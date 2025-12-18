Hullámvasúton a forint, sorra jönnek a meglepetések

Újrakezdődött a forint menetelése
Az euróárfolyam már 387,5 forint alatt jár, késő délután újra erősödésnek indult a magyar deviza, ezzel lényegében ismét napi legjobb szintjéig korrigált.
Újra 388 alá erősödött a forint
Ismét erősödött a forint az elmúlt percekben, megint 387-tel kezdődik az euró jegyzése (387,8).
Szinte vissza a startmezőre
Nagy a turbulencia ma a forint piacán: a korábbi napok gyengülése után nap elején 389-en járt az euróval szembeni jegyzés, majd rövid időre benézett 390 fölé. Ekkor hoztak változást a Magyar Nemzeti Bank alelnökének, Kurali Zoltánnak a szigorúságot hangsúlyozó megjegyzései, aminek hatására nem csupán ledolgozta a gyengülést a hazai valuta, hanem még erősödött is nagyjából 387,5-ig. Most azonban újabb irányváltásnak lehetünk szemtanúi, a jegyzés egyre inkább közelít a nyitás árfolyamához.
A vártnál kedvezőbben alakult az infláció az USA-ban
A vártnál sokkal kisebb amerikai infláció legközvetlenebb következménye, hogy a pénzügyi kondíciók javulnak, nő a befektetők kockázatvállalási kedve, a dollár gyengül. Egy ilyen helyzetben az olyan feltörekvő devizák, mint a forint is a kedvezményezettek közé tartoznak.
Miért nem érezzük az erősebb forintot a bőrünkön?
Az árfolyambegyűrűzés sebessége az árakba átmenetileg lassabb lehet a korábban megszokottnál, mivel a jelenlegi gazdasági környezetben több más tényező is befolyásolja az árazási döntéseket – olvasható az MNB csütörtökön publikált Inflációs Jelentésének keretes írásában, mely arra keresi a választ, hogyan hat az erősebb forintárfolyam az inflációra. A jegybank szakértői szerint nem gyengült az árfolyam hatása, csak időben eltolódhat, vagyis előbb-utóbb meg fog jelenni a fogyasztói árakban is.
Egyértelmű irányváltás Kurali szavai után
Mozgalmas nap áll a forint mögött: míg 10 óra körül már 390 forint felett is járt az euróval szembeni jegyzés, Kurali Zoltán MNB alelnök szavai fordulatot hoztak. Jelenleg 387,7 forintot kell adni egy euróért, ami nagyjából napon belül 0,35 százalékpontnyi erősödést jelent.
Itt az EKB idei utolsó kamatdöntése!
Ma tartotta az év utolsó kamatdöntő ülését az Európai Központi Bank (EKB) monetáris tanácsa, amelyet a Fed és a Bank of England kamatcsökkentései vezettek fel. A piacok konszenzusos várakozásával összhangban nem változott a betéti ráta mértéke, maradt továbbra is 2 százalék. Christine Lagarde elnök döntést követő sajtótájékoztatója ugyanakkor tartogathat meglepetéseket, így a piaci szereplők is inkább erre fókuszálhatnak.
Nehezen látszik, merre indul tovább a mostani szintről a forint
Bár az elmúlt pár órában számottevő forinterősödés látszott a devizapiacon (mostanra 383,4-ig mérséklődött az euróval szembeni kurzus), az elmúlt napok eseményei érdekes helyzetbe hozták a forintot. Bő egy héttel ezelőtt még a 380-as szintet ostromolta a forint az euróval szemben,
a Fitch hitelminősítői kilátásrontása, az MNB monetáris politikai iránymutatásának enyhülése és a piacon felreppenő spekulációk azonban sérülékennyé tették a magyar devizát, amely ma a 390-es szint fölé is benézett az euróval szemben.
A technikai elemzés indikátorai szerint kritikus szintre ért a forint árfolyama, a következő napokban-hetekben pedig akár több fordulat is bekövetkezhet a devizapiacokon. A forint árfolyamát érintő esetleges forgatókönyvekről alábbi cikkünkben írtunk:
Kamatot csökkentett a Bank of England
A Bank of England a karácsony előtti utolsó ülésén 25 bázispontos csökkentéssel 3,75 százalékra mérsékelte az irányadó kamatot, ami közel hároméves mélypontot jelent - jelentette a Bloomberg.
Összekapta magát a forint
Egészen 388,5-ig csökkent az euró árfolyama. A dollár jegyzése is mérséklődött, most 331,6 forintot kell adni a zöldhasú egységéért.
Délután éri el tetőpontját a "Szuper csütörtök"
A kora délutáni órákban előbb a brit Bank of England, majd az Európai Központi Bank is ismerteti idei utolsó kamatdöntését, amelyet aztán az elnökök által is tartott sajtótájékoztató követ. Utóbbi eseményről a Portfolio szokásosan élőben is tudósít majd. A várakozásokról és a lehetséges forgatókönyvekről alábbi cikkeinkben olvashatnak:
Hullámvasútra ült a forint
Átmenetinek bizonyult a forint elmúlt percekben látott erősödése, az euró árfolyama mostanra ismét 389,6 fölé emelkedett.
Hatott Kurali Zoltán, MNB-alelnök kijelentése, itt a fordulat a devizapiacokon
Kurali Zoltán, az MNB monetáris politikáért is felelős alelnöke egy mai beszélgetésen ismét megerősítette, hogy
a magyar jegybank továbbra is szeretné fenntartani az óvatos és türelmes monetáris politikai megközelítését.
A hírre azonnal reagáltak a befektetők, a forint euróval szembeni árfolyama pedig a délelőtti 390,6-os csúcsról percek alatt 388,8-ra, azaz ma még nem látott mélypontra süllyedt.
A dollár jegyzése is visszatért a reggeli szint közelébe, a kurzus most 331,6 forint.
Először mutatott ma életjelet a forint
Először látszik érdemi forinterősödés ma a devizapiacon, az euró jegyzése 389,5-ig, a dolláré 332,2-ig korrigált vissza az elmúlt percekben. A nem várt erősödés hátterében vélhetően Kurali Zoltán MNB-alelnök kijelentései állnak. A jegybank monetáris politikáért is felelős alelnöke egy beszélgetésen elmondta, hogy
az MNB továbbra is a szigorú kondíciókat szeretné fenntartani, a türelmes és óvatos attitűd pedig továbbra is szükséges az inflációs célok eléréséhez.
Kurali Zoltán: továbbra is szigorú kondíciókat szeretnénk fenntartani
Kurali Zoltán, a Magyar Nemzeti Bank alelnöke a jegybank csütörtöki háttérbeszélgetésén elmondta: a Monetáris Tanács elkötelezett az inflációs cél elérése érdekében. Továbbra is indokolt a türelmes és óvatos attitűd az inflációs cél elérése érdekében. Ugyanakkor az adatok sokat javultak az előző előrejelzéshez képest.
Esik a forint a régiós devizákkal szemben is
Nincs jó napja a forintnak a közép-európai régiót tekintve:
- a lengyel zloty ellenében 0,44,
- a cseh koronával szemben 0,16, míg
- a román lejjel szemben 0,35 százalékot veszített értékéből ma a magyar fizetőeszköz.
Az elmozdulás különösen a lengyel zlotyval szemben jelentős, a mostani 92,7-es árfolyam ugyanis augusztus eleje nem látott, 4,5 hónapos csúcsot jelent.
Bemutatta friss Inflációs jelentését az MNB, de ez sem hozott forinterősödést
Varga Mihály MNB-elnök keddi kijelentése után először szólal meg a jegybank a magyar gazdaság aktuális helyzetéről és középtávú kilátásairól. A jelentést bemutató szakértői testület úgy látja, hogy erős a hazai dezinflációs dinamika, amelyet várhatóan az árrésstop-intézkedések kivezetése sem akaszt majd meg, mivel a kereskedők már alkalmazkodtak hozzá.
Az MNB friss Inflációs jelentéséről alábbi cikkünkben írtunk:
A sajtótájékoztatón elhangzottakat egyelőre nem kísérte érdemi reakció a forint árfolyamában, az euró jegyzése az elmúlt percekben a 390,0-390,2-es sávban ingadozott.
A dollárért most 332,8 forintot kell fizetni a devizapiacon.
MNB: sokkal alacsonyabb lesz az infláció jövőre
Az MNB sokkal kisebb inflációt vár jövőre, mint korábbi, szeptemberi jelentésük alapján. Ehhez hozzájárul, hogy vége a globális élelmiszerár-emelkedési ciklusnak. Az árrésstopokhoz már jelentős részben alkalmazkodtak a szolgáltatók, ezért kivezetésekor kisebb lehet az árnövelő hatás a korábban vártnál.
Norvég kamatdöntéssel indult a "Szuper csütörtök"
A számos jegybanki kamatdöntés után csak "Szuper csütörtök" a norvég jegybank kamatdöntésével kezdődött.
A Norges Bank a várakozásoknak megfelelően változatlanul hagyta az alapkamatot 4,0%-on, óvatos üzenettel:
nem siet a csökkentéssel, saját pályája 2026-ban csak egy 25 bázispontos vágást jelez (miközben a piac két csökkentést vár).
A bejelentés után a norvég korona 11,96-ra erősödött az euróval szemben.
Nem bír megállni a lejtőn a forint
Tovább esik a forint, az euróval szembeni árfolyam az elmúlt percekben már 390,6-nál is járt, azóta 390,2-ig mérséklődött.
A dollár árfolyamán is hasonló mozgások látszanak, a zöldhasú jegyzése a 333,0-as szint elérése után most 329,6-ig mérséklődött.
390 felett az euró
Átlépte a 390-es szintet az euró árfolyama, ezzel október vége óta nem látott szintre emelkedett a közös európai fizetőeszköz jegyzése. A mai gyengülés mértéke már meghaladja az 1 egységet és a 0,25 százalékot.
Csúszik a lejtőn a forint
A gyakori, de kis mértékű piaci korrekciók ellenére folytatódik a forint gyengülése: az euró jegyzése már 389,8-nál, a dolláré 332,4-nél jár.
Újra ütik a forintot
Folytatódik a forint leértékelődése, mostanra egészen 389,7-ig emelkedett az euró árfolyama.
Padlóra került a forint, de tovább kapja a pofonokat
A forint az elmúlt napokban számottevően gyengült az euróval és a dollárral szemben, amiben nagy szerepet játszottak a Magyar Nemzeti Bank keddi (2025. december 16.) kamatdöntő ülését követő sajtótájékoztatón elhangzó gondolatok. A meglepetést nem az alapkamat 6,5%-on tartása, hanem a korábbinál enyhébb hangvételű iránymutatás okozta. Varga Mihály nyilatkozata alapján az MNB hivatalosan is adatvezérelt, ülésről ülésre történő döntéshozatalra áll át, és kiemelten figyeli az év eleji vállalati átárazásokat, valamint a pénzügyi piacok stabilitását,
ami a feltételek teljesülése esetén a kamatcsökkentési ciklus megnyitásának lehetőségét is felveti.
A Portfolio által összegyűjtött elemzői értékelések szerint az MNB „résnyire megnyitotta az ajtót” a lazítás felé: Varga Mihály jegybankelnök lazításpárti (dovish) hangvételű üzenetei és az új előretekintő iránymutatás (forward guidance) alapján a piac egy óvatos, adatoktól függő kamatcsökkentési pályát kezdett árazni. Ugyanakkor a forintpiaci stabilitás és az inflációs várakozások lehorgonyzása továbbra is kulcstényezők maradnak.
A kommunikációs fordulatra azonnali piaci reakció érkezett: a forint árfolyama a döntés és a sajtótájékoztató után látványosan feljebb csúszott, az EUR/HUF a 385-ös szint fölé került, az USD/HUF pedig 327 környékére emelkedett.
A gyengülő tendencia másnap is folytatódott, az euróval szembeni jegyzések a 385–386-os sávból tovább sodródtak a 390-es eurószint felé.
Kedd délután óta a forint árfolyama mintegy 6 egységet csúszott feljebb az euróval és a dollárral szemben is, ami körülbelül 1,5 százalékos gyengülésnek felel meg.
A hazai deviza gyengülése ma is folytatódik, az euróval szembeni jegyzés a 389-es szint körül alakul, míg az amerikai dollár egységéért 331,1 forintot kell most adni.
A címlapkép illusztráció.
Éves csúcsára szökött a gazdasági optimizmus
A novemberi megtorpanása után decemberben folytatta a nyár vége óta tartó javuló tendenciáját a GKI konjunktúraindexe. Ez mind az üzleti, mind a lakossági hangulat tekintetében azt jelenti, hogy éves csúcsán zár a gazdasági szereplők hangulata 2025-ben.
Egyre csúnyább, ami a forinttal történik, nincs megállás a lejtőn
Gyengülő trend jellemzi a magyar fizetőeszköz dollárral és euróval szembeni árfolyamát. A piaci folyamatokat jó eséllyel még az MNB tegnapi kamatdöntése és sajtótájékoztatója hajtja. Bár az irányadó ráta mértéke változatlanul 6,5 százalékon maradt, a jegybank előretekintő iránymutatása némileg megváltozott és Varga Mihály elnök tegnapi kijelentése szerint adatvezérelt üzemmódba lépett. Ez azt jelenti, hogy a monetáris politikai irány egyértelműen lazább, mint az elmúlt hónapokban, a jegybank pedig óvatosan megnyitotta az ajtót egy esetleges év eleji kamatcsökkentés előtt. A kommunikáció lazulása a forint árfolyamában is megmutatkozik, tegnap délután óta ugyanis majdnem 2 egységet emelkedett az euró, és 4,5-et a dollár árfolyama. A hazai fizetőeszköz gyengülése ma is folytatódik, az euró jegyzése a 389-es szint körül alakul.
Óriási fordulat az MNB-ben - Mi jön most?
Unalmasnak ígérkezett az MNB idei utolsó kamatdöntő ülése. Az előzetes várakozásokkal összhangban tartotta a kamatot az MNB, de az előretekintő iránymutatás változott, így egyre több elemző vár kamatcsökkentést, a forint pedig gyengülésnek indult.
Kritikus szintet törhet át az euró az EKB kamatdöntése után
Az amerikai, a japán, a brit vagy éppen a svájci jegybankhoz képest az Európai Központi Bank (EKB) a helyzete jelenleg nyugdotnak tűnik, az elmúlt hetek gazdasági és piaci eseményei azonban érdekessé teszik a testület most csütörtöki kamatdöntését. Az említett időszakban folytatódott a dollár gyengülése, megváltoztak a gazdasági kockázatok, valamint az EKB döntéshozói is tettek érdekes kijelentéseket. Az előzmények fényében érdemes lesz figyelni a kamatdöntést követő sajtótájékoztatót, mivel az EKB monetáris politikai üzenetei akár hosszabb távú befektetői trendeket is elindíthatnak.
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
