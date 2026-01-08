  • Megjelenítés
Ez vár a forintra az elkövetkező órákban – jönnek a meghatározó hírek
Deviza

Ez vár a forintra az elkövetkező órákban – jönnek a meghatározó hírek

Portfolio
Csütörtök reggel alapvetően nyugodt a devizapiac, a forint a főbb devizákkal szemben szűk sávban mozog, érdemi elmozdulás egyelőre nem látszik. A befektetők nemzetközi szinten kivárnak, az amerikai gazdaságról érkező vegyes adatok és a pénteki munkaerőpiaci jelentés előtt nem vállalnak nagyobb pozíciókat. A nap folyamán a hazai költségvetési adatok, az euróövezeti munkaerőpiaci számok és az amerikai statisztikák adhatnak új lendületet a devizapiaci mozgásoknak.
Megosztás

Éves bázison nőttek az uniós termelői árak, haviban csökkentek

Az euróövezetben és az Európai Unióban éves szinten csökkentek, havi szinten nőttek az ipari termelői árak novemberben az Európai Unió statisztikai hivatala, az Eurostat csütörtökön közzétett adatai szerint.

Tovább a cikkhez
Éves bázison nőttek az uniós termelői árak, haviban csökkentek
Megosztás

Kúszik feljebb az árfolyam

Óvatosan veszít a forint az euróval szemben: az árfolyam már 385,1 felett jár, ami 0,1 százalékos gyengülést jelent eddig.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
Megosztás

Gyengülgetni kezdett a forint

Bár még mindig a nyitószint környékén áll az euróárfolyam, de már gyengül a forint és 384,75 felett jár a váltás. Ebben szerepe lehet a kijött, a vártnál jóval rosszabb éves államháztartási hiányról szóló adatnak.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
Megosztás

Gulyás Gergely elmondta, hogy mi lehet a szombati munkanappal

Ma délelőtt 10 órától sajtótájékoztatót tart Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter, Vitályos Eszter kormányszóvivő és Mukics Dániel tűzoltó alezredes, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője.

Tovább a cikkhez
Gulyás Gergely elmondta, hogy mi lehet a szombati munkanappal
Megosztás

Kiderült, mekkora hiánnyal zárta Magyarország az évet!

Az államháztartás központi alrendszere tavaly 5738,7 milliárd forintos hiánnyal zárt - közölte a Nemzetgazdasági Minisztérium. Ez nemcsak az eredetileg tervezett hiánycélt haladja meg jelentősen, hanem az alig néhány hete módosított előirányzatot is.

Tovább a cikkhez
Kiderült, mekkora hiánnyal zárta Magyarország az évet!
Megosztás

Lényegében oldalazik a forint

Az euróárfolyam nem igazán mozdult el eddig napközben: 384,5-384,7 között oldalazik.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A dollár esetében egy minimális gyengüléssel áll a magyar deviza 329,5-ös szintnél.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
Megosztás

Magyarországot követik a lengyelek, piacra dobták eurókötvényeiket

Lengyelország 5 és 10 éves eurókötvények értékesítését kezdte meg csütörtök reggel – írja a Reuters. A részletek napközben derülhetnek ki, ugyanakkor érdekes lesz összehasonlítani az adatokat a tegnapi hasonló magyar kibocsátással.

Tovább a cikkhez
Magyarországot követik a lengyelek, piacra dobták eurókötvényeiket
Megosztás

Strukturális összeomlásba került a magyar gazdasági modell egyik főpillére – vészterhes adat jött Európa nagy betegjétől

Magyarország számára is egyre aggasztóbb, hogy a német gazdaság mélyülő válságjelei már a nagyvállalati csődök számában is látványosan megjelennek. A szakértők szerint 2026-ban Németországban a felszámolások száma elérheti, sőt meghaladhatja a 2008-as pénzügyi válság idején látott szinteket, miközben az exportorientált iparágakban már most strukturális összeomlás körvonalazódik. Mivel a magyar gazdaság szorosan ráépült a német iparra és beszállítói láncokra, a német csődhullám közvetlen kockázatot jelent a hazai növekedésre, beruházásokra és foglalkoztatásra is.

Tovább a cikkhez
Strukturális összeomlásba került a magyar gazdasági modell egyik főpillére – vészterhes adat jött Európa nagy betegjétől
Megosztás

Minimális erősödésben a forint

A reggeli órák egyelőre jól alakulnak a magyar deviza számára: az euróárfolyam egy minimális erősödéssel lejött egészen 384,5-ig.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
Megosztás

Itt vannak a részletek az új eurókötvényről

Magyarország 3 milliárd euró értékben bocsátott ki eurókötvényeket, amelyből 1 milliárd eurónyi zöld kötvény volt. A 2026. január 7-i kibocsátás iránt jelentős befektetői érdeklődés mutatkozott, háromszoros túljegyzéssel - közölte az Államadósság Kezelő Központ (ÁKK).

Tovább a cikkhez
Itt vannak a részletek az új eurókötvényről
Megosztás

Ez vár a forintra az elkövetkező órákban – órákon belül jönnek a meghatározó hírek

Csütörtök reggel alapvetően nyugodt képet mutat a devizapiac, a forint árfolyama szűk sávban mozog a főbb devizákkal szemben.

Az euróval szemben a jegyzések 384,5–385 forint körül alakulnak, az EUR/HUF kurzus 384,8 közelében jár, ami lényegében megegyezik a szerda esti szintekkel.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

Az elmúlt három napban minimális, negyed százalék körüli gyengülés látható, de az árfolyam továbbra is közel van a több mint egyéves forintcsúcshoz, a 380-as szint feletti stabilizáció egyelőre megmaradt.

A dollár esetében szintén oldalazás jellemzi a reggeli kereskedést.

A USD/HUF jegyzések 329 körül mozognak, a forint kismértékben erősebb a szerdai záráshoz képest.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

Az év eleje óta a dollárral szemben még mindig enyhe forintgyengülés látszik, de a mozgás eddig mérsékelt, és messze elmarad a tavalyi extrém kilengésektől. A dollár globálisan is inkább kiváró üzemmódban van: a befektetők vegyes amerikai makroadatok mellett várják a pénteki, kiemelten fontos foglalkoztatási jelentést.

Nemzetközi szinten az euró/dollár árfolyam 1,168 körül stabilizálódott, az év első rendes munkahetén kisebb korrekció látszik az euró tavalyi, rendkívül erős teljesítménye után.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A font enyhén gyengült, de továbbra is négyhavi csúcs közelében mozog. A japán jen sem mutat érdemi elmozdulást, 156,7 körül jár a dollárral szemben, a piac itt is inkább kivár a friss adatok előtt. A dollárindex gyakorlatilag változatlan, ami jól tükrözi az általános bizonytalanságot és az iránykeresést.

Az amerikai adatok vegyes képet festenek: a munkaerőpiacban lassulás jelei látszanak, miközben a szolgáltatási szektor év végén meglepően jól teljesített. Ez a kettősség erősíti azt a piaci várakozást, hogy a Federal Reserve januárban kivár, és az idei kamatcsökkentések üteme óvatos marad. A dollár szempontjából emellett politikai és jogi tényezők is előtérbe kerültek, különösen az amerikai vámokkal kapcsolatos legfelsőbb bírósági döntés miatt, amely akár már a héten megszülethet és rövid távon akár erősebb piaci reakciót is kiválthat.

A mai nap folyamán több olyan makroadat is érkezik, amely befolyásolhatja a forint és a nemzetközi devizák mozgását. Itthon reggel a turisztikai szálláshelyek novemberi forgalmi adatait teszik közzé, majd délelőtt megjelenik a decemberi előzetes államháztartási jelentés. Nemzetközi fronton már hajnalban megérkezett a kínai külkereskedelmi statisztika, reggel Németország ipari megrendelései jönnek, később az eurózóna munkanélküliségi adata következik.

A fő fókusz szokás szerint a délután az Egyesült Államokból várt heti munkanélküli segélykérelmek és a külkereskedelmi adatokon van. Ezek összességében meghatározhatják, hogy a jelenlegi nyugodt, oldalazó piac fennmarad-e, vagy megjelenik-e egy markánsabb elmozdulás a forint és a főbb devizák árfolyamában.

Címlapkép forrása: Portfolio

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

Európai M&A-piac 2025-2026

2025 közepére az európai M&amp;A-környezet jóval stabilabbá és rendezettebbé vált az előző évekhez képest. Bár a tranzakciós aktivitás nem ugrott meg látványosan, egyértelműen érzékel

Holdblog

Mi vár idén a privátbankokra?

A piaci kockázatok mintha elhomályosulnának, pedig több nagy, évtizedes trend tört meg, elég csak az infláció, geopolitika, globalizáció, kamatpályák trendjeire gondolni. A privátbanki szekto

Kasza Elliott-tal

Comcast Corporation - elemzés

Nézegettem ma a részvényeim árfolyamát, és a Comcast elég furcsa volt, nagy réssel esett január másodikán, ma meg jön föl erősen. Kiderült, hogy volt egy előre eltervezett split, ami ma vé

Állásajánlat

Event Driven Equity Analyst

Event Driven Equity Analyst

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

2026. január 27.

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Digital Compliance 2026

2026. március 3.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Európai katonák mennek Ukrajnába, megváltozott Zelenszkij véleménye a békéről – Ukrajnai háborús híreink szerdán
Rég nem látott hóhelyzet Magyarországon: mutatjuk a rendkívüli intézkedéseket!
Amerikára figyelnek a befektetők - Így reagál a forint
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility