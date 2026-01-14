Hátraarc a forintnál, volatilitás a feltörekvő devizáknál

Az arany új történelmi csúcsra emelkedése szerdán a dél-afrikai randnak is lendületet adott délelőtt, majd újra gyengülni kezdett: a deviza 16,35 körüli szinten áll a dollárral szemben.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

Eközben az EUR/USD 1,16 közelében oldalazott.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A dollár globálisan inkább kiváró üzemmódban van, a vártnál gyengébb amerikai inflációs adatok után a piac továbbra is arra számít, hogy a Fed egyelőre nem siet kamatot csökkenteni, de az év során lazítás jöhet.

A kockázati hangulatot most egyszerre mozgatják a nemesfémek szárnyalása, az iráni geopolitikai feszültségek, a Fed függetlensége körüli politikai viták, valamint az a lehetőség, hogy az amerikai Legfelsőbb Bíróság dönthet Trump vámintézkedéseiről – ezek együtt határozhatják meg, merre indul el a dollár, és vele együtt a feltörekvő piaci devizák, köztük a rand és az indiai rúpia, de a forint is.

Az USD/INR devizapár továbbra is sávban mozog, a 89,70-es támasz és a 90,40-es ellenállás között.

A dél-koreai won pedig 17 éves mélypontra gyengült a dollárral szemben, mutatva a volatilitást.