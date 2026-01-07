Amerikára figyelnek a befektetők - Így reagál a forint

Az amerikai dollár tegnap ledolgozta a hétfői gyengülését, ami az ING Bank közgazdászai szerint főleg a szezonális tőkebeáramlással és a rövid lejáratú swapkamatok enyhe emelkedésével magyarázható, semmint a geopolitikai fejleményekkel.

Ha az Egyesült Államok nem fokozza a Grönlanddal kapcsolatos fenyegetéseket, és nem avatkozik be ismét Venezuelában, a hét második felében a piacok figyelme várhatóan ismét a makrogazdasági adatokra irányul majd

- vélik az elemzők.

A mai napon az amerikai szolgáltatóipari ISM-index várhatóan gyengébb értéket mutat a 2025 novemberinél, de az árfolyamokat feltehetően inkább az ADP-foglalkoztatási jelentés és a JOLTS munkaerőpiaci felmérés mozgatja majd. Az ADP-adat az elmúlt tíz alkalomból hétszer alulmúlta a várakozásokat, és a munkaerőpiac lassulására vonatkozó előrejelzések miatt

az amerikai foglalkoztatási adatok aszimmetrikus, lefelé mutató kockázatot jelenthetnek a dollár számára.

Rövid távon a dollárral kapcsolatos kilátások továbbra is semlegesek, legfeljebb enyhén pozitívak. Az EKB-val kapcsolatos kamatvárakozásokat egyelőre csak korlátozottan befolyásolják a mostani fejlemények, kivéve, ha az infláció tartósan és számottevően a prognózisok alatt alakul. Ennek megfelelően az euró-dollár árfolyamot továbbra is szinte kizárólag a dollár mozgása határozhatja meg.