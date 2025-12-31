Hatalmas segítséget kaphat a forint 2026-ban

Az évvégi kereskedés is meglehetősen izgalmasan, eseménydúsan telt a forint piacán. Hamarosan ráadásul hatalmas támogatást kaphat a magyar fizetőeszköz, ez pedig az egész évet meghatározhatja.

2025-ben a régiós és világviszonylatban is kiemelkedőnek számító 6,5 százalékos alapkamat, illetve a gyenge dollár is segítette a forint menetelését.

Az év végén azonban fáradtság jeleit mutatta a magyar fizetőeszköz, a decemberi illikvid kereskedésben pedig ennek megfelelően nagyobb kilengéseket láthattunk, pozitív és negatív irányba egyaránt.

2026 rádasául egy rendkívül eseménydús év lesz Magyarországon, a forint pedig hatalmas segítséget kaphat a nagy megmérettetések előtt.