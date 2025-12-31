Kiderült, hol zárta a forint a 2025-ös évet

Szerda délelőtt megállapította a hivatalos középárfolyamokat a Magyar Nemzeti Bank (MNB), így az év utolsó napjára 385,4-es jegyzés esik az euróval szemben. Persze ettől a devizapiaci kereskedés folytatódik a nap második felében, ennek az adatnak a hivatalos év végi statisztikák szempontjából van jelentősége.

Az euróval szemben 385,4-es szintnél húzta meg a szerdai hivatalos középárfolyamot az MNB, míg a dollár hivatalos jegyzése 328,42 lett az év végére. Ezzel a jegybanki középárfolyam alapján egy év alatt a forint

az euróval szemben 6 százalékkal, a dollárral szemben pedig 16,6 százalékkal erősödött.

Az euróval szemben az idei leggyengébb szint január elején volt, amikor 415 felett is volt az MNB középárfolyama, míg a legerősebb december elsején volt a forint, amikor 380,5-ön állapították meg a napi középárfolyamot. A négyszázas lélektani határ felett utoljára június végén volt az árfolyam.

A mostani középárfolyamtól függetlenül természetesen a devizapiaci kereskedés nem áll meg a szerdai nap második felében sem. Ennek az árfolyamnak elsősorban a hivatalos statisztikák számításakor lesz jelentősége, ez alapján számítják át például a devizaadósságot az év végén.

