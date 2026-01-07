  • Megjelenítés
Amerikára figyelnek a befektetők - Így reagál a forint
Amerikára figyelnek a befektetők - Így reagál a forint

Az elmúlt napokban a 383-386-os sávban oldalazott a forint árfolyama az euróval szemben, miközben a dollár árfolyama a 326 és 330 között ingadozott. Bár a hetet enyhe erősödéssel kezdte a magyar fizetőeszköz, ez tegnap érezhető gyengülésbe csapott át a meglepően gyenge magyar külkereskedelmi adatok miatt. A forint legnagyobb támasza továbbra is a régiós szinten kiemelkedő kamatszint és a spekulatív ügyletek (carry trade), a mai nap azonban inkább a Németországból és a tengerentúlról érkező makrogazdasági adatok mozgathatják az árfolyamokat.
Eddig tartott a forint ereje

Nem bizonyult tartósnak a forint déli órákban látott erősödése, az elmúlt percekben ugyanis ismét emelkedni kezdett az euró és a dollár jegyzése is.

Az európai fizetőeszköz árfolyama most 384,9, a dolláré 329,4 forint.

Csökkennek a német kötvényhozamok

Közel 10 bázispontot esett a 10 éves lejáratú német államkötvények hozama a közelmúltban, a befektetők ugyanis vásárlással reagáltak a német gazdaságból érkező rossz hírekre és a 2 százalékra lassuló euróövezeti inflációra, amelyek egyaránt erősítették a kamatcsökkentési várakozásokat.

15 éve nem zárta olyan rosszul az évet Németország, mint most

Az EKB céljára lassult az infláció az euróövezetben

DE10Y
A német 10 éves lejáratú állampapírhozamok alakulása. Forrás: Trading View.
Megindult a forint

Ledolgozta délelőtti gyengülését a forint az euróval szemben, a kurzus a hajnali órákban látott 384,6-os szintre csökkent vissza.

Kapaszkodik a forint

Próbálja ledolgozni a reggeli gyengülését a forint: az euró árfolyama 384,7-ig, a dolláré 329,1-ig erősödött az elmúlt percekben.

Az EKB céljára lassult az infláció az euróövezetben

2025 decemberében 2 százalékra lassult az eurózóna inflációja, elérve az Európai Központi Bank célját, ami megerősíti a jelenlegi kamatszintek fenntartására vonatkozó piaci várakozásokat - tudósított a Bloomberg.

Az EKB céljára lassult az infláció az euróövezetben
15 éve nem zárta olyan rosszul az évet Németország, mint most

A német munkaerőpiac tovább gyengül: decemberben a munkanélküliek száma elérte a 2,908 millió főt, ami 2010 óta a legmagasabb decemberi érték. A legfrissebb adatok szerint a szezonálisan kiigazított munkanélküliek száma 3 000 fővel nőtt, miközben a munkanélküliségi ráta 6,3 százalékon maradt.

15 éve nem zárta olyan rosszul az évet Németország, mint most
Régiós szinten felemásan teljesít a forint

A lengyel zlotyval és a román lejjel szemben nem változott érdemben tegnap óta a forint árfolyama, míg a cseh korona ellenében enyhe forinterősödést jelez az árfolyam.

Az aktuális jegyzések a következők:

  • lengyel zloty: 91,4 forint,
  • cseh korona: 15,9 forint,
  • román lej: 75,6 forint.
Életjelet mutat a forint

Minimálisan, de csökkenni tudott az euró-forint árfolyam az elmúlt percekben, 384,8 alatt is járt nemrég a kurzus.

A dollár-forint jegyzés is lefelé araszol, ott 329,4 az aktuális árfolyam.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
Rögtön az év elején euróban adósodik el Magyarország

Hét és tizenkét éves eurókötvények kibocsátását kezdte meg Magyarország szerdán, a hosszabb papír zöld kötvény lehet – derül ki a Reuters piaci információjából. A kötvények árazása várhatóan ma megtörténik a befektetői érdeklődés függvényében.

Rögtön az év elején euróban adósodik el Magyarország
385 körül ingadozik az euró árfolyama

Oldalazik a forint az elmúlt percekben, az euró jegyzése 385,0, a dolláré 329,5 forint körül alakul.

A tengerentúlra figyelnek ma a befektetők

Az amerikai dollár tegnap ledolgozta a hétfői gyengülését, ami az ING Bank közgazdászai szerint főleg a szezonális tőkebeáramlással és a rövid lejáratú swapkamatok enyhe emelkedésével magyarázható, semmint a geopolitikai fejleményekkel.

Ha az Egyesült Államok nem fokozza a Grönlanddal kapcsolatos fenyegetéseket, és nem avatkozik be ismét Venezuelában, a hét második felében a piacok figyelme várhatóan ismét a makrogazdasági adatokra irányul majd

- vélik az elemzők.

A mai napon az amerikai szolgáltatóipari ISM-index várhatóan gyengébb értéket mutat a 2025 novemberinél, de az árfolyamokat feltehetően inkább az ADP-foglalkoztatási jelentés és a JOLTS munkaerőpiaci felmérés mozgatja majd. Az ADP-adat az elmúlt tíz alkalomból hétszer alulmúlta a várakozásokat, és a munkaerőpiac lassulására vonatkozó előrejelzések miatt

az amerikai foglalkoztatási adatok aszimmetrikus, lefelé mutató kockázatot jelenthetnek a dollár számára.

Rövid távon a dollárral kapcsolatos kilátások továbbra is semlegesek, legfeljebb enyhén pozitívak. Az EKB-val kapcsolatos kamatvárakozásokat egyelőre csak korlátozottan befolyásolják a mostani fejlemények, kivéve, ha az infláció tartósan és számottevően a prognózisok alatt alakul. Ennek megfelelően az euró-dollár árfolyamot továbbra is szinte kizárólag a dollár mozgása határozhatja meg.

Gyengül a forint

Nem bír talpra állni a forint, már 385 felett jár az euró jegyzése.

A dollár árfolyama eközben szintén emelkedik, már 330 felé közelít a kurzus (329,7).

Egyelőre óvatos kereskedést látunk a devizapiacon

Az ING Bank elemzői szerint még nem tisztultak ki teljesen a devizapiacok a decemberi pozícióktól, így a forintra vonatkozó előrejelzéseikben is az óvatosság dominál. A szervezet elemzői úgy vélik, hogy a kamatkülönbözeteken alapuló modellek alapján 388 körüli euróárfolyam lehet a reális.

Hamarosan eldől a forint sorsa, jelzésre várnak a befektetők

Gyengüléssel kezdi a napot a magyar fizetőeszköz az euróval és a dollárral szemben is. A közös európai fizetőeszköz jegyzése az elmúlt percekben 384,8-ig, míg az amerikai dolláré 329,1-ig emelkedett.

Bezuhant a foglalkoztatás Magyarországon!

Az elmúlt hónapokban jelentős mértékben csökkent a foglalkoztatottak száma Magyarországon, miközben a munkanélkülieké nem nőtt érdemben. A munkaerőpiaci helyzet romlása mögött egyre inkább úgy tűnik, hogy a munkaképes korú népesség csökkenése húzódik meg.

Bezuhant a foglalkoztatás Magyarországon!
Íme, a tíz legnagyobb világgazdasági kockázat 2026-ra

Minden évben születnek elemzések arról, milyen kockázatok fenyegetik a világgazdaságot. Ezek jellemzően nem tartoznak a szakemberek alapforgatókönyvei közé, viszont van esély a megvalósulásukra. Ráadásul, ha ezek megtörténnek, akkor annak komoly gazdasági hatása lehet a jövőben. Decemberben az ING Bank gyűjtötte össze azokat a kockázati tényezőket, melyek 2026-ban kitéríthetik a világgazdaságot a „normál” kerékvágásból és az alapforgatókönyvtől. Fontos kiemelni, hogy a kockázat nem csak negatív lehet, egy pozitív forgatókönyv is kitérítheti a világgazdaságot az alappályáról.

Íme, a tíz legnagyobb világgazdasági kockázat 2026-ra

