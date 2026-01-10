Gigantikus veszteség a cseh jegybanknál

A cseh központi bank 72,9 milliárd cseh korona (körülbelül 3,5 milliárd dollár, 1 korona=15,87 forint) veszteséggel zárta a tavalyi évet - jelentette a CTK cseh hírügynökség.

A veszteség elsősorban a korona erősödésének tudhatók be. A cseh deviza 14,8 százalékkal erősödött a dollárral szemben tavaly. Negatívan befolyásolták a jegybank gazdasági eredményeit a monetáris politika végrehajtásának a költségei is. A cseh jegybank 2024-ben rekordnyereséget, 151,4 milliárd koronát (mintegy 7,2 milliárd dollárt) ért el. A cseh központi bank jelezte, hogy feladata nem a nyereségtermelés, hanem az ár- és pénzügyi stabilitás fenntartása.

Címlapkép forrása: Shutterstock

