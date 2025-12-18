  • Megjelenítés
Sorra kapja a pofonokat a forint, nincs vége a gyengülésnek
Sorra kapja a pofonokat a forint, nincs vége a gyengülésnek

Portfolio
Jelentős mértékben gyengült a magyar fizetőeszköz árfolyama az elmúlt napokban az euróval és a dollárral szemben. A piaci mozgás hátterében nagyrészt az MNB keddi sajtótájékoztatóján elhangzott gondolatok állnak, amelyek a magyar jegybank lazuló előretekintő iránymutatását és - az adatok megfelelő alakulása esetén - a kamatcsökkentési ciklus megkezdését vetítették előre. Az MNB kommunikációs hangvételének puhulására erős piaci reakció érkezett: a forint árfolyama a döntés óta közel 6 egységet emelkedett az euróval és a dollárral szemben is, ami körülbelül 1,5 százalékos gyengülésnek felel meg. A forint gyengülő tendenciája ma is folytatódik, az euró jegyzése már az október vége óta nem látott 390-es szint felett jár.
Bemutatta friss Inflációs jelentését az MNB, de ez sem hozott forinterősödést

Varga Mihály MNB-elnök keddi kijelentése után először szólal meg a jegybank a magyar gazdaság aktuális helyzetéről és középtávú kilátásairól. A jelentést bemutató szakértői testület úgy látja, hogy erős a hazai dezinflációs dinamika, amelyet várhatóan az árrésstop-intézkedések kivezetése sem akaszt majd meg, mivel a kereskedők már alkalmazkodtak hozzá.

Az MNB friss Inflációs jelentéséről alábbi cikkünkben írtunk:

A sajtótájékoztatón elhangzottakat egyelőre nem kísérte érdemi reakció a forint árfolyamában, az euró jegyzése az elmúlt percekben a 390,0-390,2-es sávban ingadozott.

A dollárért most 332,8 forintot kell fizetni a devizapiacon.

Az MNB sokkal kisebb inflációt vár jövőre, mint korábbi, szeptemberi jelentésük alapján. Ehhez hozzájárul, hogy vége a globális élelmiszerár-emelkedési ciklusnak. Az árrésstopokhoz már jelentős részben alkalmazkodtak a szolgáltatók, ezért kivezetésekor kisebb lehet az árnövelő hatás a korábban vártnál.

Norvég kamatdöntéssel indult a "Szuper csütörtök"

A számos jegybanki kamatdöntés után csak "Szuper csütörtök" a norvég jegybank kamatdöntésével kezdődött.

A Norges Bank a várakozásoknak megfelelően változatlanul hagyta az alapkamatot 4,0%-on, óvatos üzenettel:

nem siet a csökkentéssel, saját pályája 2026-ban csak egy 25 bázispontos vágást jelez (miközben a piac két csökkentést vár).

A bejelentés után a norvég korona 11,96-ra erősödött az euróval szemben.

Nem bír megállni a lejtőn a forint

Tovább esik a forint, az euróval szembeni árfolyam az elmúlt percekben már 390,6-nál is járt, azóta 390,2-ig mérséklődött.

A dollár árfolyamán is hasonló mozgások látszanak, a zöldhasú jegyzése a 333,0-as szint elérése után most 329,6-ig mérséklődött.

390 felett az euró

Átlépte a 390-es szintet az euró árfolyama, ezzel október vége óta nem látott szintre emelkedett a közös európai fizetőeszköz jegyzése. A mai gyengülés mértéke már meghaladja az 1 egységet és a 0,25 százalékot.

Csúszik a lejtőn a forint

A gyakori, de kis mértékű piaci korrekciók ellenére folytatódik a forint gyengülése: az euró jegyzése már 389,8-nál, a dolláré 332,4-nél jár.

Újra ütik a forintot

Folytatódik a forint leértékelődése, mostanra egészen 389,7-ig emelkedett az euró árfolyama.

Padlóra került a forint, de tovább kapja a pofonokat

A forint az elmúlt napokban számottevően gyengült az euróval és a dollárral szemben, amiben nagy szerepet játszottak a Magyar Nemzeti Bank keddi (2025. december 16.) kamatdöntő ülését követő sajtótájékoztatón elhangzó gondolatok. A meglepetést nem az alapkamat 6,5%-on tartása, hanem a korábbinál enyhébb hangvételű iránymutatás okozta. Varga Mihály nyilatkozata alapján az MNB hivatalosan is adatvezérelt, ülésről ülésre történő döntéshozatalra áll át, és kiemelten figyeli az év eleji vállalati átárazásokat, valamint a pénzügyi piacok stabilitását,

ami a feltételek teljesülése esetén a kamatcsökkentési ciklus megnyitásának lehetőségét is felveti.

A Portfolio által összegyűjtött elemzői értékelések szerint az MNB „résnyire megnyitotta az ajtót” a lazítás felé: Varga Mihály jegybankelnök lazításpárti (dovish) hangvételű üzenetei és az új előretekintő iránymutatás (forward guidance) alapján a piac egy óvatos, adatoktól függő kamatcsökkentési pályát kezdett árazni. Ugyanakkor a forintpiaci stabilitás és az inflációs várakozások lehorgonyzása továbbra is kulcstényezők maradnak.

A kommunikációs fordulatra azonnali piaci reakció érkezett: a forint árfolyama a döntés és a sajtótájékoztató után látványosan feljebb csúszott, az EUR/HUF a 385-ös szint fölé került, az USD/HUF pedig 327 környékére emelkedett.

A gyengülő tendencia másnap is folytatódott, az euróval szembeni jegyzések a 385–386-os sávból tovább sodródtak a 390-es eurószint felé.

Kedd délután óta a forint árfolyama mintegy 6 egységet csúszott feljebb az euróval és a dollárral szemben is, ami körülbelül 1,5 százalékos gyengülésnek felel meg.

A hazai deviza gyengülése ma is folytatódik, az euróval szembeni jegyzés a 389-es szint körül alakul, míg az amerikai dollár egységéért 331,1 forintot kell most adni.

Éves csúcsára szökött a gazdasági optimizmus

A novemberi megtorpanása után decemberben folytatta a nyár vége óta tartó javuló tendenciáját a GKI konjunktúraindexe. Ez mind az üzleti, mind a lakossági hangulat tekintetében azt jelenti, hogy éves csúcsán zár a gazdasági szereplők hangulata 2025-ben.

Egyre csúnyább, ami a forinttal történik, nincs megállás a lejtőn

Gyengülő trend jellemzi a magyar fizetőeszköz dollárral és euróval szembeni árfolyamát. A piaci folyamatokat jó eséllyel még az MNB tegnapi kamatdöntése és sajtótájékoztatója hajtja. Bár az irányadó ráta mértéke változatlanul 6,5 százalékon maradt, a jegybank előretekintő iránymutatása némileg megváltozott és Varga Mihály elnök tegnapi kijelentése szerint adatvezérelt üzemmódba lépett. Ez azt jelenti, hogy a monetáris politikai irány egyértelműen lazább, mint az elmúlt hónapokban, a jegybank pedig óvatosan megnyitotta az ajtót egy esetleges év eleji kamatcsökkentés előtt. A kommunikáció lazulása a forint árfolyamában is megmutatkozik, tegnap délután óta ugyanis majdnem 2 egységet emelkedett az euró, és 4,5-et a dollár árfolyama. A hazai fizetőeszköz gyengülése ma is folytatódik, az euró jegyzése a 389-es szint körül alakul.

Óriási fordulat az MNB-ben - Mi jön most?

Unalmasnak ígérkezett az MNB idei utolsó kamatdöntő ülése. Az előzetes várakozásokkal összhangban tartotta a kamatot az MNB, de az előretekintő iránymutatás változott, így egyre több elemző vár kamatcsökkentést, a forint pedig gyengülésnek indult.

Kritikus szintet törhet át az euró az EKB kamatdöntése után

Az amerikai, a japán, a brit vagy éppen a svájci jegybankhoz képest az Európai Központi Bank (EKB) a helyzete jelenleg nyugdotnak tűnik, az elmúlt hetek gazdasági és piaci eseményei azonban érdekessé teszik a testület most csütörtöki kamatdöntését. Az említett időszakban folytatódott a dollár gyengülése, megváltoztak a gazdasági kockázatok, valamint az EKB döntéshozói is tettek érdekes kijelentéseket. Az előzmények fényében érdemes lesz figyelni a kamatdöntést követő sajtótájékoztatót, mivel az EKB monetáris politikai üzenetei akár hosszabb távú befektetői trendeket is elindíthatnak.

