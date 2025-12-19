Még péntek este is erősödni próbál a forint

Napon belül a legerősebb szintjén a forint
Az esti órákban is még tovább próbálkozott az erősödéssel a forint árfolyama. Az euróval szembeni jegyzések a 386,50-es szintet is megközelítették, a pénteki kereskedés legerősebb szintjére jutott ezzel a hazai fizetőeszköz.
Összességében azonban a keddi komolyabb esést (amit az MNB kamatdöntése és az utáni következő kommunikáció okozott) még nem teljesen dolgozta le a forint.
330 felett jár a dollár
A dollár árfolyama 330,5 körül jár, a forint 0,4 egységgel erősödött.
387 körül jár az euró
Délután nem voltak nagy mozgások a forint-euró árfolyamban, a kurzus 387 körül jár, a forint 0,8 egységgel erősödött a tegnap esti szinthez képest.
Egy egységgel erősödött a forint
Az euró 386,8 körül jár a forinttal szemben, ez a hazai fizetőeszköz 1 egységnyi (0,26 százalékos) erősödését jelenti.
Kamatot csökkentett az orosz jegybank
Az orosz jegybank pénteken az elemzői várakozásokkal összhangban 16,5 százalékról 16,0 százalékra csökkentette az irányadó jegybanki kamatot.
Kis gyengülésben a dollár a forinttal szemben
A dollár 0,4 egységgel gyengült a forinttal szemben, árfolyama 330,4 körül jár.
330 felett a dollár
A dollár 0,6 egységgel gyengült a forinttal szemben, ez 330 feletti árfolyamszintet jelent.
386,7-nél jár az euró
Az euró 386,7-ig ment a forinttal szemben, a hazai fizetőeszköz 0,8 egységgel erősödött.
Keresi az irányt a forint
Az euró ma már járt 388,3 magasságában is, de visszatért a tegnap esti szint közelébe: 387,7-hez.
Gyengült a japán jen
Volatilis kereskedésben gyengült pénteken a jen, miután a japán jegybank a várakozásoknak megfelelően 0,5-ről 0,75 százalékra emelte az irányadó kamatot, Ueda Kadzuo elnök azonban csak óvatos jelzéseket adott a további szigorításról. A jen eleinte erősödött a dollárral szemben, majd gyengülésnek indult, amikor a Bank of Japan 0,5-ről 0,75 százalékra emelte az alapkamatot.
A japán fizetőeszköz lejtmenete Ueda elnök sajtótájékoztatója után is folytatódott, ahol a jegybankár homályosan fogalmazott a jövőbeli kamatemelések ütemezéséről. A jen 0,6 százalékkal gyengült, 156,53 jen/dollár szintig.
Az euró történelmi csúcsra, 183,25 jenre erősödött, míg a font 0,52 százalékkal emelkedett 209,16 jenre.
Merre indul tovább a forint a hullámvasúton?
Péntek reggel 388-nál járt a forint az euróval szemben, ez minimális, 0,1 százalékos gyengülést jelentett csütörtök estéhez képest. A magyar deviza tegnap a nap első felében 390 felett is járt, majd a jegybank üzeneteinek hatására fordult meg az irány. Az utóbbi napok hangulatát egyértelműen az határozta meg, hogy az MNB bejelentette: átáll az adatvezérelt üzemmódra, vagyis ülésről ülésre vizsgálják majd a kamatcsökkentés lehetőségét a beérkező adatok függvényében. Ez jelentős változás az eddigi szigorú kommunikációhoz képest, mely még jó darabig kizárta a kamatvágást. Így most a jövő év elején az infláció várható esése mellett benne lehet a pakliban egy jegybanki lazítás akár, ez gyengítette a forintot. Csütörtökön aztán egy háttérbeszélgetésen jelezte Kurali Zoltán, az MNB alelnöke, hogy a fordulat ellenére továbbra is szigorú monetáris kondíciókat akarnak fenntartani, erre talált magára a forint. Az idei utolsó kamatdöntéssel elvileg már nem számíthatunk további erős jelzésre a jegybank részéről az év végéig, legközelebb január első felében a decemberi inflációs adatok megjelenése vihet közelebb a megoldáshoz.
Így összességében a következő hetekben akár
megint jöhet egy kicsit nyugodtabb időszak a forint számára.
Ha pedig előrelépés történne az orosz-ukrán háború lezárásával kapcsolatban, akkor az adhatna egy lökést a magyar devizának is. A hírek szerint a hétvégén várható újabb amerikai-orosz csúcstalálkozó, vagyis az onnan érkező hírekre lesz érdemes figyelni.
Az euró-dollár árfolyam sokkal kevésbé volt izgalmas az utóbbi napokban, pedig az EKB is kamatdöntő ülést tartott tegnap. Ott azonban semmi meglepetés vagy változás nem történt, az eddigi szinten maradt az alapkamat. Péntek reggel 1,1713-nál járt a jegyzés, ami 0,1%-os dollárerősödést jelentett tegnap estéhez képest.
