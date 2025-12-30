Kritikus szinteken egyensúlyozik a forint

A tegnap este látott szintek közelében kezdi a napot a forint árfolyama a dollárral és az euróval szemben is: a közös európai fizetőeszköz jegyzése 386,4, míg a dolláré 328,2 forint.
Az ünnepi időszak alatti alacsonyabb likviditás miatt várhatóan ma is nagyobb árfolyam-ingadozásokra lehet számítani a piacokon,
így a forint árfolyamát makrogazdasági adatok helyett inkább az aktuális hírek és események mozgathatják. A jegyzéseket ma leginkább az amerikai Fed decemberi kamatdöntő üléséről szóló jegyzőkönyv nyilvános megjelenése befolyásolhatja, ez ugyanis átírhatja a befektetők amerikai kamatvárakozásait.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
