Váratlan bejelentést tett Trump: nem tett le a jegybankelnök kirúgásáról

Donald Trump amerikai elnök hétfőn, újságíróknak nyilatkozva elárulta, hogy már megvan a jelöltje a Federal Reserve következő elnöki posztjára, de egyelőre nem kívánja felfedni a nevét. A bejelentést várhatóan januárban teszi meg.

Trump a floridai Mar-a-Lagóban tartott sajtótájékoztatón

ismét bírálta a jegybank jelenlegi vezetőjét, Jerome Powellt.

Úgy fogalmazott, hogy Powellnek le kellene mondania, és hozzátette: "szívesen kirúgná". Felidézte, hogy júliusban már majdnem menesztette Powellt, de végül visszakozott, miután a pénzpiacok negatívan reagáltak a kiszivárgott hírekre. Most azonban azt mondta:

Lehet, hogy mégis megteszem.

A legesélyesebb utódjelöltnek Kevin Hassettet, a Nemzetgazdasági Tanács igazgatóját tartják. Trump érdeklődését azonban felkeltette Kevin Warsh volt Fed-kormányzó is. A lehetséges jelöltek között szerepel még Christopher Waller és Michelle Bowman jelenlegi Fed-kormányzó, valamint a BlackRock befektetési igazgatója, Rick Rieder.

Trump régóta elégedetlen Powell munkájával, noha első elnöki ciklusában ő maga jelölte a jegybank élére. Az elnök jóval határozottabb kamatcsökkentéseket szeretne, különösen a jelzáloghitelek költségeinek mérséklése érdekében.

A Fed ugyan az elmúlt három ülésén csökkentette az alapkamatot, decemberben azonban jelezte, hogy 2026-ban mindössze egyetlen további vágásra számít.

Trump azt is közölte, hogy "súlyos hanyagság" miatt fontolgatja Powell beperlését egy folyamatban lévő Fed-székházfelújítás kapcsán. Powell elnöki mandátuma 2026 májusában jár le, de a Fed igazgatótanácsának tagjaként 2028-ig hivatalban maradhat. Ha az elnöki mandátum lejárta után sem távozik posztjáról, Trump nem nevezhet ki új tagot az igazgatótanácsba.

Címlapkép forrása: EU

