Nem nézi jó szemmel a japán devizafőnök a jen gyengülését

Atsushi Mimura, Japán legfőbb devizapiaci tisztviselője szerint a jen–dollár árfolyam a Bank of Japan múlt heti ülése óta „egyetlen irányba”, hirtelen mozdul, és a pénzügyminisztérium „megfelelő lépéseket” tehet a túlzott kilengések ellen. A piac szerint a BOJ óvatos kommunikációja csalódást okozott, és a jen 160-as szint felé sodródása már intervenciót is kiválthat.

Japán legfőbb devizapiaci tisztviselője figyelmeztetést küldött a közelmúltbeli árfolyammozgások miatt, miután a jen gyengült a dollárral szemben a pénteki kamatdöntést követően.

„Egyirányú, hirtelen mozgásokat látunk, különösen a múlt heti monetáris politikai ülés után, ezért mélyen aggódom”

– mondta Atsushi Mimura hétfőn újságíróknak. „A túlzott mozgásokkal szemben megfelelő válaszlépéseket szeretnénk tenni.”

A jegybank pénteki kamatemelése után Kazuo Ueda kormányzó inkább nyitva hagyta a további lépések lehetőségét, ahelyett hogy a jen erősítését segítette volna, és tartózkodott a kifejezetten „héja” hangvételű üzenetektől. Ez a jent a hétvége során akár 157,78-ig is gyengítette dolláronként, ami arra utal, hogy a befektetők csalódottak voltak amiatt, hogy a BOJ nem jelezte erőteljesebben a további kamatemelések szándékát.

Mimura hétfői megjegyzései után a jen erősödött, és dolláronként akár 157,51-ig is visszakapaszkodott. Mivel az elemzők széles körben arra számítanak, hogy a jegybank a következő kamatemeléssel még nagyjából fél évig kivár, a Pénzügyminisztériumnak be kell avatkoznia a devizapiacon, ha a jen tovább gyengülne, és a dollárral szemben a 160-as szint felé közelítene.

