újdonság, hogy a jegybank kiemelten figyeli az év eleji átárazásokat és a pénzügyi piacok stabilitását. Ez arra enged következtetni, hogy a kamatcsökkentés kezdetéhez a kulcs a visszafogott év eleji átárazások lehetnek. A közleményt változatlan formában közüljök, a kiemelések tőlünk származnak.

Itt az MNB indoklása a kamatdöntésről!
Erősödik a forint

A forint a dollárral és az euróval szemben is erősödik, előbbivel szemben nagyobb mértékben, amely mögött gyenge amerikai munkaerőpiaci adatok állnak.

A dollár az euróval szemben 0,07 százalékkal gyengült.

Erre nincs más szó: összerogyott az amerikai munkaerőpiac

Nagyon gyenge foglalkoztatottságbővülés, emelkedő munkanélküliségi ráta és csökkenő bérdinamika.

Erre nincs más szó: összerogyott az amerikai munkaerőpiac
Megütötték a dollárt

A dollár 1,8 egységgel gyengült a forinttal szemben, az árfolyama 325,4-nél jár.

Erösödik a forint, különösen a dollárral szemben

A forint a dollárral szemben 8 egységgel erősödött kora délutánra, ez 326,5-ös szintet jelent.

Az euró 384,5 körül jár.

Itt az MNB idei utolsó kamatdöntése

Változatlanul 6,5%-on hagyta az alapkamatot mai ülésén a Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsa. Ezzel gyakorlatilag eldőlt, hogy a jegybank nem nyúlt az irányadó eszközéhez a teljes 2025-ös naptári évben.

Itt az MNB idei utolsó kamatdöntése
Folytatódik az oldalazás

Nem változik érdemben a magyar fizetőeszköz árfolyama: az euró jegyzése jelenleg 384,7, a dolláré 327,3 forint.

Keresi az irányt a forint

Kis mozgások vannak a devizapiacon, az euró 384,4 és 385,4 között ingadozott eddig ma.

A dollár 327 és 328 közötti sávban keresi az irányt.

Ma 14 órakor érkezik az MNB kamatdöntése, ahol a várakozások szerint nem változik a 6,5 százalékos alapkamat.

Sötét felhők gyülekeznek Európa ege fölött

Decemberben gyakorlatilag leállt a francia magánszektor növekedése az S&P Global felmérése szerint, miközben az euróövezet egészében is a vártnál jobban lassult a gazdasági aktivitás, elsősorban a német ipar mélyülő visszaesése miatt.

Sötét felhők gyülekeznek Európa ege fölött
A forint volt eddig a sztár, de elemzők figyelmeztetnek: sérülékeny lehet

A forint 2025-ben kiemelkedően teljesített a feltörekvő piaci devizák között: a dollárral szemben 21, az euróval szemben 7 százalékot erősödött, így a rubel után a második legjobban teljesítő deviza lett. Decemberben azonban megtorpant a lendület, és egyre több elemző figyelmeztet arra, hogy 2026-ra a magyar fizetőeszköz jóval sebezhetőbbé válhat - írja friss elemzésében a Bloomberg.

A forint volt eddig a sztár, de elemzők figyelmeztetnek: sérülékeny lehet
Nincsenek komoly mozgások az euró-dollár árfolyamban

Az euró-dollár keresztárfolyam 1,175 körül jár, komoly mozgások nincsenek a kurzusban.

385 felett az euró

A forint 0,6 egységet gyengült az euróval szemben, ez 385 feletti árfolyamot jelent. A befektetők a mai MNB kamatdöntést várják, bár a várakozások szerint nem változik majd az alapkamat.

Évek óta nem láttak ilyen rossz számokat a britek

Tovább gyengül a brit munkaerőpiac: a kedden közzétett hivatalos adatok szerint csökkent a foglalkoztatottak száma, a magánszektorban pedig lassult a bérek növekedése.

Évek óta nem láttak ilyen rossz számokat a britek
385 alatt a forint

A forint kicsit korrigált az euróval szemben, ez azt jelenti, hogy tegnap esti szintje körül mozog reggel.

Érkezik a hét legfontosabb adata - Merre indul a forint?

A MNB monetáris tanácsa vélhetően 6,5 százalékon tartja az irányadó kamatot, ezzel idén végig változatlan maradt a szint. Megismerhetjük még a jegybank új inflációs- és GDP-előrejelzését is.

Nemzetközi fronton is sűrű adatnap várható:

Franciaországból, Németországból és az egész eurózónából is érkeznek a beszerzésimenedzser-indexek,

Ezt egészíti ki a német ZEW gazdasági hangulatindex, amely a befektetői és elemzői várakozásokat tükrözi, és fontos indikátora lehet a növekedési kilátásoknak.

A nap második felében az Egyesült Államok makrogazdasági adatai kerülnek reflektorfénybe. A munkaerőpiacról szóló statisztikák – a foglalkoztatottság, a munkanélküliségi adatok és a bérek alakulása – mellett megjelenik a novemberi kiskereskedelmi forgalomról szóló jelentés is.

A devizapiacon a nap elején mérsékelt forintgyengülés volt megfigyelhető. Az euró árfolyama 385 forint környékén indította a reggeli kereskedést.

A dollár jegyzése 327,5 forint körül alakult, itt szintén kisebb forintgyengülés látszott a korai órákban.

