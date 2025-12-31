Nagyot hajrázott a forint az év végén

Jól kezdi a napot a forint az euró és a dollár ellenében is, ami a közös európai fizetőeszköz esetében az elmúlt két napi trend folytatását, míg a dollár kapcsán fordulatot jelent a tegnap esti árfolyammozgásokhoz képest.

Az euró jegyzése a tegnap többször is támaszt jelentő 386-os szintről most 385,8-ig mérséklődött, míg a zöldhasú jegyzése a tegnap esti forintgyengülés után kezd korrekcióba (328,9).

