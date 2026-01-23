  • Megjelenítés
Tegnap összeomlott a dollár - meddig tartja magát a forint?
Deviza

Tegnap összeomlott a dollár - meddig tartja magát a forint?

Portfolio
Enyhül a grönlandi feszültség a részvénypiacok szerint. A dollár és a kötvénypiacok szerint viszont más a helyzet. Adják a dollárt, turbulencia a globális kötvénypiacokon. Eközben a japán jenben súlyos sztori kezd kibontakozni, miközben a forint piacán is érdekes fejlemények bontakoznak ki. Ez csak az elmúlt pár nap. A mai nap európai konjunktúraadatokra figyelünk.
Megosztás

Nagyot erősödött a japán jen hirtelen

Másodpercek alatt óriáasit erősödött a japán jen a dollárral szemben. Valószínűleg valamilyen politikai bejelentés lehet a háttérben. Amit kiderül, megírjuk.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
Megosztás

Tegnap összeomlott a dollár - meddig tartja magát a forint?

Óriási mozgások történtek tegnap a devizapiacokon. Habár Donald Trump amerikai elnök lejjebb tekerte a verbális támadások intenzitását Grönlanddal szemben (TACO), a dollár nem hitte el a megváltozott retorikát és hatalmasat gyengült a vezető devizákkal szemben.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

De nem csak a dollár volt az egyetlen érdekesség. Tegnap előtt azt mondta az amerikai pénzügyminiszter, hogy az amerikai kötvényhozamok a japán kötvénypiaci turbulencia miatt emelkedtek. Tegnap viszont estek a japán hozamok, miközben az amerikaiak tovább emelkedtek. Rámutatva arra, hogy sokkal inkább arról lehet szó, hogy amikor egy ország így viselkedik legszorosabb szövetségesével, akkor bizony a befektetők elgondolkodhatnak azon, hogy jó helyen van-e a pénzük.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

Eközben a japán jen piacán is nagy fejlemények zajlanak.

A héten óriásit ugrottak a kötvényhozamok a kormány túl ambíciózus fiskális tervei miatt. Ma hajnalban viszont a japán jegybank nem emelt kamatot, maradt 0,75%. Ez biztosan leviszi majd a közel 3%-os inflációt.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A nemzetközi turbulencia ellenére a forint a nyugalom szigete.

A lengyel zlotyval karöltve erősödnek az euróval szemben.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A mai nap európai konjunktúraindexekre figyelnek a piaci szereplők.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

Fejlesztési adókedvezmény 2026

2026-tól több ponton változik a fejlesztési adókedvezmény rendszere: az év végi rendelet egyszerre hoz szigorításokat, új kizáró szabályokat és jelentősebb adminisztrációt. Megjelent a CI

PR cikk

Konferencia ajánló

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

2026. január 27.

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes online előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.

Ez is érdekelhet
Közel 4 éves csúcsára erősödött a forint!
Nagyot fordult a világ, jót mentek a tőzsdék
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility