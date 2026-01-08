Ez vár a forintra az elkövetkező órákban – jönnek a meghatározó hírek

Éves bázison nőttek az uniós termelői árak, haviban csökkentek
Az euróövezetben és az Európai Unióban éves szinten csökkentek, havi szinten nőttek az ipari termelői árak novemberben az Európai Unió statisztikai hivatala, az Eurostat csütörtökön közzétett adatai szerint.
Kúszik feljebb az árfolyam
Óvatosan veszít a forint az euróval szemben: az árfolyam már 385,1 felett jár, ami 0,1 százalékos gyengülést jelent eddig.
Gyengülgetni kezdett a forint
Bár még mindig a nyitószint környékén áll az euróárfolyam, de már gyengül a forint és 384,75 felett jár a váltás. Ebben szerepe lehet a kijött, a vártnál jóval rosszabb éves államháztartási hiányról szóló adatnak.
Gulyás Gergely elmondta, hogy mi lehet a szombati munkanappal
Ma délelőtt 10 órától sajtótájékoztatót tart Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter, Vitályos Eszter kormányszóvivő és Mukics Dániel tűzoltó alezredes, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője.
Kiderült, mekkora hiánnyal zárta Magyarország az évet!
Az államháztartás központi alrendszere tavaly 5738,7 milliárd forintos hiánnyal zárt - közölte a Nemzetgazdasági Minisztérium. Ez nemcsak az eredetileg tervezett hiánycélt haladja meg jelentősen, hanem az alig néhány hete módosított előirányzatot is.
Lényegében oldalazik a forint
Az euróárfolyam nem igazán mozdult el eddig napközben: 384,5-384,7 között oldalazik.
A dollár esetében egy minimális gyengüléssel áll a magyar deviza 329,5-ös szintnél.
Magyarországot követik a lengyelek, piacra dobták eurókötvényeiket
Lengyelország 5 és 10 éves eurókötvények értékesítését kezdte meg csütörtök reggel – írja a Reuters. A részletek napközben derülhetnek ki, ugyanakkor érdekes lesz összehasonlítani az adatokat a tegnapi hasonló magyar kibocsátással.
Strukturális összeomlásba került a magyar gazdasági modell egyik főpillére – vészterhes adat jött Európa nagy betegjétől
Magyarország számára is egyre aggasztóbb, hogy a német gazdaság mélyülő válságjelei már a nagyvállalati csődök számában is látványosan megjelennek. A szakértők szerint 2026-ban Németországban a felszámolások száma elérheti, sőt meghaladhatja a 2008-as pénzügyi válság idején látott szinteket, miközben az exportorientált iparágakban már most strukturális összeomlás körvonalazódik. Mivel a magyar gazdaság szorosan ráépült a német iparra és beszállítói láncokra, a német csődhullám közvetlen kockázatot jelent a hazai növekedésre, beruházásokra és foglalkoztatásra is.
Minimális erősödésben a forint
A reggeli órák egyelőre jól alakulnak a magyar deviza számára: az euróárfolyam egy minimális erősödéssel lejött egészen 384,5-ig.
Itt vannak a részletek az új eurókötvényről
Magyarország 3 milliárd euró értékben bocsátott ki eurókötvényeket, amelyből 1 milliárd eurónyi zöld kötvény volt. A 2026. január 7-i kibocsátás iránt jelentős befektetői érdeklődés mutatkozott, háromszoros túljegyzéssel - közölte az Államadósság Kezelő Központ (ÁKK).
Ez vár a forintra az elkövetkező órákban – órákon belül jönnek a meghatározó hírek
Csütörtök reggel alapvetően nyugodt képet mutat a devizapiac, a forint árfolyama szűk sávban mozog a főbb devizákkal szemben.
Az euróval szemben a jegyzések 384,5–385 forint körül alakulnak, az EUR/HUF kurzus 384,8 közelében jár, ami lényegében megegyezik a szerda esti szintekkel.
Az elmúlt három napban minimális, negyed százalék körüli gyengülés látható, de az árfolyam továbbra is közel van a több mint egyéves forintcsúcshoz, a 380-as szint feletti stabilizáció egyelőre megmaradt.
A dollár esetében szintén oldalazás jellemzi a reggeli kereskedést.
A USD/HUF jegyzések 329 körül mozognak, a forint kismértékben erősebb a szerdai záráshoz képest.
Az év eleje óta a dollárral szemben még mindig enyhe forintgyengülés látszik, de a mozgás eddig mérsékelt, és messze elmarad a tavalyi extrém kilengésektől. A dollár globálisan is inkább kiváró üzemmódban van: a befektetők vegyes amerikai makroadatok mellett várják a pénteki, kiemelten fontos foglalkoztatási jelentést.
Nemzetközi szinten az euró/dollár árfolyam 1,168 körül stabilizálódott, az év első rendes munkahetén kisebb korrekció látszik az euró tavalyi, rendkívül erős teljesítménye után.
A font enyhén gyengült, de továbbra is négyhavi csúcs közelében mozog. A japán jen sem mutat érdemi elmozdulást, 156,7 körül jár a dollárral szemben, a piac itt is inkább kivár a friss adatok előtt. A dollárindex gyakorlatilag változatlan, ami jól tükrözi az általános bizonytalanságot és az iránykeresést.
Az amerikai adatok vegyes képet festenek: a munkaerőpiacban lassulás jelei látszanak, miközben a szolgáltatási szektor év végén meglepően jól teljesített. Ez a kettősség erősíti azt a piaci várakozást, hogy a Federal Reserve januárban kivár, és az idei kamatcsökkentések üteme óvatos marad. A dollár szempontjából emellett politikai és jogi tényezők is előtérbe kerültek, különösen az amerikai vámokkal kapcsolatos legfelsőbb bírósági döntés miatt, amely akár már a héten megszülethet és rövid távon akár erősebb piaci reakciót is kiválthat.
A mai nap folyamán több olyan makroadat is érkezik, amely befolyásolhatja a forint és a nemzetközi devizák mozgását. Itthon reggel a turisztikai szálláshelyek novemberi forgalmi adatait teszik közzé, majd délelőtt megjelenik a decemberi előzetes államháztartási jelentés. Nemzetközi fronton már hajnalban megérkezett a kínai külkereskedelmi statisztika, reggel Németország ipari megrendelései jönnek, később az eurózóna munkanélküliségi adata következik.
A fő fókusz szokás szerint a délután az Egyesült Államokból várt heti munkanélküli segélykérelmek és a külkereskedelmi adatokon van. Ezek összességében meghatározhatják, hogy a jelenlegi nyugodt, oldalazó piac fennmarad-e, vagy megjelenik-e egy markánsabb elmozdulás a forint és a főbb devizák árfolyamában.
