Még péntek este is erősödni próbál a forint

Péntek reggel 388-nál járt a forint az euróval szemben, ez minimális, 0,1 százalékos gyengülést jelentett csütörtök estéhez képest. A magyar deviza tegnap a nap első felében 390 felett is járt, majd a jegybank üzeneteinek hatására fordult meg az irány. Az utóbbi napok hangulatát egyértelműen az határozta meg, hogy az MNB bejelentette: átáll az adatvezérelt üzemmódra, vagyis ülésről ülésre vizsgálják majd a kamatcsökkentés lehetőségét a beérkező adatok függvényében. Ez jelentős változás az eddigi szigorú kommunikációhoz képest, mely még jó darabig kizárta a kamatvágást. Így most a jövő év elején az infláció várható esése mellett benne lehet a pakliban egy jegybanki lazítás akár, ez gyengítette a forintot. Csütörtökön aztán egy háttérbeszélgetésen jelezte Kurali Zoltán, az MNB alelnöke, hogy a fordulat ellenére továbbra is szigorú monetáris kondíciókat akarnak fenntartani, erre talált magára a forint. Az idei utolsó kamatdöntéssel elvileg már nem számíthatunk további erős jelzésre a jegybank részéről az év végéig, legközelebb január első felében a decemberi inflációs adatok megjelenése vihet közelebb a megoldáshoz.

Így összességében a következő hetekben akár

megint jöhet egy kicsit nyugodtabb időszak a forint számára.

Ha pedig előrelépés történne az orosz-ukrán háború lezárásával kapcsolatban, akkor az adhatna egy lökést a magyar devizának is. A hírek szerint a hétvégén várható újabb amerikai-orosz csúcstalálkozó, vagyis az onnan érkező hírekre lesz érdemes figyelni.

Az euró-dollár árfolyam sokkal kevésbé volt izgalmas az utóbbi napokban, pedig az EKB is kamatdöntő ülést tartott tegnap. Ott azonban semmi meglepetés vagy változás nem történt, az eddigi szinten maradt az alapkamat. Péntek reggel 1,1713-nál járt a jegyzés, ami 0,1%-os dollárerősödést jelentett tegnap estéhez képest.

