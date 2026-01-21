  • Megjelenítés
Káosz uralkodik Grönland körül, felbolydultak a devizapiacok
Portfolio
Forrongnak a deviza- és kötvénypiacok: a dollár tegnap háromhetes mélypont környékén járt az euróval szemben, ahogy a befektetők reagáltak Donald Trump amerikai elnök bizonytalanságot keltő nyilatkozataira és az európai vezetőkkel való konfliktusra Grönland kapcsán. A jen mögött szintén kedvezőtlen időszak áll, amit elsősorban a japán miniszterelnök – a piac megítélése szerint túlzott – költekezési tervei indokolnak. A mai napon az Európai Központi Bank vezetőinek megszólalásai mozgathatják az árfolyamokat.
A Fehér Ház Grönlanddal kapcsolatos fenyegetései széles körű eladási hullámot váltottak ki az amerikai eszközökben, a valutától a részvényekig és az állampapírokig. A befektetők a bizonytalanság, egy esetleges visszavágás veszélye, a feszült szövetségi rendszerek miatt adták el dollárban denominált eszközeiket.

Bár remény van arra, hogy az amerikai kormány hamarosan deeszkalálja ezeket a fenyegetéseket, ahogyan azt a korábbi vámbejelentések esetében is tette, egyértelmű, hogy Grönland biztosítása továbbra is a jelenlegi kormány egyik fontos nemzetbiztonsági célja

– mondta Tony Sycamore, az IG sydney-i piaci elemzője a Reutersnek.

A jen is nehéz helyzetbe került, miután a japán állampapírok hozama rekordmagasságba emelkedett, mivel a befektetők aggódtak a fiskális bőkezűség miatt. Az újabb gyengülési hullámot az hozta el, hogy Sanae Takaichi miniszterelnök a jövő hónapban tartandó előrehozott választásokon mandátumának meghosszabbítására törekszik.

