Egyre többet fizetnek euróval a kínaiak
A kínai vállalatok tavaly jelentősen növelték az euró használatát a nemzetközi tranzakciókban. Az euróban bonyolított elszámolások értéke 22,8 százalékkal, 1,18 billió jüanra (mintegy 169 milliárd dollárra) emelkedett 2025-ben – derül ki az Állami Devizahivatal (SAFE) adataiból, valamint a Bloomberg számításaiból. Ilyen ütemű bővülésre 2010 óta nem volt példa.

A növekedés hátterében Kína és az Európai Unió közötti kereskedelmi forgalom élénkülése áll, jóllehet a geopolitikai feszültségek fokozódtak. A két gazdaság közötti kereskedelem volumene 2025-ben 828,1 milliárd dollárt tett ki, ami 5,4 százalékos növekedés az előző évhez képest. Peking így továbbra is az unió egyik legfontosabb kereskedelmi partnere maradt.

A SAFE adatai szerint az euró volt a legdinamikusabban bővülő elszámolási deviza a kínai vállalatok teljes devizabevételét tekintve.

Az uniós vezetők többször kifejezték, hogy szeretnék, ha az euró egyre nagyobb szerepet töltene be a nemzetközi devizapiacon.

A mostani fejlemények azonban inkább abba az irányba mutatnak, hogy beigazolódik, amitől a kontinensen sokan tartanak: ahogy Kína új piacokat keres a termékeinek a vámháború közepette, egyre inkább eláraszthatja Európát a termékeivel.

