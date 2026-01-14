Teljesen beszakadt a deviza árfolyama, már Washingtonból dobtak mentőövet, hogy megvédjék

Az amerikai pénzügyminiszter egyetlen mondattal fordította meg a dél-koreai devizapiac hangulatát, amikor a won történelmi mélypontközelben kapott váratlan washingtoni támogatást. Scott Bessent nyilatkozata nemcsak politikai üzenet volt Szöul felé, hanem klasszikus verbális intervenció is egy érzékeny jegybanki döntés előestéjén.

Scott Bessent amerikai pénzügyminiszter ritka nyilvános támogatását fejezte ki a dél-koreai won mellett, miután a deviza a dollárral szemben a 2009 óta nem látott leggyengébb szint közelébe esett. Bessent az X-en arról írt, hogy hétfőn találkozott Ku Jün-csol dél-koreai pénzügyminiszterrel, és egyeztettek a piaci fejleményekről, köztük

a won közelmúltbeli leértékelődéséről, amely nincs összhangban Dél-Korea erős gazdasági fundamentumaival.

A nyilatkozat idején az árfolyam 1470 won körül mozgott dolláronként, ami közel 17 éves mélypontnak felel meg, és egy nappal előzte meg a dél-koreai jegybank kamatdöntését.

A won 2025 végén még 1420 körüli szintre erősödött a hatósági piaci beavatkozások és az állami nyugdíjalap devizafedezeti lépései nyomán, az év eleje óta azonban ismét fokozódó nyomás alá került.

Bessent megjegyzései azonnali piaci reakciót váltottak ki:

a won mintegy 0,7 százalékot erősödött a dollárral szemben a poszt megjelenése után.

Az amerikai pénzügyminiszter szavai így gyakorlatilag verbális intervencióként hatottak, ami különösen érzékeny időpontban érkezett a jegybanki döntés előtt.

Nem ez az első alkalom, hogy Bessent közösségi médiában tett megjegyzései megmozgatták az ázsiai devizapiacokat. Tavaly októberben a japán jen ugrott meg, miután arra szólította fel Tokió új kormányát, hogy hagyjon nagyobb mozgásteret a jegybanknak az infláció elleni küzdelemhez. A mostani won-eset is azt jelzi, hogy Washington részéről nő az érzékenység a régió pénzügyi stabilitására, és adott esetben szavakkal is kész beavatkozni a piaci várakozások alakításába.

