Erősödik a forint Trump legújabb bejelentése után
Erősödik a forint Trump legújabb bejelentése után

Forrongnak a deviza- és kötvénypiacok: a dollár tegnap háromhetes mélypont környékén járt az euróval szemben, ahogy a befektetők reagáltak Donald Trump amerikai elnök bizonytalanságot keltő nyilatkozataira és az európai vezetőkkel való konfliktusra Grönland kapcsán. A jen mögött szintén kedvezőtlen időszak áll, amit elsősorban a japán miniszterelnök – a piac megítélése szerint túlzott – költekezési tervei indokolnak. A nap fő eseménye Donald Trump amerikai elnök kaotikus beszéde volt a Világgazdasági Fórumon, ahol a piacokat megnyugtatva arról beszélt, nem akar katonai erőt alkalmazni a Dániához tartozó sziget megszerzésére.
Erősödik a forint

Kora este gyengült, az amerikai elnöknek a Grönland sorsával kapcsolatos legújabb bejelentése után viszont ismét erősödött a forint az euróval szemben, közelebb kerülve a 384-es szinthez.

A zöldhasú viszont kora délután óta gyengülő pályán van a közös európai devizával szemben.

A dollárhoz képest gyengül a forint

A piacok megnyugvása után a dollár erősödik tovább, így a forinttal szembeni árfolyam már 328,5-ig korrigált vissza.

Megállt a dollár erősödése

Az euróhoz képest 0,1 százalék felett tudott erősödni Donald Trump amerikai elnök davosi beszéde után, amelyben jelezte: nem akar katonai erőt alkalmazni Grönland megszerzéséhez. Azonban csak a nyitószintig tudott korrigálni az amerikai deviza: 1,172 környékén mozog az árfolyam.

A forint viszont szépen erősödik az euróhoz képest: a napi mélypontot jelentő 385,7-es szintről egészen 384,6-ig jött le a váltás.

Trump beszédére erősödik a dollár

A dollár már 1,174 felett járt az euróval szemben, amikor Donald Trump megkezdte beszédét a davosi Világgazdasági Fórumon. Az Egyesült Államok elnökének beszédére a zöldhasú erősödni kezdett, a váltás 1,172-ig jött le.

A forint is nyertese egyelőre az államfő nyilatkozatának, már 385,15 alatt van az eurókurzus.

A dollárhoz képest a forintárfolyam már 328,2-ig erősödött, majd 328,4-ig korrigált az árfolyam.

Davosban robbantott Trump: két kézzel ütötte Európát, elmondta Grönland jövőjét

Donald Trump a davosi Világgazdasági Fórumon tartott beszédében a második elnöki ciklusának első évét történelmi gazdasági áttörésként írta le, miközben élesen bírálta Európa gazdaságpolitikáját, a bevándorlást és a zöldátmenetet. A gazdasági önfényezést geopolitikai üzenetekkel kapcsolta össze: Latin-Amerikában különösen Venezuelát emelte ki egy, az amerikai befolyást erősítő olajmegállapodás víziójával, Európában pedig Nagy-Britanniát és az EU-t támadta az energiapolitikájuk miatt. A beszéd végén a Grönland megszerzésére vonatkozó kijelentései ismét stratégiai és biztonságpolitikai feszültséget keltettek a NATO-n belül, különösen Dániával szemben. De kijelentette: nem fog katonai erőt alkalmazni Grönland elfoglalására.

Gyengülget tovább a forint

Már 385,7 felett járt az euró váltása.

A dollárhoz képest jelentősebben erősödni tudott a magyar deviza: 328,5-nél, a nyitó szintnél jár már a kurzus, miközben másfél órája még 329,4 felett volt a váltás.

Emögött az általános dollárgyengülés látszik, amelyet a Grönlanddal kapcsolatos befektetői, „Sell America” hangulat okozott, az euró már 0,15 százalékkal erősödött a zöldhasúhoz képest.

Orbán Viktor váratlan bejelentést tett: még ma találkozik Donald Trumppal

A miniszterelnök Donald Trump meghívására Svájcba utazik, majd Brüsszelben vesz részt az uniós csúcstalálkozón. A kormányfő bejelentése szerint a januári rendkívüli hideg időjárás miatt újabb intézkedések várhatók a rezsicsökkentéssel kapcsolatban - írta meg a Telex.

Ursula von der Leyen asztalra csapott: ez az első számú imperatívusz

A nemzetközi rend átalakulása nem átmeneti válság, hanem végleges korszakváltás, amelyben „a nyers erő” határozza meg a geopolitikát, ezért Európának fel kell gyorsítania stratégiai függetlenedését a gazdaság, a technológia és a védelem terén – üzente Ursula von der Leyen az Európai Parlament plenáris ülésén. Az Európai Bizottság elnöke Grönland kapcsán egyértelművé tette, hogy a térség „szabad és szuverén népének” jövőjéről kizárólag a grönlandiak dönthetnek, miközben elutasította a szövetségesek közötti vámháborús logikát és az arktiszi biztonságot célzó közös, de erősebb európai fellépést sürgetett. Ukrajna ügyében hangsúlyozta: Európa biztonsága és önállósága azon múlik, mi történik most, ezért az EU 90 milliárd eurós közös csomaggal és „megingathatatlan szolidaritással” támogatja Kijevet egy igazságos és tartós békéig. Gazdasági fronton a Mercosur- és az indiai megállapodásokat a stratégiai autonómia eszközeiként mutatta be, mondván: minél több globális partnerrel kereskedik az Unió, annál kevésbé kiszolgáltatott és annál szuverénebb lesz egy egyre „jog nélkülibb” világrendben.

Elkezdett gyengülni a forint

Miután gyakorlatilag 385 ferinthoz szegezték az árfolyamot a reggeli, délelőtti órákban, nem sokkal 11 óra előtt a kurzus gyengülni kezdett és 385,3-ig ugrott fel.

Régiós hatásról lehet szó, mert ugyanezt a napi trendet látjuk eddig az EUR/PLN-nél is: 0,1 százalékot veszített már az euró.

Pénzügyi atomfegyvert élesített Európa: egyetlen lépéssel térdre kényszeríthetik a világ legerősebb gazdaságát

A „Sell America” narratíva újjáéledése nyomán egyre komolyabban merül fel, hogy Európa pénzügyi eszközökkel, az amerikai államadósság piacán gyakorolhat nyomást Washingtonra Donald Trump vám- és grönlandi területszerzési fenyegetéseire válaszul. A számok alapján a tét jelentős: az európai befektetők kezében lévő több mint 3,6 ezer milliárd dollárnyi amerikai államkötvény az Egyesült Államok külső finanszírozásának közel felét érinti. A piac már most érzékenyen reagál, a hozamemelkedés és a dollár gyengülése pedig azt jelzi, hogy a geopolitikai konfliktus könnyen átterjedhet az amerikai adósságfinanszírozás, így a költségvetés stabilitására is.

Nem akar fogyasztani Kína, új receptet vet be a párt

Kína a szolgáltatások – különösen az idősgondozás, az egészségügy és a szabadidő – fogyasztásának élénkítésével próbálja új pályára állítani gazdaságát, de elemzők szerint a tartós sikerhez a lakossági jövedelmek és a szociális védőháló megerősítésére is szükség lesz - számolt be a Reuters.

Bessent: a dán kötvényeladás irreleváns, mint maga az ország

A dán AkademikerPension nyugdíjalap bejelentése, amely szerint hónap végéig kiszáll az amerikai állampapírokból, irreleváns, mivel nagyon kis összegről van szó – nyilatkozta Scott Bessent amerikai pénzügyminiszter Davosban a riportereknek. Noha tényleg nem nagy tételről van szó az USA hatalmas adósságához képest, a piacok árgus szemekkel figyelik, hogy a lépés követőkre talál-e más európai országokban is.

Káosz uralkodik Grönland körül, felbolydultak a devizapiacok

A Fehér Ház Grönlanddal kapcsolatos fenyegetései széles körű eladási hullámot váltottak ki az amerikai eszközökben, a valutától a részvényekig és az állampapírokig. A befektetők a bizonytalanság, egy esetleges visszavágás veszélye, a feszült szövetségi rendszerek miatt adták el dollárban denominált eszközeiket.

Bár remény van arra, hogy az amerikai kormány hamarosan deeszkalálja ezeket a fenyegetéseket, ahogyan azt a korábbi vámbejelentések esetében is tette, egyértelmű, hogy Grönland biztosítása továbbra is a jelenlegi kormány egyik fontos nemzetbiztonsági célja

– mondta Tony Sycamore, az IG sydney-i piaci elemzője a Reutersnek.

A jen is nehéz helyzetbe került, miután a japán állampapírok hozama rekordmagasságba emelkedett, mivel a befektetők aggódtak a fiskális bőkezűség miatt. Az újabb gyengülési hullámot az hozta el, hogy Sanae Takaichi miniszterelnök a jövő hónapban tartandó előrehozott választásokon mandátumának meghosszabbítására törekszik.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Hirtelen nagy a pánik a piacokon - Mi folyik itt, megint Trump áll a háttérben?

Rég látott leolvadást tapasztalhattak a keddi kereskedésben a befektetők. Nagyon úgy tűnik, hogy ezúttal is a geopolitikai fejlemények határozzák meg a befektetők hangulatát és Donald Trump amerikai elnök megint hathatósan tett (Grönland, vámok, új kereskedelmi háború) azért, hogy hivatalba lépésének első évfordulóján emlékezzenek rá, a piacok és a befektetők egyaránt. A részvényeket mindenhol adták a befektetők, a volatilitást jelző index látványosan megmozdult, a dollárt ütni kezdték, az amerikai kötvényhozamok emelkednek, az arany új csúcsra menetelt. A "Sell America" kereskedési stratégia megint felsejlik, ilyen legutóbb tavaly áprilisban történt, Trump vámbejelentéseinek idején.

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

