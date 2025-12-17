  • Megjelenítés
Jelzést kaptak a piacok - irányba állt a forint
Deviza

Jelzést kaptak a piacok - irányba állt a forint

Portfolio
Gyengüléssel kezdte a napot a magyar fizetőeszköz a dollárral és az euróval szemben is. A piaci folyamatokat jó eséllyel még az MNB tegnapi kamatdöntése és sajtótájékoztatója hajtja. Bár az irányadó ráta mértéke változatlanul 6,5 százalékon maradt, a jegybank előretekintő iránymutatása némileg megváltozott és Varga Mihály elnök tegnapi kijelentése szerint adatvezérelt üzemmódba lépett. Ez azt jelenti, hogy a monetáris politikai irány egyértelműen lazább, mint az elmúlt hónapokban, a jegybank pedig óvatosan megnyitotta az ajtót egy esetleges év eleji kamatcsökkentés előtt. A kommunikáció lazulása a forint árfolyamában is megmutatkozik, tegnap délután óta ugyanis majdnem 2 egységet emelkedett az euró, és 4,5-et a dollár árfolyama. Az eddigi adatok alapján úgy tűnik, hogy a forint gyengülő trendje ma is folytatódni fog, a ma megjelenő európai makrogazdasági adatok pedig várhatóan nem hoznak érdemi fordulatot.
Felszúrt a forint árfolyama

Hirtelen felszúrt a forint árfolyama az euróval szemben: a jegyzés egészen 386,6-ig emelkedett. A hirtelen elmozdulást azóta némi korrekció követte, így a kereskedés most 386,3-as ár mellett zajlik.

Jelzést kaptak a piacok - irányba állt a forint

Enyhe gyengüléssel kezdte a napot a forint a világ vezető tartalékvalutáival szemben. Az euró árfolyama a hajnali 385,7-es szintről 386,0 környékére emelkedett, míg a dollár jegyzése fokozatos eltolódás után már 329,7-nél jár.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

