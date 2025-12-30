  • Megjelenítés
Kritikus szinteken egyensúlyozik a forint
Kritikus szinteken egyensúlyozik a forint

Jelentős volatilitás mellett, de enyhe erősödéssel kezdte a hetet a forint árfolyama, ez pedig egyelőre a mai nap is folytatódni látszik. Mivel ezekben a napokban a megszokottnál alacsonyabb lehet a kereskedési aktivitás, a devizapiacon erősebb ingadozás figyelhető meg. A múlt hét elején látott 390 feletti euró-, és 331 feletti dollárárfolyamhoz képest jelentősen mérséklődött a jegyzés, az európai fizetőeszköz ellenében a 386-os, míg a dollárral szemben a 328-as szint közelében alakul a kurzus.

A tegnap este látott szintek közelében kezdi a napot a forint árfolyama a dollárral és az euróval szemben is: a közös európai fizetőeszköz jegyzése 386,4, míg a dolláré 328,2 forint.

Az ünnepi időszak alatti alacsonyabb likviditás miatt várhatóan ma is nagyobb árfolyam-ingadozásokra lehet számítani a piacokon,

így a forint árfolyamát makrogazdasági adatok helyett inkább az aktuális hírek és események mozgathatják. A jegyzéseket ma leginkább az amerikai Fed decemberi kamatdöntő üléséről szóló jegyzőkönyv nyilvános megjelenése befolyásolhatja, ez ugyanis átírhatja a befektetők amerikai kamatvárakozásait.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

