Újabb vámháború fenyeget - Hogy reagál erre a forint?

Hétfő reggel 385,5-nél járt a forint az euróval szemben, ez 0,15 százalékos gyengülést jelentett a magyar deviza szempontjából péntek estéhez képest. Elsősorban a nemzetközi hangulat mozgathatja az árfolyamot, a befektetők a hétvégi vámháborús fejlemények miatt aggódhatnak. Donald Trump amerikai elnök ugyanis

vámokkal fenyegette meg azokat az európai országokat, melyek Grönland kapcsán nem az amerikai oldalra állnak.

Az USA első embere hosszabb ideje szeretné valamilyen módon megszerezni Dániától a szigetet, azonban Nyugat-Európa egyelőre nem ismeri el az igényét. Ez pedig ismét felerősítette a vámokkal kapcsolatos feszültségeket a világban. Ráadásul az amerikai legfelsőbb bíróság várhatóan néhány napon belül dönt arról, hogy Trump jogszerűen vetett-e ki egyoldalú vámokat 2025-ben, ez a döntés szintén befolyásolhatja majd a piaci hangulatot is. A következő napokban a davosi Világgazdasági Fórum eseményei lehetnek még izgalmasak, ma azonban az amerikai piacok szünnapja miatt a szokásosnál visszafogottabb kereskedésre lehet számítani.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A dollárral szemben most 331,2-nél jár a forint, ami 0,2 százalékos erősödést jelent a magyar deviza szempontjából.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A fentiekből következik, hogy a dollár érezhetően gyengült ma reggel az euróval szemben, az 1,1633 körüli euró-dollár árfolyam 0,3 százalékkal magasabb a péntekinél. Azonban még ezzel sem dolgozta le teljesen az elmúlt napok dollárerősödését a piac, vagyis a nagyobb kép alig változott, az 1,16-1,17 közötti sávban ingadozik az árfolyam.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

Címlapkép forrása: Portfolio