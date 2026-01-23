Ma is összeomlott a dollár, menetel a forint!

A 323,4-es szint is megvan a forintnak!
Hasít a magyar pénz a dollárral szemben.
Rájár a rúd a dollárra
Szeptember óta nem látott szintre gyengült a dollár az euróval szemben, jelenleg 118,11 az átváltási árfolyam.
Nagyot megy a forint a dollárral szemben!
323,6-nél is járt a forint az amerikai dollárhoz viszonyítva, ez csaknem 4 éves csúcsot jelent, utoljára 2022 februárjában volt hasonlóan erős a forint ebben a relációban. Az euróval szemben nincs nagy mozgás, 382,3-nél jár a mutató.
Mégis mi folyik a japán jen háza táján?
A japán jen árfolyama pénteken váratlanul megugrott a dollárhoz képest, miközben a kereskedők a tokiói beavatkozás lehetőségét figyelték, és egyesek arra gyanakodtak, hogy a hatóságok árfolyam-ellenőrzéseket végezhettek a bankoknál.
Megint 324 alá ért a forint a dollárral szemben!
Izmos a forint, 323,98-nál is járt pénteken este az USD/HUF kurzus, napon belül közel fél százalékos erősödéssel, míg az EUR/HUF 382,2-nél jár.
Mocorog a forint
382,3 forint az euró, ez némi forintgyengülést jelent délutánhoz képest, míg a dollárhoz képest rég nem látott szintre, 323,9 környékére is erősödött forint a pénteken kora este.
Új lokális csúcs, a 324,5-es szintet is csípte az USD/HUF
A dollárral szemben 0,65%-ot erősödött idén a magyar pénz.
325 alatt a forint
A dollárral szemben.
325 és 382 körül a forint
A dollárral és az euróval szemben.
382 alatt a forint
Az euróval szemben.
Lassan beköszön a forint 382 alá
Bár most már alacsonyabb a volatilitás, azonban a forint szép csendben, fű alatt elkezdett erősödni és már a 382-öt ostromolja az euróval szemben.
Magára talált kora délután a forint
382-öt közelíti már a forint árfolyama az euróval szemben.
326 felett a forint
A dollárral szemben.
Oldalazásba váltott a forint
A reggeli gyengülés után oldalazásba váltott a forint. Jelenleg 382,4 körül az árfolyam az euróval szemben.
Végjáték Japánban: ez jöhet most a sokat látott profik szerint
Lázong a japán kötvénypiac, a jen gyorsuló ütemben gyengül. A héten már az első jeleit láthattuk annak a végjátéknak ami hónapok óta készülődik. A helyzet kapcsán megszólaltak a sokat látott profik is, hogy mi jöhet most.
Gyengülésnek indult a forint
Egyelőre gyengül a forint a délelőtti órákban az euróval szemben, míg a dollár erősödik a vezető devizákkal szemben. Viszont az is látszik, hogy nagy a rángatás a devizapiacokon.
Nagyot erősödött a japán jen hirtelen
Másodpercek alatt óriáasit erősödött a japán jen a dollárral szemben. Valószínűleg valamilyen politikai bejelentés lehet a háttérben. Amit kiderül, megírjuk.
Tegnap összeomlott a dollár - meddig tartja magát a forint?
Óriási mozgások történtek tegnap a devizapiacokon. Habár Donald Trump amerikai elnök lejjebb tekerte a verbális támadások intenzitását Grönlanddal szemben (TACO), a dollár nem hitte el a megváltozott retorikát és hatalmasat gyengült a vezető devizákkal szemben.
De nem csak a dollár volt az egyetlen érdekesség. Tegnap előtt azt mondta az amerikai pénzügyminiszter, hogy az amerikai kötvényhozamok a japán kötvénypiaci turbulencia miatt emelkedtek. Tegnap viszont estek a japán hozamok, miközben az amerikaiak tovább emelkedtek. Rámutatva arra, hogy sokkal inkább arról lehet szó, hogy amikor egy ország így viselkedik legszorosabb szövetségesével, akkor bizony a befektetők elgondolkodhatnak azon, hogy jó helyen van-e a pénzük.
Eközben a japán jen piacán is nagy fejlemények zajlanak.
A héten óriásit ugrottak a kötvényhozamok a kormány túl ambíciózus fiskális tervei miatt. Ma hajnalban viszont a japán jegybank nem emelt kamatot, maradt 0,75%. Ez biztosan leviszi majd a közel 3%-os inflációt.
A nemzetközi turbulencia ellenére a forint a nyugalom szigete.
A lengyel zlotyval karöltve erősödnek az euróval szemben.
A mai nap európai konjunktúraindexekre figyelnek a piaci szereplők.
Feszült helyzetben tartotta a kamatdöntő ülését a japán jegybank
A japán központi bank (BoJ) változatlan szinten hagyta az irányadó kamatot pénteki döntésével, miközben megemelte a folyó és az áprilissal kezdődő új, 2026-os pénzügyi évre vonatkozó növekedési előrejelzését.
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
