Hátraarc a forintnál, volatilitás a feltörekvő devizáknál

Nagy a volatilitás a feltörekvőpiaci devizáknál
Az arany új történelmi csúcsra emelkedése szerdán a dél-afrikai randnak is lendületet adott délelőtt, majd újra gyengülni kezdett: a deviza 16,35 körüli szinten áll a dollárral szemben.
Eközben az EUR/USD 1,16 közelében oldalazott.
A dollár globálisan inkább kiváró üzemmódban van, a vártnál gyengébb amerikai inflációs adatok után a piac továbbra is arra számít, hogy a Fed egyelőre nem siet kamatot csökkenteni, de az év során lazítás jöhet.
A kockázati hangulatot most egyszerre mozgatják a nemesfémek szárnyalása, az iráni geopolitikai feszültségek, a Fed függetlensége körüli politikai viták, valamint az a lehetőség, hogy az amerikai Legfelsőbb Bíróság dönthet Trump vámintézkedéseiről – ezek együtt határozhatják meg, merre indul el a dollár, és vele együtt a feltörekvő piaci devizák, köztük a rand és az indiai rúpia, de a forint is.
Az USD/INR devizapár továbbra is sávban mozog, a 89,70-es támasz és a 90,40-es ellenállás között.
A dél-koreai won pedig 17 éves mélypontra gyengült a dollárral szemben, mutatva a volatilitást.
Ultimátum adtak a spekulánsoknak: jöhet az állami beavatkozás az egyik legfontosabb deviza megmentésére
Nyílt figyelmeztetést intézett a devizapiaci spekulánsokhoz a jen másfél éves mélypontra gyengülése után a japán kormány és egyértelművé tette, hogy szükség esetén a közvetlen piaci beavatkozást sem zárja ki. A gyengülést nemcsak a nemzetközi kamatkülönbségek, hanem a februárra várt előrehozott választás és a további gazdaságélénkítés kilátása is erősíti. A hatóságok szerint nem az árfolyamszint, hanem a túlzott és rendezetlen mozgások jelentik a valódi kockázatot, amelyek indokolttá tehetik az állami fellépés.
Enyhe erősödés útán gyengülni kezdett a forint
Mérsékelt erősödés után újra a reggeli 386-os szint környékére esett a forint az euróval szemben.
Kurali: külön forgatókönnyvel készülünk a békére
Az infláció komoly probléma – ebben ma már a kormány és a jegybank is egyetért Kurali Zoltán szerint. Az MNB alelnöke a Financial Times bécsi konferenciáján az elmúlt évek hazai inflációs pályájáról, a gazdasági kilátásokról és a jegybanki függetlenségről is beszélt. Elárulta, hogy a szolgáltató szektorban továbbra is makacsnak látja az inflációs nyomást, régiós kollégái pedig az euró bevezetésének sikereiről értekeztek.
Folytatja menetelését a forint
Reggelhez képest tovább erősödött a forint árfolyama, ami az euróval szemben már 385 alá is benézett.
Ledolgozta e heti veszteségeit a forint
Szerda kora délelőtt az euróárfolyam már benézett 385,5 forint alá, ami múlt hét péntek óta nem látott szintet jelent. Egyelőre nem törte meg a magyar deviza lendületét, hogy az építőipar lesújtóan rosszul teljesített az év végén.
A dollár esetében is jó teljesítményt mutat a magyar deviza: a váltás már 330,9-ig jött le.
Enyhe erősödésben a forint
Egyelőre nincsenek nagy mozgások a forint árfolyamán, az euróval szemben 386 környékén oldalazik a magyar valuta.
Nagyot zakózott az építőipar
Óriási cikkcakkokat produkál az építőipar, tavaly novemberben épp megint ennek a rossz oldalát látjuk: az előző hónaphoz képest jelentősen, 7,3%-kal esett vissza a termelés volumene. Ez már éves összevetésben is zsugorodást jelent, az ágazat teljesítménye 3,6%-kal marad el az előző év novemberihez képest.
A vártnál nagyobb inflációs adatok jöttek Romániából
A vártnál is magasabb adatok jöttek decemberben az amúgy is nehéz helyzetben lévő Romániából.
Rég nem látott mélyrepülésben a won
A won – magyar idő szerint – szerdán hajnalban december 24. óta a leggyengébb, dolláronkénti 1479,2-os szintre esett az amerikai valutával szemben, így már tizenegy egymást követő kereskedési napon veszített értékéből.
Ez 17 éves mélypontot jelent az árfolyamban.
A gyors leértékelődés miatt Dél-Korea új intézkedéseket vezet be a devizapiacon tapasztalható, egyre erősebb volatilitás kezelése és a dollárkereslet-kínálat közötti egyensúlytalanság mérséklése érdekében – jelentette be szerdán egy devizapiaci szakmai fórumon Ku Juncsol pénzügyminiszter.
A miniszter rámutatott, hogy a rekordmagas folyó fizetésimérleg-többlet ellenére a devizapiacon egyoldalú kereskedés zajlik, ami tovább növeli az árfolyam-ingadozást.
A fórumon Kvon Jongó, a dél-koreai jegybank nemzetközi pénzügyi kutatócsoportjának vezetője úgy fogalmazott, hogy szakpolitikai lépésekkel kellene fellépni a túlzottan pesszimista piaci hangulattal szemben. Hozzátette, hogy a 1400 feletti won/dollár árfolyam szerinte nem tükrözi a gazdasági fundamentumokat.
A hatóságok szerint a dollárpiaci egyensúlyhiány hátterében elsősorban a külföldi értékpapír-befektetések gyors növekedése áll.
Ku Juncsol közölte, hogy a kormány fel kívánja gyorsítani az országos nyugdíjalap devizapiaci hatásáról szóló egyeztetéseket, valamint a fejlett piaci besorolás megszerzéséhez szükséges szakpolitikai változtatásokat
Riasztó jelek a pénzpiacon: a japán válság után most a forint sorsa dől el, itt vannak a friss számok
Szerda reggel a forint vegyesen teljesít a főbb devizákkal szemben: az euró ellenében enyhén erősödik, a dollárral szemben viszont továbbra is a 331 körüli, gyengébb tartományban mozog.
Az EUR/HUF 386 közelében jár, kissé lejjebb a keddi csúcsoktól.
Míg a USD/HUF 331,4 körül stabilizálódott, miután a hét eleje óta összességében inkább a dollár javára mozdult el az árfolyam.
A dollár esetében a hét eleji gyengülés után visszakorrigált az árfolyam, és a 330 alatti szintekről ismét 331 fölé kapaszkodott, bár szerda reggel kisebb forinterősödés látszik a kedd esti értékekhez képest. Összességében a forint továbbra is érzékenyen reagál a globális dollármozgásokra, miközben a belföldi gazdasági hírek, adatok egyelőre nem okoztak érdemi kilengést.
Nemzetközi szinten a figyelem részben Japánra irányul, ahol a jen másfél éves mélypont közelébe gyengült a dollárral szemben.
A befektetők egy esetleges előrehozott választás és az azzal járó fiskális élénkítés lehetőségét árazzák, miközben egy államkötvény-aukció visszafogott kereslete is nyomás alatt tartotta a japán devizát. A 160-as dollár/jen szint közelsége miatt a piac már a hatósági beavatkozás esélyét is mérlegeli, ami általános óvatosságot hozott az ázsiai kereskedésben.
A dollár globálisan egyhavi csúcs közelében stabilizálódott, miután az amerikai inflációs adat összhangban volt a várakozásokkal, és tovább erősítette azt a képet, hogy a Federal Reserve január végén nem változtat a kamatszinten. A jegybank függetlensége körüli politikai feszültségek ugyan korábban megingatták a dollárt, de a piac egyelőre úgy tűnik, nem számít tartós intézményi válságra. Az euró 1,164 körül oldalazik, a volatilitás összességében mérsékelt.
A forint szempontjából a szerdai nap első felében a hazai makroadatok kerülnek fókuszba: reggel jelenik meg az MNB novemberi fizetési mérleg-statisztikája és a KSH decemberi építőipari adata. Délután az Egyesült Államokból több, piacmozgató adat érkezik egyszerre, köztük a termelői infláció, a kiskereskedelmi forgalom és a folyó fizetési mérleg, este pedig a Fed Bézs Könyve adhat friss képet a gazdasági folyamatokról.
Ezek együtt határozhatják meg, hogy a dollár meg tudja-e tartani jelenlegi erősebb pozícióját, és hogy a forint a hét közepén vissza tud-e kapaszkodni a 330 alatti tartományba a dollárral, illetve 385 alá az euróval szemben.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
Megdöbbentő számok érkeztek Magyarországról
Példátlan jelenségnek lehettünk szemtanúi hazánkban.
Felfüggesztették a tárgyalásokat: Irán megfenyegette Amerika legfontosabb közel-keleti partnereit
Napról napra durvul a helyzet.
Teljesen ki vannak borulva Oroszország barátai - Hatalmas stratégiai hibát vétett Putyin?
Moszkva szerint minden a terv szerint halad.
Emelkedik számos állampapír kamata, mutatjuk az új számokat
7,4%-os kamatok is érkeznek.
Itt a fenntartható atomfegyverkezés, uniós pecséttel
Ezt nem láttuk jönni.
Teljesen lecsatolja Kínát az USA a venezuelai olajról
Mindkét nagyhatalom számára komoly átrendeződések jöhetnek az olajbeszerzések terén.
Exkluzív eseményen derül ki: csak hype vagy valódi áttörés a mesterséges intelligencia?
AI-szakértő és profi befektetők a következő Signature befektetői klubunkon. Most érdemes regisztrálni!
Az USA lépett, de Peking nem hátrál: egyre merészebb trükköket vetnek be a tiltott mákonyért
Felszínre bukott a teáskannák mögötti rendszer.
Az új világrend aligha lesz kívánatos az emberiségnek
A rezsimváltás megtörtént Venezuelában, azonban a szélesebb összefüggésekről kevés szó esik. Venezuela esete nem egy elszigetelt incidens, hanem a Donroe-doktrína következetes életbe léptet
Bérszámfejtés 2026
Az RSM szakértői összefoglalták, hogy a vállalatoknak, a munkáltatóknak milyen, 2026 januárjától érvényben levő változásokkal kell tisztában lenniük, a bérszámfejtéshez kapcsolódó ad
Megvan a 2025-ös infláció: ilyen mértékben emelkedhetnek a számlaköltségek, bérleti díjak
3,3 százalékos éves áremelkedést mért a KSH decemberben, talán ennél is fontosabb, hogy a teljes 2025-ös évben az átlagos drágulás mértéke 4,4 százalék volt. Ez nagyon fontos érték lehet
Energiatároló cégeknek: módosult a felhívás
A 2025. júniusában meghirdetett pályázat célja nem más, mint felpörgetni a vállalkozások saját energiatároló és megújulóenergia-termelő kapacitásainak kiépítését.
Óceánok elsavasodása - valóban átléptük a hetedik planetáris határt?
A kutatók újraértékelték az elsavasodás mértékét, és arra jutottak: négy nagy óceáni területen már biztosan átléptük a biztonságosnak tekintett küszöbértéket.
Nem lett demokrácia a kereskedelemből, de még vannak ütőkártyák
Ahogy elindul egy ország a gazdasági fejlődés útján, akkor az demokratizálódásban fog lecsapódni - gondoltuk sokáig. Mára egyértelmű, hogy nem ez a helyzet, elég Kínára... The post Nem let
Futóturizmus: a világ élmezőnye és Budapest lehetőségei
A futás sokáig nehezen volt értelmezhető gazdasági szempontból. Túl hozzáférhető volt és túl kevés infrastruktúrát igényelt ahhoz, hogy klasszikus iparágként tekinthessünk rá. Ma azonba
Zsiday Viktor: Zöld álom Magyarországnak
Van egy feltörekvő, de nagyon hatékony zöld technológia, az EGS, amiben óriási potenciál van, és amely komolyan hozzájárulhat Magyarország növekedéséhez. A következő évek potenciálisan l
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?
Így drágult a heti nagybevásárlás: meglepő mellékhatása lett az árrésstopnak
Megjelent a Portfolio Checklist keddi adása.
Az egészség az új GDP
Nem fogadás, létkérdés az egészségügybe történő beruházás.
Magyarországon is csődhullámot hozhat a nagy EU-s megállapodás: kinek van félnivalója?
Mit jelent a Mercosur-alku?