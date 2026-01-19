Újabb vámháború fenyeget - Hogy reagál erre a forint?

Gyengült ma a dollár
A dollár közel egy egységgel gyengült a forinttal szemben hétfőn késő estig, ez 331-es árfolyamot jelent.
Eközben az euró 0,4 egységet erősödött a forinttal szemben 385,3-ig.
Az euró-dollár keresztárfolyam 1,164, amely 0,4 százalékos euróerősödés.
385,4 körül jár az euró
Az euró 385,4 forint körül jár kora este, ez 0,4 egységnyi forintgyengülés.
Horvát nagyágyút igazolt le az EKB
Hétfőn hivatalosan is jelölték a horvát Boris Vujcicot az Európai Központi Bank alelnöki posztjára. Ezzel ő lehet az első, a volt keleti blokk országai közül érkező tisztségviselő, aki helyet kap az euróövezet legfontosabb pénzügyi intézményének igazgatóságában.
Kicsit visszakapaszkodott a forint
Délutánra kicsit szépített a forint, most 385,5 körül jár az euróval szemben, ami még mindig 0,1%-kal magasabb a péntek esti szintnél.
Nem tér magához a forint
Délelőttre sem talált magára a forint, most 386,12-nél jár az euró jegyzése, ami 0,3%-os forintgyengülésnek felel meg, míg a dollár 332,25 forintba kerül.
386-ig lökték a forintot
A reggeli órákban tovább gyengült a forint, a 386-os euróárfolyam már 0,3 százalékkal magasabb a péntek estinél.
Gyengüléssel kezdi a hetet a forint az újabb vámháborús fenyegetések után
Hétfő reggel 385,5-nél járt a forint az euróval szemben, ez 0,15 százalékos gyengülést jelentett a magyar deviza szempontjából péntek estéhez képest. Elsősorban a nemzetközi hangulat mozgathatja az árfolyamot, a befektetők a hétvégi vámháborús fejlemények miatt aggódhatnak. Donald Trump amerikai elnök ugyanis
vámokkal fenyegette meg azokat az európai országokat, melyek Grönland kapcsán nem az amerikai oldalra állnak.
Az USA első embere hosszabb ideje szeretné valamilyen módon megszerezni Dániától a szigetet, azonban Nyugat-Európa egyelőre nem ismeri el az igényét. Ez pedig ismét felerősítette a vámokkal kapcsolatos feszültségeket a világban. Ráadásul az amerikai legfelsőbb bíróság várhatóan néhány napon belül dönt arról, hogy Trump jogszerűen vetett-e ki egyoldalú vámokat 2025-ben, ez a döntés szintén befolyásolhatja majd a piaci hangulatot is. A következő napokban a davosi Világgazdasági Fórum eseményei lehetnek még izgalmasak, ma azonban az amerikai piacok szünnapja miatt a szokásosnál visszafogottabb kereskedésre lehet számítani.
A dollárral szemben most 331,2-nél jár a forint, ami 0,2 százalékos erősödést jelent a magyar deviza szempontjából.
A fentiekből következik, hogy a dollár érezhetően gyengült ma reggel az euróval szemben, az 1,1633 körüli euró-dollár árfolyam 0,3 százalékkal magasabb a péntekinél. Azonban még ezzel sem dolgozta le teljesen az elmúlt napok dollárerősödését a piac, vagyis a nagyobb kép alig változott, az 1,16-1,17 közötti sávban ingadozik az árfolyam.
