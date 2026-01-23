Mégis mi folyik a japán jen háza táján?

A legutóbbi mozgás során a dollár árfolyama mintegy másfél óra alatt 157,60 jenről 156,02 jenre esett, ami háromhetes mélypontot jelentett.
A nap végén a dollár 1,4 százalékos mínuszban, 156,34 jenes szinten zárt.
Egyelőre nem világos, mi váltotta ki az árfolyammozgást, és hogy a japán hatóságok valóban elkezdték-e a jenvásárlást. Katajama Szacuki pénzügyminiszter a pénteki kereskedés során nem válaszolt az árfolyam-ellenőrzésekről szóló kérdésekre, de közölte, hogy a hatóságok szorosan figyelik a devizapiacokat.
"Hivatalosan megerősítették, hogy beavatkoztak? Egyelőre nem" – mondta Eugene Epstein, a Moneycorp kereskedési és strukturált termékekért felelős vezetője. "De úgy tűnik, legalább az árfolyamokat ellenőrzik."
Az árfolyam-ellenőrzés – amikor a hatóságok megkérdezik, milyen áron tudnának belépni a piacra – olyan eszköz, amellyel Japán jelezheti beavatkozási szándékát. Az ilyen ellenőrzések arra ösztönzik a bankokat, hogy zárják le azokat a pozíciókat, amelyek a jen hirtelen erősödése esetén veszteséget termelnének.
A pénteki árfolyammozgás nem volt olyan drámai, mint a japán jegybank korábbi közvetlen devizapiaci beavatkozásai, de hirtelen következett be, éppen akkor, amikor a londoni kereskedés megkezdődött.
Pénteken korábban a jegybank változatlanul hagyta az irányadó kamatot. A jen gyengülni kezdett Uéda Kazuo elnök sajtótájékoztatója alatt, és a kereskedők szerint a piac már eleve feszült volt.
"A piac a jegybanki döntés előtt hosszú dollár-jen pozíciókat tartott, és a döntés után tovább növelte ezeket" – mondta Nathan Swami, a Citi szingapúri devizakereskedési vezetője, hozzátéve:
Szerintünk a gyors árfolyammozgás a stop-loss megbízások aktiválódásának eredménye volt egy ideges piaci környezetben.
Az elemzők első reakciója szerint nem történt közvetlen beavatkozás. "Nem hiszem, hogy a jegybanktól jött volna, Uéda elnök nem mondott semmit a devizaintervencióról" – vélekedett Ómori Szóki, a Mizuho elemzője.
A jen október óta nyomás alatt van, amióta Takaicsi Szanae lett Japán miniszterelnöke, és azóta több mint 4 százalékot veszített értékéből a költségvetési aggodalmak miatt. A kötvénypiac gyengélkedése tovább erősítette a befektetők félelmeit, miután Takaicsi februárra előrehozott választásokat írt ki, és adócsökkentéseket ígért.
Tokió legutóbb 2024 júliusában avatkozott be látványosan a devizapiacon, amikor 5,53 billió jent (mintegy 35 milliárd dollárt) költött a jen 38 éves mélypontról való elmozdítására.
Forrás: Reuters
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
