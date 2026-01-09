  • Megjelenítés
Itt a vége a devizaswap történetének, visszakapta a pénzét Amerika
Argentína a vártnál korábban és teljes egészében visszafizette az Egyesült Államoknak azt a devizacsere-keretet, amelyet tavaly kapott gazdasága stabilizálására – közölte az amerikai pénzügyminiszter és az argentin jegybank.

Scott Bessent amerikai pénzügyminiszter az X-en azt írta: "Örömmel közlöm, hogy Argentína megerősödött pénzügyi helyzetének köszönhetően gyorsan és teljes egészében visszafizette a cserekeretet, így az Exchange Stabilization Fund jelenleg nem tart pesót."

Hozzátette, hogy továbbra is lelkesen támogatják Javier Milei elnököt és Argentínát.

Az argentin jegybank közlése szerint a visszafizetés már decemberben megtörtént, mindössze két hónappal a megállapodás bejelentése után. A La Nacion című argentin lap információi szerint a lehetséges 20 milliárd dolláros keretből végül 2,5 milliárd dollárt használtak fel. A megállapodás ugyanakkor a korábban rögzített feltételek mellett továbbra is érvényben marad.

A devizacsere-megállapodást néhány nappal a félidős választások előtt írták alá, a küszködő argentin gazdaság miatt. A keret dollártartalékot biztosított a jegybank számára, amellyel fékezni tudta a peso leértékelődését a szavazás előtt.

A forrásokat októberben részben a Nemzetközi Valutaalappal (IMF) szembeni adósság törlesztésére, részben a választás előtti napokban az árfolyam támogatására fordították.

A libertárius Milei, aki Donald Trump amerikai elnök szövetségesének számít, a választásokon tovább erősítette befolyását a törvényhozásban. Washington korábban jelezte, hogy pénzügyi támogatását a választás kimenetelétől teszi függővé.

A megállapodás az Egyesült Államokban bírálatokat váltott ki. Kritikusai szerint lényegében mentőcsomagként működött, és hátrányos helyzetbe hozta az amerikai mezőgazdasági exportot a kínai piacon az argentin versenytársakkal szemben. Bessent október végén azt mondta, nem lesznek adófizetői veszteségek, és Washington gazdasági erejét egy baráti kormány megsegítésére kívánja felhasználni.

Luis Caputo argentin gazdasági miniszter megköszönte Bessentnek és Trumpnak a gyors segítséget. Úgy fogalmazott, a lépés védelmet nyújtott azokkal a támadásokkal szemben, amelyek szerinte kizárólag a kormány destabilizálását célozták.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

