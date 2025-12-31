Irányt vált a Fed: szünet jöhet a kamatcsökkentésben

A december 9–10-én tartott ülésen a döntéshozók 9–3 arányban szavazták meg a 25 bázispontos kamatvágást, amely már a harmadik egymást követő csökkentés volt. Az irányadó kamat így 3,5–3,75 százalékos sávba került. A jegyzőkönyv szerint néhány támogató szavazó jelezte, hogy a döntés éppen csak a csökkentés irányába billent, és a kamatok változatlanul hagyását is elfogadhatónak tartották volna.
A jegyzőkönyv vártnál szigorúbb hangvétele miatt a januári kamatcsökkentés esélye mintegy 15 százalékra csökkent a határidős piaci árazások alapján.
A befektetői konszenzus megváltozását a devizapiac is tükrözte, a hírre ugyanis érezhető dollárerősödés kezdődött az euróval és a forinttal szemben egyaránt.
Stephen Stanley, a Santander US Capital Markets vezető közgazdásza szerint a szoros szavazás jól mutatja Jerome Powell elnök befolyását. Úgy véli, a bizottság bármelyik irányba dönthetett volna, és a kamatcsökkentés egyértelműen az elnök akaratát tükrözi.
A 2025-re vonatkozó kamatprognózisok még élesebb megosztottságot jeleznek a 19 döntéshozó körében. Hat tisztviselő szerint az irányadó kamatnak az év végén a decemberi csökkentés előtti, 3,75–4 százalékos sávban kellene állnia.
A jegyzőkönyv arra is rávilágít, hogy a döntéshozók között alapvető nézeteltérés van arról, hogy az infláció vagy a munkanélküliség jelent-e nagyobb kockázatot a gazdaságra.
A többség úgy vélte, hogy a semlegesebb monetáris politika felé való elmozdulás segíthet megelőzni a munkaerőpiac komolyabb romlását. Ugyanakkor többen arra figyelmeztettek, hogy további kamatvágás a még mindig magas inflációs környezetben azt a benyomást keltheti, hogy a jegybank kevésbé elkötelezett a 2 százalékos inflációs cél mellett.
Az ülés óta megjelent adatok sem oszlatták el a megosztottságot. Novemberben a munkanélküliségi ráta 4,6 százalékra emelkedett, ami 2021 óta a legmagasabb érték, miközben a fogyasztói árak a vártnál kisebb mértékben nőttek. Ezek az adatok a kamatcsökkentés híveinek érveit erősítik. Ugyanakkor a harmadik negyedéves GDP-növekedés éves szinten 4,3 százalék volt, ami két év óta a leggyorsabb ütem, és az inflációtól tartó döntéshozók aggodalmait táplálhatja.
