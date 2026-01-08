Itt vannak a fuvarozók további követelései

A NiT Hungary folytatja egyeztetéseit az Építési és Közlekedési Minisztériummal a közúti fuvarozást érintő szabályozási kérdésekről. A tárgyalások célja, hogy a kormányzati elképzelések és a fuvarozó vállalkozások működési szempontjai közelebb kerüljenek egymáshoz. Az érdekképviselet a korábbi megállapodások fenntartása mellett további módosításokat szeretne elérni az útdíjak, a bírságolás és az adminisztratív terhek területén - közölte az érdekvédelmi szervezet.

A NiT Hungary 2025 decemberében kezdte meg stratégiai tárgyalásait az Építési és Közlekedési Minisztériummal, amelyeket a szervezet a következő időszakban is folytat.

Magyarországon mintegy 80 ezer engedélyes jármű végez közúti fuvarozást, az ágazat szereplőinek körülbelül 85 százaléka kis- és középvállalkozás. A NiT Hungary becslése szerint a tárgyalásokon a fuvarozói szektor véleményének nagyjából 40 százalékát képviseli.

A szervezet 2025. december 21-én több, korábban rögzített megállapodásra hivatkozik. Ezek a következők:

Díjemelés átütemezése: A bevezetés január helyett március 1-jére tolódott.

Mértékletesebb emelés: Az eredetileg tervezett 54% helyett 35%-ban maximalizáltuk az emelést (március 1-től).

Bírság helyett különbözet: Útdíjbírság kiszabása helyett a különbözet megfizetésének lehetősége.

Költségáthárítás: Az útdíj költségének kötelező áthárítása a megrendelőkre.

Halasztott korlátozások: A korlátozó táblák kihelyezésének felfüggesztése a szakmai egyeztetések lezárultáig.

Újabb forduló

A januári tárgyalási fordulóban a NiT Hungary további javaslatokat kíván napirendre tűzni:

Az útdíjtételek további csökkentése és a bírságmoratórium elérése.

Az azonnali bírságriasztás és egy hiteles útdíjkalkulátor állandó biztosítása.

A 30 napos fizetési határidő és a minimális szolgáltatási alapdíj betartatása.

Az iparűzési adó csökkentése és a méltányosabb bírságolási gyakorlat.

A gépkocsivezető-utánpótlás biztosítása és az össztömeg-korlátozások felülvizsgálata.

Az ágazat társadalmi megbecsülésének növelése.

A NiT Hungary szerint a cél egy olyan megállapodás, amely figyelembe veszi a lakossági szempontokat és a fuvarozó vállalkozások működési feltételeit egyaránt. Az egyeztetések során a szervezet azt hangsúlyozza, hogy a jogszabályi környezet alakításakor mindkét oldal érdekei megjelenjenek.

Címlapkép forrása: Shutterstock

