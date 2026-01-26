Kivégzik a dollárt, több mint 4 éves csúcson a forint

"A dollár amúgy is törékeny volt, de a jen erősödése volt a jel a két kézzel eladásra" - mondta Marc Chandler, a New York-i Bannockburn Capital Markets vezető piaci stratégája a Reutersnek.

Jelenleg sok minden történik az Egyesült Államokban, például a legutóbbi minnesotai lövöldözés elleni tiltakozások. Trump ezen a héten kinevezheti Jay Powell utódját is. A piacok tehát mindkét ügy miatt idegesek

– tette hozzá. Donald Trump amerikai elnök csütörtökön bejelentette, hogy hamarosan kihirdeti a Federal Reserve következő elnökének jelöltjét, aki Jerome Powell helyébe lép. A héten emellett a Fed kamatdöntő ülést is tart.