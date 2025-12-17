Kritikus szintet törhet át az euró az EKB kamatdöntése után

Az amerikai, a japán, a brit vagy éppen a svájci jegybankhoz képest az Európai Központi Bank (EKB) a helyzete jelenleg nyugdotnak tűnik, az elmúlt hetek gazdasági és piaci eseményei azonban érdekessé teszik a testület most csütörtöki kamatdöntését. Az említett időszakban folytatódott a dollár gyengülése, megváltoztak a gazdasági kockázatok, valamint az EKB döntéshozói is tettek érdekes kijelentéseket. Az előzmények fényében érdemes lesz figyelni a kamatdöntést követő sajtótájékoztatót, mivel az EKB monetáris politikai üzenetei akár hosszabb távú befektetői trendeket is elindíthatnak.

2025 végén a világ vezető jegybankjai belső vitákkal és megosztottsággal küzdenek. A gazdasági adatok egyre inkább arra mutatnak, hogy a monetáris politika megszokott irányvonala a közeljövőben szigorodni fog, míg a vámháború, a geopolitikai sokkok és főleg a növekvő adósságállománnyal és kamatterhekkel küzdő kormányok továbbra is hangosan követelik a kamatcsökkentési ciklusok folytatását.

A Fed monetáris tanácsa (FOMC) a múlt heti 25 bázispontos kamatcsökkentés után óvatosan fogalmazott jövőbeli monetáris politikai stratégiájáról, amelyet Donald Trump elnök külső bírálatai és a döntéshozók belső vitái kísérnek. Az Egyesült Királyságban, Japánban és Svájcban szintén megosztott a jegybank: a brit monetáris tanácsban a munkaerőpiaci és inflációs adatok ellentmondásossága, Japánban az egyre inkább esedékes kamatemelés és a miniszterelnök lazításpárti stratégiája, míg Svájcban a defláció és a negatív kamatkörnyezet kockázata generál vitákat.

Mindezek alapján úgy tűnik, monetáris politikai szempontból az eurózóna a "béke szigete". Az Európai Központi Bank (EKB) 2024 júniusa óta összesen nyolc alkalommal, 2 százalékra mérsékelte a betéti rátát, a döntéshozók pedig az elmúlt hónapokban szinte egyöntetűen azt kommunikálták, hogy a kamatok megfelelő, hosszú távú egyensúlyi szinten vannak. Az év utolsó kamatdöntése felé közeledve (ami december 18-án, csütörtökön esedékes) azonban több olyan dolog is történt, ami megágyazhat egy meglepetésnek - nem feltétlenül a mostani döntést, hanem a középtávú stratégiát illetően.