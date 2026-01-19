Nagy a baj: padlóra került a hazai kiskereskedelmi lánc

A Fővárosi Törvényszéken szerkezetátalakítási eljárás indult a BestByte Kft. ellen, amelyet a vállalat maga kezdeményezett, nem nyilvános formában. Az eljárás részeként átmeneti, korlátozásokkal járó moratóriumot hirdettek ki, amely 125 hitelezőt érint – derül ki a Sell szaklap beszámolójából.

A műszaki áruházlánc nehézségei a múlt héten váltak szélesebb körben ismertté. A Forbes.hu információi szerint a társaság konkrét intézkedéseket helyezett kilátásba beszállítói felé a fizetésképtelenség megelőzése érdekében.

A tervezett szerkezetátalakítási program része egyes üzletegységek megszüntetése és munkavállalók elbocsátása.

A vállalat közvetett tulajdonosi hátterében a Wolf Health Kft. révén Fabó György Pál áll, akit a Telex értesülései szerint Seszták Miklós korábbi fejlesztési miniszter bizalmi köréhez sorolnak. December folyamán a LinkedInen "csoportos leépítéssel" kapcsolatos vádak merültek fel a céggel szemben.

A PwC Magyarország által összeállított e-kereskedelmi rangsor szerint a BestByte 2024-ben a hazai online kereskedelem 11. legnagyobb forgalmat bonyolító szereplője volt. A kizárólag magyar tulajdonban lévő vállalatok között az ötödik helyet foglalta el. A szektor nehézségeire jellemző, hogy nemrég az Aqua elektronikai webáruház is hasonló válsághelyzetbe került, amely végül tulajdonosváltáshoz vezetett: a céget a CHS IT-nagykereskedő vásárolta meg.

A bírósági dokumentációból kiderül, hogy a törvényszék december végén kelt határozatában felszólította az érintett hitelezőket: nyilatkozzanak arról, elismerik-e a BestByte fizetésképtelenné válásának valószínűségét. Ennek elfogadása az eljárás megindításának alapfeltétele. A benyújtott iratok a vontatott készletforgásra, a felhalmozódott árukészletre és a bolthálózat működtetésének magas fix költségeire hivatkoznak a pénzügyi nehézségek magyarázataként.

A bírósági iratok szerint "a cég 2025-ben jelentős veszteséget halmozott fel, miközben a készletfinanszírozás és a szállítói kötelezettségek teljesítése komoly likviditási nyomást gyakorolt a működésére".

A reorganizációs stratégia fő elemei között szerepel a veszteséges üzletek felszámolása, a működési és bérköltségek mérséklése, valamint az online értékesítési csatorna erősítése. A tervek szerint a vállalat jelentősen csökkentené készletállományát és stabilizálná pénzforgalmát, ám a végső döntés a hitelezői tárgyalások és a bírósági határozat függvénye.

A Forbes.hu által megkérdezett, az ügylet közelében lévő források megerősítik a társaság likviditási gondjait.

Különösen aggasztó fejlemény, hogy a vállalat elvesztette hitelképességét, partnerbankja pedig már nem vállal garanciát a működéséhez.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ