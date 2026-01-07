Amerikára figyelnek a befektetők - Így reagál a forint

Eddig tartott a forint ereje
Nem bizonyult tartósnak a forint déli órákban látott erősödése, az elmúlt percekben ugyanis ismét emelkedni kezdett az euró és a dollár jegyzése is.
Az európai fizetőeszköz árfolyama most 384,9, a dolláré 329,4 forint.
Csökkennek a német kötvényhozamok
Közel 10 bázispontot esett a 10 éves lejáratú német államkötvények hozama a közelmúltban, a befektetők ugyanis vásárlással reagáltak a német gazdaságból érkező rossz hírekre és a 2 százalékra lassuló euróövezeti inflációra, amelyek egyaránt erősítették a kamatcsökkentési várakozásokat.
Megindult a forint
Ledolgozta délelőtti gyengülését a forint az euróval szemben, a kurzus a hajnali órákban látott 384,6-os szintre csökkent vissza.
Kapaszkodik a forint
Próbálja ledolgozni a reggeli gyengülését a forint: az euró árfolyama 384,7-ig, a dolláré 329,1-ig erősödött az elmúlt percekben.
Az EKB céljára lassult az infláció az euróövezetben
2025 decemberében 2 százalékra lassult az eurózóna inflációja, elérve az Európai Központi Bank célját, ami megerősíti a jelenlegi kamatszintek fenntartására vonatkozó piaci várakozásokat - tudósított a Bloomberg.
15 éve nem zárta olyan rosszul az évet Németország, mint most
A német munkaerőpiac tovább gyengül: decemberben a munkanélküliek száma elérte a 2,908 millió főt, ami 2010 óta a legmagasabb decemberi érték. A legfrissebb adatok szerint a szezonálisan kiigazított munkanélküliek száma 3 000 fővel nőtt, miközben a munkanélküliségi ráta 6,3 százalékon maradt.
Régiós szinten felemásan teljesít a forint
A lengyel zlotyval és a román lejjel szemben nem változott érdemben tegnap óta a forint árfolyama, míg a cseh korona ellenében enyhe forinterősödést jelez az árfolyam.
Az aktuális jegyzések a következők:
- lengyel zloty: 91,4 forint,
- cseh korona: 15,9 forint,
- román lej: 75,6 forint.
Életjelet mutat a forint
Minimálisan, de csökkenni tudott az euró-forint árfolyam az elmúlt percekben, 384,8 alatt is járt nemrég a kurzus.
A dollár-forint jegyzés is lefelé araszol, ott 329,4 az aktuális árfolyam.
Rögtön az év elején euróban adósodik el Magyarország
Hét és tizenkét éves eurókötvények kibocsátását kezdte meg Magyarország szerdán, a hosszabb papír zöld kötvény lehet – derül ki a Reuters piaci információjából. A kötvények árazása várhatóan ma megtörténik a befektetői érdeklődés függvényében.
385 körül ingadozik az euró árfolyama
Oldalazik a forint az elmúlt percekben, az euró jegyzése 385,0, a dolláré 329,5 forint körül alakul.
A tengerentúlra figyelnek ma a befektetők
Az amerikai dollár tegnap ledolgozta a hétfői gyengülését, ami az ING Bank közgazdászai szerint főleg a szezonális tőkebeáramlással és a rövid lejáratú swapkamatok enyhe emelkedésével magyarázható, semmint a geopolitikai fejleményekkel.
Ha az Egyesült Államok nem fokozza a Grönlanddal kapcsolatos fenyegetéseket, és nem avatkozik be ismét Venezuelában, a hét második felében a piacok figyelme várhatóan ismét a makrogazdasági adatokra irányul majd
- vélik az elemzők.
A mai napon az amerikai szolgáltatóipari ISM-index várhatóan gyengébb értéket mutat a 2025 novemberinél, de az árfolyamokat feltehetően inkább az ADP-foglalkoztatási jelentés és a JOLTS munkaerőpiaci felmérés mozgatja majd. Az ADP-adat az elmúlt tíz alkalomból hétszer alulmúlta a várakozásokat, és a munkaerőpiac lassulására vonatkozó előrejelzések miatt
az amerikai foglalkoztatási adatok aszimmetrikus, lefelé mutató kockázatot jelenthetnek a dollár számára.
Rövid távon a dollárral kapcsolatos kilátások továbbra is semlegesek, legfeljebb enyhén pozitívak. Az EKB-val kapcsolatos kamatvárakozásokat egyelőre csak korlátozottan befolyásolják a mostani fejlemények, kivéve, ha az infláció tartósan és számottevően a prognózisok alatt alakul. Ennek megfelelően az euró-dollár árfolyamot továbbra is szinte kizárólag a dollár mozgása határozhatja meg.
Gyengül a forint
Nem bír talpra állni a forint, már 385 felett jár az euró jegyzése.
A dollár árfolyama eközben szintén emelkedik, már 330 felé közelít a kurzus (329,7).
Egyelőre óvatos kereskedést látunk a devizapiacon
Az ING Bank elemzői szerint még nem tisztultak ki teljesen a devizapiacok a decemberi pozícióktól, így a forintra vonatkozó előrejelzéseikben is az óvatosság dominál. A szervezet elemzői úgy vélik, hogy a kamatkülönbözeteken alapuló modellek alapján 388 körüli euróárfolyam lehet a reális.
Hamarosan eldől a forint sorsa, jelzésre várnak a befektetők
Gyengüléssel kezdi a napot a magyar fizetőeszköz az euróval és a dollárral szemben is. A közös európai fizetőeszköz jegyzése az elmúlt percekben 384,8-ig, míg az amerikai dolláré 329,1-ig emelkedett.
Az EKB céljára lassult az infláció az euróövezetben
15 éve nem zárta olyan rosszul az évet Németország, mint most
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?