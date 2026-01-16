Egyre többet fizetnek euróval a kínaiak

A növekedés hátterében Kína és az Európai Unió közötti kereskedelmi forgalom élénkülése áll, jóllehet a geopolitikai feszültségek fokozódtak. A két gazdaság közötti kereskedelem volumene 2025-ben 828,1 milliárd dollárt tett ki, ami 5,4 százalékos növekedés az előző évhez képest. Peking így továbbra is az unió egyik legfontosabb kereskedelmi partnere maradt.

A SAFE adatai szerint az euró volt a legdinamikusabban bővülő elszámolási deviza a kínai vállalatok teljes devizabevételét tekintve.

Az uniós vezetők többször kifejezték, hogy szeretnék, ha az euró egyre nagyobb szerepet töltene be a nemzetközi devizapiacon.

A mostani fejlemények azonban inkább abba az irányba mutatnak, hogy beigazolódik, amitől a kontinensen sokan tartanak: ahogy Kína új piacokat keres a termékeinek a vámháború közepette, egyre inkább eláraszthatja Európát a termékeivel.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ