  • Megjelenítés
Kiderült, hol zárta a forint a 2025-ös évet
Deviza

Kiderült, hol zárta a forint a 2025-ös évet

Portfolio
Szerda délelőtt megállapította a hivatalos középárfolyamokat a Magyar Nemzeti Bank (MNB), így az év utolsó napjára 385,4-es jegyzés esik az euróval szemben. Persze ettől a devizapiaci kereskedés folytatódik a nap második felében, ennek az adatnak a hivatalos év végi statisztikák szempontjából van jelentősége.

 Az euróval szemben 385,4-es szintnél húzta meg a szerdai hivatalos középárfolyamot az MNB, míg a dollár hivatalos jegyzése 328,42 lett az év végére. Ezzel a jegybanki középárfolyam alapján egy év alatt a forint

az euróval szemben 6 százalékkal, a dollárral szemben pedig 16,6 százalékkal erősödött.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

Az euróval szemben az idei leggyengébb szint január elején volt, amikor 415 felett is volt az MNB középárfolyama, míg a legerősebb december elsején volt a forint, amikor 380,5-ön állapították meg a napi középárfolyamot. A négyszázas lélektani határ felett utoljára június végén volt az árfolyam.

A mostani középárfolyamtól függetlenül természetesen a devizapiaci kereskedés nem áll meg a szerdai nap második felében sem. Ennek az árfolyamnak elsősorban a hivatalos statisztikák számításakor lesz jelentősége, ez alapján számítják át például a devizaadósságot az év végén.

Még több Deviza

Nagyot hajrázott a forint az év végén

Irányt vált a Fed: szünet jöhet a kamatcsökkentésben

Hatalmas segítséget kaphat a forint 2026-ban

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

KonyhaKontrolling

Az év legjobb posztjai - 2025

Az egyik év végi szokásom, hogy egy posztban kiemelem az év legfontosabb bejegyzéseit. Szeretek kicsit visszanézni az évre, azt gondolom, hogy van néhány olyan másodlagos kutatás a blogon, ami m

Holdblog

Miért utálom az aranyat?

Az arany évezredek óta tartja magát, mint a pénzügyek egyik királya és az elmúlt évtizedekben egyértelműen biztonsági eszköznek tekinti a piac. Ifkovics Ábrahám, a HOLD... The post Miért ut

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

2026. január 27.

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Digital Compliance 2026

2026. március 3.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
100 millió egy panelért? Oda se neki, magyarok tömegei startolnak rá álmaik otthonára
Bekerítette Tajvant a kínai hadsereg, aztán rakétákat lőttek ki - Ma megtörtént a fordulat, amire mindenki várt
Behúzták a kéziféket - a devizapiac is megpihent az év végére
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility