Fontos adatokra vár a forint
Portfolio
Nyugodtan kezdi az évet a forint, a decemberi néhány napos kilengés után a jegyzés visszatért a 385 körüli szintekre az euróval szemben. A mai napot is hasonlóan indítja a hazai fizetőeszköz, ebbe az érkező külkereskedelmi és európai inflációs adatok hozhatnak mozgásokat.
Kellemetlen fordulat a magyar külkereskedelemben

2025 novemberében 121 millió eurónyi hiány keletkezett a termék-külkereskedelemben - tudósított a KSH. Az áruexport volumene 8,6 százalékkal elmarad az egy évvel korábbihoz képest, míg a behozatalé 3,8 százalékkal magasabb. Ezzel a magyar gazdaság messzebb került a 10 milliárd eurós éves áruforgalmi aktívum elérésétől.

Tovább a cikkhez
Ma a kormányzati szektor tavalyi harmadik negyedéves egyenlegét és a friss külkereskedelmi adatokat publikálja a KSH, míg az MNB a hitelintézetek november végi mérlegével kapcsolatban teszi közzé jelentését. Közben Európában már az előzetes decemberi inflációs adatok érkeznek, kiemelt figyelem övezheti a francia és a német számokat. Ma reggel 383,9 forintot kell adni egy euróért és 327,1 forintot egy dollárért.

