Idén tovább gyengülhet a dollár a legtöbb devizával szemben

Az idei évben gyengülhet a dollár a legtöbb devizával szemben a Bank of America elemzői szerint, miközben a nagy jegybankok kamatpolitikája és a kockázatvállalási étvágy átrendezi a főbb valutapiaci trendeket.

Turbulens időszak volt 2025 a devizapiacokon. Évtizedes trendek törtek meg: a dollár gyengült, a forint erősödött.

Mindeközben a japán jen már április óta szakadatlanul gyengül, Sanae Takaichi miniszterelnök politikája nyomán egyre inkább megkérdőjelezik a befektetők, hogy mennyire fenntartható a hatalmas japán adóssághegy finanszírozása.

A devizapiac várhatóan idén sem lesz kevésbé mozgalmas: