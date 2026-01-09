Itt a vége a devizaswap történetének, visszakapta a pénzét Amerika

Scott Bessent amerikai pénzügyminiszter az X-en azt írta: "Örömmel közlöm, hogy Argentína megerősödött pénzügyi helyzetének köszönhetően gyorsan és teljes egészében visszafizette a cserekeretet, így az Exchange Stabilization Fund jelenleg nem tart pesót."
Hozzátette, hogy továbbra is lelkesen támogatják Javier Milei elnököt és Argentínát.
Az argentin jegybank közlése szerint a visszafizetés már decemberben megtörtént, mindössze két hónappal a megállapodás bejelentése után. A La Nacion című argentin lap információi szerint a lehetséges 20 milliárd dolláros keretből végül 2,5 milliárd dollárt használtak fel. A megállapodás ugyanakkor a korábban rögzített feltételek mellett továbbra is érvényben marad.
A devizacsere-megállapodást néhány nappal a félidős választások előtt írták alá, a küszködő argentin gazdaság miatt. A keret dollártartalékot biztosított a jegybank számára, amellyel fékezni tudta a peso leértékelődését a szavazás előtt.
A forrásokat októberben részben a Nemzetközi Valutaalappal (IMF) szembeni adósság törlesztésére, részben a választás előtti napokban az árfolyam támogatására fordították.
A libertárius Milei, aki Donald Trump amerikai elnök szövetségesének számít, a választásokon tovább erősítette befolyását a törvényhozásban. Washington korábban jelezte, hogy pénzügyi támogatását a választás kimenetelétől teszi függővé.
A megállapodás az Egyesült Államokban bírálatokat váltott ki. Kritikusai szerint lényegében mentőcsomagként működött, és hátrányos helyzetbe hozta az amerikai mezőgazdasági exportot a kínai piacon az argentin versenytársakkal szemben. Bessent október végén azt mondta, nem lesznek adófizetői veszteségek, és Washington gazdasági erejét egy baráti kormány megsegítésére kívánja felhasználni.
Luis Caputo argentin gazdasági miniszter megköszönte Bessentnek és Trumpnak a gyors segítséget. Úgy fogalmazott, a lépés védelmet nyújtott azokkal a támadásokkal szemben, amelyek szerinte kizárólag a kormány destabilizálását célozták.
Forrás: Reuters
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
Elkezdett befagyni a Balaton
Rámenni továbbra is életveszélyes!
Nyernél egy éves Signature PRO előfizetést? Most itt a lehetőség!
Mutatjuk, mit kell tenned hozzá.
Itt egy nagyon olcsó részvény, ami a profik szerint 50 százalékkal többet érhet!
Nagyon izgalmas a helyzet.
Venezuela és az új amerikai külpolitika: kakukktojás vagy iskolapélda?
Vincze Hajnalka cikke.
Itt a figyelmeztetés: ónos eső, még több hó, később pedig hófúvás várható
Rendkívüli zord idő lesz.
Friss jelentés jött a megyéből, ahol piros figyelmeztetést adtak ki
Csak akkor induljanak útnak, ha nagyon muszáj.
Havazás: itt a figyelmeztetés Dobogókőre és Visegrádra
Nagy forgalom várható.
Eszeveszett hozamok a magyar részvényalapoknál, itt könnyedén kereshettél 40 százalékot!
Kérdés, hogy meg tudják-e ismételni a zseniális teljesítményt.
Lényeges változás a lakásvásárlások illetékfizetésénél
Rengeteg lakásvásárlót érinthet, az illetékfizetési kötelezettség érdemben csökkenhet. Elsősorban azok figyeljenek, akik a vásárlást megelőző időszakban el is adta ingatlant. A lakásvás
Zsiday: Az első komoly tesztig minden jegybank nagyon kemény
Zsiday Viktor és Madár István, a Portfolio.hu makrogazdasági elemzője volt a Portfolio Checklist vendégei, Magyarország és a forint idei várható pályájáról beszéltek. Az adást hallgasd... T
A minimálbér és Jézus lenyomva
Repülőrajtot veszünk, nyugdíjas Viktorral. Jó szórakozást! Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a Spotify, YouTube, Apple Podcast,&#
Az energiabiztonság talán sosem volt annyira fontos, mint napjainkban
A napjainkban zajló geopolitikai feszültségek egyik fontos gazdasági és nemzetbiztonsági kérdése lett az energia. A Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) szakértői szer
Mennyi időd van valójában?
Az emberek általában későn döbbennek rá, hogy mennyire rövid egy élet. Hasonló témában már írtam arról, hogy mennyi pénzt keresel meg egy aktív élet alatt, és nagyon fájdalmas, hogy sajn
Ha nem teszünk semmit, belefulladunk az e-hulladékba
Az elektronikai hulladék mennyisége 2010 óta ötször gyorsabban növekszik, mint a szabályos keretek között zajló újrahasznosítás mértéke.
Európai M&A-piac 2025-2026
2025 közepére az európai M&A-környezet jóval stabilabbá és rendezettebbé vált az előző évekhez képest. Bár a tranzakciós aktivitás nem ugrott meg látványosan, egyértelműen érzékel
Hiába a megrendülő bizalom, a külföldiek étvágya lankadatlan az amerikai részvények iránt
A gyengülő dollár, az Európával szembeni részvénypiaci alulteljesítés és az általános bizalmatlanság ellenére a külföldiek még mindig zsákolják az amerikai papírokat. Repüljünk gondol
Elfoglalni vagy megvenni Grönlandot - ennyi a kérdés?
Már senki sem nevet Trump tervein.
Beköszöntött a tejpiaci válság: megdöbbentő árak alakultak ki
2026 súlyos év lesz.
Nagyot ment a BUX – Megéri beszállni?
Tóth Tiborral, a Budapesti Értéktőzsde vezérigazgatójával beszélgettünk.
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?