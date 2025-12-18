Hullámvasúton a forint, sorra jönnek a meglepetések

Bár az elmúlt pár órában számottevő forinterősödés látszott a devizapiacon (mostanra 383,4-ig mérséklődött az euróval szembeni kurzus), az elmúlt napok eseményei érdekes helyzetbe hozták a forintot. Bő egy héttel ezelőtt még a 380-as szintet ostromolta a forint az euróval szemben,

a Fitch hitelminősítői kilátásrontása, az MNB monetáris politikai iránymutatásának enyhülése és a piacon felreppenő spekulációk azonban sérülékennyé tették a magyar devizát, amely ma a 390-es szint fölé is benézett az euróval szemben.

A technikai elemzés indikátorai szerint kritikus szintre ért a forint árfolyama, a következő napokban-hetekben pedig akár több fordulat is bekövetkezhet a devizapiacokon. A forint árfolyamát érintő esetleges forgatókönyvekről alábbi cikkünkben írtunk: