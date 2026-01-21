Pénzügyi háború fenyeget a NATO-n belül: már a befektetők is árazni kezdték a geopolitikai sokkot

A Grönland körüli geopolitikai feszültségek immár nemcsak diplomáciai és biztonságpolitikai, hanem pénzügyi piaci kérdésként is megjelentek, miután a – héten Magyarországon betiltott – Polymarket előrejelzési piacon a kereskedők 2026-ra 25–33 százalékos valószínűséget adnak annak, hogy az Egyesült Államok „sikerrel jár” Grönland megszerzésében.
A dán jegybank számára ugyanakkor a kérdés elsősorban nem gazdasági, hanem szimbolikus és politikai természetű: Grönland a hivatalos statisztikák szerint nem része Dánia GDP-jének, és még beszámítva is kevesebb mint 1 százalékot tenne ki a nemzeti össztermékből, miközben az Egyesült Államok messze a legfontosabb exportpiac, a dán kivitel 18 százaléka irányul oda.
Pusztán gazdasági logika alapján rövid távon kisebb veszteséget jelentene Grönland elvesztése, mint egy új amerikai–európai kereskedelmi háború. De egy devizaháború lenne csak igazán pusztító Dániára nézve, ezért a jegybank azonnal üzent:
„zéró toleranciát” hirdettek a korona elleni spekulációval szemben.
A francia gazdasági lap szerint a piac sokáig „viharként egy jégkockában” kezelte az amerikai annexiós fenyegetéseket, puszta trumpi retorikának tartva azokat, ám Koppenhága egyértelmű üzenetet küldött: nem engedi, hogy geopolitikai bizonytalanságra építő befektetők támadják meg az árfolyamrendszert.
Ez az aszimmetria már a devizapiacon is érzékelhető:
a dollár idén 6,44 dán koronáig erősödött, majd 6,37-re gyengült vissza, ami ugyan elmarad a 2001-es (8,78) és az 1984-es (11,28) csúcsoktól, de jelzi, hogy a befektetők elkezdték árazni a politikai kockázatot.
Az euróhoz rögzített árfolyam – 7,46 korona/euró – ugyanakkor stabil maradt, és a válság nem kérdőjelezte meg a rögzítési rendszer hitelességét.
A Dán Nemzeti Bank 2025-ben hivatalosan nem kényszerült rendkívüli intervencióra a korona védelmében, ugyanakkor elemzők – köztük az ING stratégája, Francesco Pesole – szerint
a jegybank óvintézkedésként már januárban is beavatkozhatott, hogy megakadályozza az euró árfolyamának kicsúszását a 7,47 körüli felső sávból.
A lap párhuzamot von az 1992-es brit fontválsággal, amikor George Soros támadása kiszorította a fontot az akkori európai árfolyamrendszerből, és hangsúlyozza: a dán jegybank éppen egy ilyen forgatókönyvet akar eleve kizárni.
A korona stabilitását a dán állam pénzügyi ereje és AAA-besorolása is alátámasztja. A Deutsche Bank stratégája, Shreyas Gopal szerint „rendkívül valószínűtlen” a tőkemenekítés Dániából bármely grönlandi geopolitikai szcenárió esetén, mert a kormány képes külföldről finanszírozni magát, a jegybank pedig szükség esetén az Európai Központi Bankkal kötött swapmegállapodáson keresztül juthat likviditáshoz.
A Les Echos értelmezése szerint mindez azt jelzi: miközben a politikai kockázat példátlan NATO-n belüli feszültséget tükröz, a pénzügyi rendszer egyelőre úgy kezeli a grönlandi válságot, mint kezelhető, előre biztosítható sokkot – amelynek valódi tétje nem a GDP-számokban, hanem a szuverenitás és a szövetségi rend hitelességében mérhető.
Címlapkép forrása: (c) Copyright 2017, dpa Alle Rechte vorbehalten via Getty Images
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
