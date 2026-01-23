Nagyot erősödött a japán jen hirtelen
Másodpercek alatt óriáasit erősödött a japán jen a dollárral szemben. Valószínűleg valamilyen politikai bejelentés lehet a háttérben. Amit kiderül, megírjuk.
Tegnap összeomlott a dollár - meddig tartja magát a forint?
Óriási mozgások történtek tegnap a devizapiacokon. Habár Donald Trump amerikai elnök lejjebb tekerte a verbális támadások intenzitását Grönlanddal szemben (TACO), a dollár nem hitte el a megváltozott retorikát és hatalmasat gyengült a vezető devizákkal szemben.
De nem csak a dollár volt az egyetlen érdekesség. Tegnap előtt azt mondta az amerikai pénzügyminiszter, hogy az amerikai kötvényhozamok a japán kötvénypiaci turbulencia miatt emelkedtek. Tegnap viszont estek a japán hozamok, miközben az amerikaiak tovább emelkedtek. Rámutatva arra, hogy sokkal inkább arról lehet szó, hogy amikor egy ország így viselkedik legszorosabb szövetségesével, akkor bizony a befektetők elgondolkodhatnak azon, hogy jó helyen van-e a pénzük.
Eközben a japán jen piacán is nagy fejlemények zajlanak.
A héten óriásit ugrottak a kötvényhozamok a kormány túl ambíciózus fiskális tervei miatt. Ma hajnalban viszont a japán jegybank nem emelt kamatot, maradt 0,75%. Ez biztosan leviszi majd a közel 3%-os inflációt.
A nemzetközi turbulencia ellenére a forint a nyugalom szigete.
A lengyel zlotyval karöltve erősödnek az euróval szemben.
A mai nap európai konjunktúraindexekre figyelnek a piaci szereplők.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
