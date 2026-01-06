  • Megjelenítés
Megütötték a forintot
Megütötték a forintot

Az év végi nyugvópont után gyengülésnek indult a forint, ma délelőtt már a 385-ös szint fölött jár az euróval szembeni jegyzés. Eközben a dollár reggel óta majdnem 2 forintnyi gyengülést mutat. Ma délelőtt érkeztek a hazai külkereskedelmi statisztikák, amiből az volt kiolvasható, hogy a lakossági fogyasztás miatt élénkülő import negatívba lökte a külkereskedelmi egyenleget. Délután a német inflációs adatok publikálása hozhat további mozgásokat.
EKB: Trump Fed elleni támadásai veszélybe sodorják a dollár egyeduralmát

Az USA politikája aláássa a dollár domináns deviza szerepét, amiből az euró is profitálhat – fejtette ki kedden François Villeroy de Galhau, az EKB Kormányzótanácsának tagja. Hozzátette, emiatt érdemes lenne megfontolni a közös államkötvények létrehozását is – tudósított a Bloomberg. 

EKB: Trump Fed elleni támadásai veszélybe sodorják a dollár egyeduralmát
Gyengül a forint

Az euróval szemben 1, a dollárral szemben már mintegy 2 forintnyi gyengülésnél jár a forint, miközben a dollár némi erősödést mutat az uniós fizetőeszköz. A 385 forintba kerülő euró idei csúcsot jelent.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

Nagy ingadozások a forint piacán

Míg nem sokkal 9 előtt egészen 383,8-ig leszúrt a forint az euróval szemben, addig alig egy órával később már 384,6-nál is járt az árfolyam. A dollár esetében még nagyobb ingadozást láthatunk ma reggel.

Kellemetlen fordulat a magyar külkereskedelemben

2025 novemberében 121 millió eurónyi hiány keletkezett a termék-külkereskedelemben - tudósított a KSH. Az áruexport volumene 8,6 százalékkal elmarad az egy évvel korábbihoz képest, míg a behozatalé 3,8 százalékkal magasabb. Ezzel a magyar gazdaság messzebb került a 10 milliárd eurós éves áruforgalmi aktívum elérésétől.

Kellemetlen fordulat a magyar külkereskedelemben
Fontos adatokra vár a forint

Ma a kormányzati szektor tavalyi harmadik negyedéves egyenlegét és a friss külkereskedelmi adatokat publikálja a KSH, míg az MNB a hitelintézetek november végi mérlegével kapcsolatban teszi közzé jelentését. Közben Európában már az előzetes decemberi inflációs adatok érkeznek, kiemelt figyelem övezheti a francia és a német számokat. Ma reggel 383,9 forintot kell adni egy euróért és 327,1 forintot egy dollárért.

