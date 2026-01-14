Riasztó jelek a pénzpiacon: a japán válság után most a forint sorsa dől el, itt vannak a friss számok

A won – magyar idő szerint – szerdán hajnalban december 24. óta a leggyengébb, dolláronkénti 1479,2-os szintre esett az amerikai valutával szemben, így már tizenegy egymást követő kereskedési napon veszített értékéből.

Ez 17 éves mélypontot jelent az árfolyamban.

A gyors leértékelődés miatt Dél-Korea új intézkedéseket vezet be a devizapiacon tapasztalható, egyre erősebb volatilitás kezelése és a dollárkereslet-kínálat közötti egyensúlytalanság mérséklése érdekében – jelentette be szerdán egy devizapiaci szakmai fórumon Ku Juncsol pénzügyminiszter.

A miniszter rámutatott, hogy a rekordmagas folyó fizetésimérleg-többlet ellenére a devizapiacon egyoldalú kereskedés zajlik, ami tovább növeli az árfolyam-ingadozást.

A fórumon Kvon Jongó, a dél-koreai jegybank nemzetközi pénzügyi kutatócsoportjának vezetője úgy fogalmazott, hogy szakpolitikai lépésekkel kellene fellépni a túlzottan pesszimista piaci hangulattal szemben. Hozzátette, hogy a 1400 feletti won/dollár árfolyam szerinte nem tükrözi a gazdasági fundamentumokat.

A hatóságok szerint a dollárpiaci egyensúlyhiány hátterében elsősorban a külföldi értékpapír-befektetések gyors növekedése áll.

Ku Juncsol közölte, hogy a kormány fel kívánja gyorsítani az országos nyugdíjalap devizapiaci hatásáról szóló egyeztetéseket, valamint a fejlett piaci besorolás megszerzéséhez szükséges szakpolitikai változtatásokat