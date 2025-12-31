  • Megjelenítés
Irányt vált a Fed: szünet jöhet a kamatcsökkentésben
Deviza

Irányt vált a Fed: szünet jöhet a kamatcsökkentésben

Portfolio
A Federal Reserve decemberi ülésének jegyzőkönyve szerint a döntéshozók többsége további kamatcsökkentéseket tartana indokoltnak, ha az infláció a következő időszakban is mérséklődik. Abban viszont megosztottak, hogy ezeket mikor és milyen mértékben lenne célszerű végrehajtani - jelentette a Bloomberg.

A december 9–10-én tartott ülésen a döntéshozók 9–3 arányban szavazták meg a 25 bázispontos kamatvágást, amely már a harmadik egymást követő csökkentés volt. Az irányadó kamat így 3,5–3,75 százalékos sávba került. A jegyzőkönyv szerint néhány támogató szavazó jelezte, hogy a döntés éppen csak a csökkentés irányába billent, és a kamatok változatlanul hagyását is elfogadhatónak tartották volna.

Kapcsolódó cikkünk

Kamatot csökkentett az amerikai jegybank

Hatalmasat megy Donald Trump, neki aztán tényleg semmi sem elég

A jegyzőkönyv vártnál szigorúbb hangvétele miatt a januári kamatcsökkentés esélye mintegy 15 százalékra csökkent a határidős piaci árazások alapján.

A befektetői konszenzus megváltozását a devizapiac is tükrözte, a hírre ugyanis érezhető dollárerősödés kezdődött az euróval és a forinttal szemben egyaránt.

EURUSD
EURUSD árfolyam alakulása az elmúlt öt napban. Forrás: TradingView,

Stephen Stanley, a Santander US Capital Markets vezető közgazdásza szerint a szoros szavazás jól mutatja Jerome Powell elnök befolyását. Úgy véli, a bizottság bármelyik irányba dönthetett volna, és a kamatcsökkentés egyértelműen az elnök akaratát tükrözi.

Még több Deviza

Nagy hajrába kezdett a forint, többhetes csúcsokat ostromol

Hatalmas segítséget kaphat a forint 2026-ban

Feltámadt a forint

A 2025-re vonatkozó kamatprognózisok még élesebb megosztottságot jeleznek a 19 döntéshozó körében. Hat tisztviselő szerint az irányadó kamatnak az év végén a decemberi csökkentés előtti, 3,75–4 százalékos sávban kellene állnia.

A jegyzőkönyv arra is rávilágít, hogy a döntéshozók között alapvető nézeteltérés van arról, hogy az infláció vagy a munkanélküliség jelent-e nagyobb kockázatot a gazdaságra.

A többség úgy vélte, hogy a semlegesebb monetáris politika felé való elmozdulás segíthet megelőzni a munkaerőpiac komolyabb romlását. Ugyanakkor többen arra figyelmeztettek, hogy további kamatvágás a még mindig magas inflációs környezetben azt a benyomást keltheti, hogy a jegybank kevésbé elkötelezett a 2 százalékos inflációs cél mellett.

Az ülés óta megjelent adatok sem oszlatták el a megosztottságot. Novemberben a munkanélküliségi ráta 4,6 százalékra emelkedett, ami 2021 óta a legmagasabb érték, miközben a fogyasztói árak a vártnál kisebb mértékben nőttek. Ezek az adatok a kamatcsökkentés híveinek érveit erősítik. Ugyanakkor a harmadik negyedéves GDP-növekedés éves szinten 4,3 százalék volt, ami két év óta a leggyorsabb ütem, és az inflációtól tartó döntéshozók aggodalmait táplálhatja.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

KonyhaKontrolling

Az év legjobb posztjai - 2025

Az egyik év végi szokásom, hogy egy posztban kiemelem az év legfontosabb bejegyzéseit. Szeretek kicsit visszanézni az évre, azt gondolom, hogy van néhány olyan másodlagos kutatás a blogon, ami m

Holdblog

Miért utálom az aranyat?

Az arany évezredek óta tartja magát, mint a pénzügyek egyik királya és az elmúlt évtizedekben egyértelműen biztonsági eszköznek tekinti a piac. Ifkovics Ábrahám, a HOLD... The post Miért ut

Konferencia ajánló

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

2026. január 27.

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Digital Compliance 2026

2026. március 3.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Felbukkant Belaruszban az Oresnyik, Huljajpole védelme összeomlott - Híreink az ukrán frontról kedden
Hadihajók a Karib-tengeren: megbénult az olajexport, tankerek tucatjai rekedtek a partoknál
Behúzták a kéziféket - a devizapiac is megpihent az év végére
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility