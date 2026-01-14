Riasztó jelek a pénzpiacon: a japán válság után most a forint sorsa dől el, itt vannak a friss számok

  • Megjelenítés
Szerda reggel a devizapiacon továbbra is a kivárás dominál, a forint a főbb devizákkal szemben szűk sávban mozog. A befektetők figyelme egyszerre irányul a nemzetközi politikai-monetáris fejleményekre és a mai sűrű makroadat-naptárra, amelyek rövid távon irányt adhatnak az árfolyamoknak. A dollár mozgása, a jen körüli feszültségek és az amerikai inflációs-növekedési kilátások együtt dönthetik el, hogy a jelenlegi nyugodt kereskedés átcsap-e erősebb volatilitásba.
Enyhe erősödésben a forint

Egyelőre nincsenek nagy mozgások a forint árfolyamán, az euróval szemben 386 környékén oldalazik a magyar valuta.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
Nagyot zakózott az építőipar

Óriási cikkcakkokat produkál az építőipar, tavaly novemberben épp megint ennek a rossz oldalát látjuk: az előző hónaphoz képest jelentősen, 7,3%-kal esett vissza a termelés volumene. Ez már éves összevetésben is zsugorodást jelent, az ágazat teljesítménye 3,6%-kal marad el az előző év novemberihez képest.

A vártnál nagyobb inflációs adatok jöttek Romániából

A vártnál is magasabb adatok jöttek decemberben az amúgy is nehéz helyzetben lévő Romániából.

Rég nem látott mélyrepülésben a won

A won – magyar idő szerint – szerdán hajnalban december 24. óta a leggyengébb, dolláronkénti 1479,2-os szintre esett az amerikai valutával szemben, így már tizenegy egymást követő kereskedési napon veszített értékéből.

Ez 17 éves mélypontot jelent az árfolyamban.

A gyors leértékelődés miatt Dél-Korea új intézkedéseket vezet be a devizapiacon tapasztalható, egyre erősebb volatilitás kezelése és a dollárkereslet-kínálat közötti egyensúlytalanság mérséklése érdekében – jelentette be szerdán egy devizapiaci szakmai fórumon Ku Juncsol pénzügyminiszter.

A miniszter rámutatott, hogy a rekordmagas folyó fizetésimérleg-többlet ellenére a devizapiacon egyoldalú kereskedés zajlik, ami tovább növeli az árfolyam-ingadozást.

A fórumon Kvon Jongó, a dél-koreai jegybank nemzetközi pénzügyi kutatócsoportjának vezetője úgy fogalmazott, hogy szakpolitikai lépésekkel kellene fellépni a túlzottan pesszimista piaci hangulattal szemben. Hozzátette, hogy a 1400 feletti won/dollár árfolyam szerinte nem tükrözi a gazdasági fundamentumokat.

A hatóságok szerint a dollárpiaci egyensúlyhiány hátterében elsősorban a külföldi értékpapír-befektetések gyors növekedése áll.

Ku Juncsol közölte, hogy a kormány fel kívánja gyorsítani az országos nyugdíjalap devizapiaci hatásáról szóló egyeztetéseket, valamint a fejlett piaci besorolás megszerzéséhez szükséges szakpolitikai változtatásokat

Szerda reggel a forint vegyesen teljesít a főbb devizákkal szemben: az euró ellenében enyhén erősödik, a dollárral szemben viszont továbbra is a 331 körüli, gyengébb tartományban mozog.

Az EUR/HUF 386 közelében jár, kissé lejjebb a keddi csúcsoktól.

Míg a USD/HUF 331,4 körül stabilizálódott, miután a hét eleje óta összességében inkább a dollár javára mozdult el az árfolyam.

A dollár esetében a hét eleji gyengülés után visszakorrigált az árfolyam, és a 330 alatti szintekről ismét 331 fölé kapaszkodott, bár szerda reggel kisebb forinterősödés látszik a kedd esti értékekhez képest. Összességében a forint továbbra is érzékenyen reagál a globális dollármozgásokra, miközben a belföldi gazdasági hírek, adatok egyelőre nem okoztak érdemi kilengést.

Nemzetközi szinten a figyelem részben Japánra irányul, ahol a jen másfél éves mélypont közelébe gyengült a dollárral szemben.

A befektetők egy esetleges előrehozott választás és az azzal járó fiskális élénkítés lehetőségét árazzák, miközben egy államkötvény-aukció visszafogott kereslete is nyomás alatt tartotta a japán devizát. A 160-as dollár/jen szint közelsége miatt a piac már a hatósági beavatkozás esélyét is mérlegeli, ami általános óvatosságot hozott az ázsiai kereskedésben.

A dollár globálisan egyhavi csúcs közelében stabilizálódott, miután az amerikai inflációs adat összhangban volt a várakozásokkal, és tovább erősítette azt a képet, hogy a Federal Reserve január végén nem változtat a kamatszinten. A jegybank függetlensége körüli politikai feszültségek ugyan korábban megingatták a dollárt, de a piac egyelőre úgy tűnik, nem számít tartós intézményi válságra. Az euró 1,164 körül oldalazik, a volatilitás összességében mérsékelt.

A forint szempontjából a szerdai nap első felében a hazai makroadatok kerülnek fókuszba: reggel jelenik meg az MNB novemberi fizetési mérleg-statisztikája és a KSH decemberi építőipari adata. Délután az Egyesült Államokból több, piacmozgató adat érkezik egyszerre, köztük a termelői infláció, a kiskereskedelmi forgalom és a folyó fizetési mérleg, este pedig a Fed Bézs Könyve adhat friss képet a gazdasági folyamatokról.

Ezek együtt határozhatják meg, hogy a dollár meg tudja-e tartani jelenlegi erősebb pozícióját, és hogy a forint a hét közepén vissza tud-e kapaszkodni a 330 alatti tartományba a dollárral, illetve 385 alá az euróval szemben.

