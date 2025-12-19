Újabb CAF villamos állt forgalomba

Az új járművek a korábban megrendelt 51 darabos flotta részét képezik. A gyártó folyamatosan adja át az új szerelvényeket, amelyeknek köszönhetően az alacsonypadlós villamosok aránya a jelenlegi 30 százalékról több mint 40 százalékra emelkedhet a fővárosban.

A járműállomány folyamatos megújításával egyre több alacsonypadlós szerelvény közlekedhet azokon a vonalakon, ahol már jelenleg is járnak ilyen típusú villamosok. Így az 1-es, 3-as, 17-es, 19-es, 42-es, 50-es, 56-os, 56A és 61-es vonalakon is növekedhet a CAF-villamosok száma.

Az 51 új jármű forgalomba helyezésével – és az európai uniós infrastruktúrafejlesztési források rendelkezésre állása esetén – a tervek szerint a 2-es, 23-as, 24-es, valamint a 62-es vonalakon is megjelenhetnek a korszerű villamosok. Emellett a 14-es és a 69-es vonalakon további alacsonypadlós járművek állhatnak forgalomba. A Fővárosi Közgyűlés Klímavédelmi, Közlekedési és Városfejlesztési Bizottságának felkérésére a BKK és a BKV

vizsgálja a 47-es és a 49-es vonalakon történő bevezetés infrastrukturális feltételeit is.

Az új járművek fogadásához és a hálózat további korszerűsítéséhez elengedhetetlenek bizonyos infrastrukturális beruházások. Ezek közé tartozik az áramellátás fejlesztése, egyes végállomások átépítése és akadálymentes peronok kialakítása.

Ezekhez a fejlesztésekhez egyelőre nem állnak rendelkezésre a szükséges EU-s források, azonban a főváros elkötelezett a beruházások megvalósítása mellett. A források biztosítanák az alacsonypadlós villamossal még nem kiszolgált vonalak fejlesztését, további peronok akadálymentesítését, valamint a kocsiszínek teljes körű felkészítését az új járművek tárolására és karbantartására.

Címlapkép forrása: BKK

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ