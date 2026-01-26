  • Megjelenítés
Kivégzik a dollárt, több mint 4 éves csúcson a forint
Kivégzik a dollárt, több mint 4 éves csúcson a forint

Az elmúlt időszakban minden a dollár és jen gyengüléséről szólt a devizapiacokon. A jen Sanae Takaichi japán miniszterelnök hivatalba lépése óta látványos gyengülést mutat a befektetők szerint túlzott költségvetési kiadási tervek miatt. Pénteken azonban az intervencióval kapcsolatos találgatások fordítottak a kereskedés irányán, ami még mélyebbre lökte a dollárt. Az amerikai fizetőeszköz gyengesége a forintnál is rég látott szinteket hozott el, már több mint 4 éves csúcsot láthatunk.
Decemberi csúcsa felé araszol a forint az euróval szemben

Ha a december harmadikai csúcsot legyűri a forint, akkor 2023 vége óta nem látott szintekhez térhet vissza.

Már a 321-et ostromolja a forint

A dollárral szemben több mint 4 éves csúcson a hazai fizetőeszköz, 2 órája megállíthatatlan a menetelése.

A feltörekvő piaci devizáknak kedvez a dollár gyengesége

  • A koreai won 1,5 százalékot emelkedett,
  • a malajziai ringgit 2018 júniusi csúcsát érte el,
  • a szingapúri dollár pedig egy évtizede nem volt ilyen erős.
  • A dél-afrikai rand 4 éves csúcsra ralizott.
Élőben nézzük végig, ahogy épp próbálják megmenteni a világgazdaságot az összeomlástól

Ritkán látható pénzpiaci mozgásokkal került a középpontba az utóbbi napokban Japán: az évekig a nyugalom és a stabilitás példaképének tekintett gazdaságban hirtelen elpattantak a kötvényhozamok, a jen pedig naponta akkora mozgásokat mutat, mint máskor hetek-hónapok alatt sem. A veszélyt már Amerikában is érzik, Donald Trumpnak most semmi sem hiányzik kevésbé, mint egy „jó kis piaci összeomlás”. Már csak az a kérdés, hogy amerikai segítséggel sikerül-e a tűzoltás a szigetországban alig két héttel a választások előtt. Szakértők szerint a piacot innen már nehéz lesz lenyugtatni, akkor pedig a feszültség akár a teljes globális kötvénypiacra átterjedhet.

Élőben nézzük végig, ahogy épp próbálják megmenteni a világgazdaságot az összeomlástól
Még az ág is a dollárt húzza

"A dollár amúgy is törékeny volt, de a jen erősödése volt a jel a két kézzel eladásra" - mondta Marc Chandler, a New York-i Bannockburn Capital Markets vezető piaci stratégája a Reutersnek.

Jelenleg sok minden történik az Egyesült Államokban, például a legutóbbi minnesotai lövöldözés elleni tiltakozások. Trump ezen a héten kinevezheti Jay Powell utódját is. A piacok tehát mindkét ügy miatt idegesek

– tette hozzá. Donald Trump amerikai elnök csütörtökön bejelentette, hogy hamarosan kihirdeti a Federal Reserve következő elnökének jelöltjét, aki Jerome Powell helyébe lép. A héten emellett a Fed kamatdöntő ülést is tart.

Egyre nagyobb a botrány Trump fegyveres szervezete körül - Most durvul majd el igazán a helyzet Amerikában?

Fegyvert rántottak a hatóságok, óriási a felháborodás a halálos lövések miatt – Ezt kell tudni a történtekről

Tovább menetel a jen

Már a 154-es szint alatt, több mint egy százaléknyi erősödésnél jár a dollár-jen árfolyam, ahogy a japán közbeavatkozásról találgat a piac. A most látott erősödés éles kontrasztban áll a sok hónapja tartó gyengülő trenddel: kérdés, hogy mennyire lesz tartós a változás.

Újra 382 alatt a forint

A hazai fizetőeszköz újra erősödik az euróval és némileg a dollárral szemben is, utóbbi jegyzése benézett 322 alá.

Németország újra csalódást keltett, de érik a fordulat

A januári Ifo-index alulmúlta a várakozásokat, ami jól tükrözi, hogy a geopolitikai feszültségek és a vámfenyegetések továbbra is bizonytalanságot okoznak a német gazdaságban. A mostani adat ellenére már körvonalazódnak egy fordulat jelei.

Németország újra csalódást keltett, de érik a fordulat
Meglepően erős az euró, ez pedig a forintnak is kedvez

Az euró-dollár árfolyam már 1,18 felett jár: ezt a fejleményt kevés elemző látta előre az első negyedévre. Úgy tűnik, hogy az előző hét geopolitikai fejleményei és egy esetleges nagy japán dolláreladás elég volt ahhoz, hogy kritikus szint fölé lökje a jegyzést.

Általános jelenség, hogy amikor az euró erősödik a dollárral szemben, akkor a forint is jól teljesít. Éppen ezt láthattuk az elmúlt időszakban:

Az USA és Japán együtt avatkozhatnak be?

Az amerikai fizetőeszköz gyengülése mögött az áll, hogy a dollár–jen árfolyamba (USD/JPY) történő feltételezett japán intervenció különösen kedvezőtlen időszakban érkezett a zöldhasú számára, közvetlenül a múlt heti geopolitikai feszültségek miatti piaci törések után. Az eddigi információk alapján a japán hatóságok pénteken avatkozhattak be, amikor az USD/JPY árfolyam a Bank of Japan kamatdöntő ülését követően 159 fölé emelkedett.

Az igazi fordulatot azonban az a széles körben terjedő piaci információ jelentette, miszerint pénteken, londoni idő szerint 17:00-kor, a Federal Reserve megkereste a New York-i bankokat, és érdeklődött USD/JPY pozícióméreteikről.

Ezt a piac olyan lépésként értelmezte, amikor egy jegybank előkészíti a terepet egy tényleges intervenció számára. Ez elindította azokat a spekulációkat, amelyek szerint az Egyesült Államok egy közös, japán–amerikai devizapiaci intervenció küszöbén állhat a jen erősítése érdekében.

Egy kétoldalú japán–amerikai intervenció lehetősége lényegesen erőteljesebb lenne, mint egy kizárólag Tokióból érkező beavatkozás. Az ING elemzése szerint az USA két ok miatt fontolgathatja a közös lépést a jen erősítése érdekében:

  1. a gyenge japán jen hozzájárul a japán államkötvények eladásához, ami közvetetten felfelé nyomta az amerikai állampapírhozamokat is.
  2. a jennel szemben erős dollárárfolyam részben semlegesíthette az amerikai vámintézkedések Japánra gyakorolt hatását, és versenyelőnyt biztosíthatott a japán gyártók számára.
Vörös riasztás Amerikában: a kötvénypiac újra leckéztetni készül Trumpot

A háború kitörése óta nem történt ilyen - Mutatjuk, meddig erősödhet most a forint

Csütörtökön a forint a dollárral szemben egészen az ukrajnai háború kitörése óta nem látott szintre erősödött. Mindeközben olyan piaci folyamatok rajzolódnak ki a háttérben, amelyek érdemben eltérnek attól a mintázattól, amelyhez a befektetők a 2008-as pénzügyi válság óta hozzászokhattak. Hasonló témákkal is foglalkozunk a február 24-i befektetési konferenciánkon, a Portfolio Investment Day 2026-on, ahol a piac legjobb szakértői segítenek eligazodni a befektetések világában. Jelentkezés itt.

A háború kitörése óta nem történt ilyen - Mutatjuk, meddig erősödhet most a forint
Aggódnak az árfolyam miatt az amerikaiak és a japánok is

Pénteken úgynevezett "rate check"-et hajtott végre az amerikai jegybank a Pénzügyminisztérium utasítására, melynek keretében bankokat kerestek meg, és megkérdezték, hogy milyen árfolyamot jegyeznének egy intervenció során. Ez még nem jelent tényleges jegybanki beavatkozást, de erősebb piaci jelzés, mint egy egyszerű verbális intervenció.

Az ilyen ellenőrzések arra ösztönzik a bankokat, hogy zárják le azokat a pozíciókat, amelyek a dollár hirtelen erősödése esetén veszteséget termelnének. A találgatások szerint tegnap Japánban is hasonló lépést tett a jegybank.

Mégis mi folyik a japán jen háza táján?

A háború kitörése óta nem volt olyan olcsó a dollár Budapesten, mint ma reggel

A dollárnak Donald Trump amerikai elnök tavaly januári hivatalba lépése óta nincsen jó időszaka: a kezdeti, a paritáshoz egészen közeli szintektől indulva egészen az 1,18 fölé gyengült az euróval szemben.

A hektikus elnöki ciklus csökkentette a hagyományosan menedékként szolgáló fizetőeszköz iránti bizalmat,

az utóbbi időszakban Trump Grönland megszerzésével kapcsolatos tervei és az európai vezetőkkel való látványos csörtéi váltottak ki riadalmat a befektetők körében. Noha a dollár dominanciájának végét elhamarkodott lenne kihirdetni, egyre több jel utal arra, hogy a devizában való kitettség egy olyan kockázat, amit már nem hagyhatnak figyelmen kívül a befektetők.

A nagy dollár-tangó: amikor Jürgen félrelép

A dollár gyengélkedése (illetve a forint tavalyi erőssége) több éves csúcsot hozott a hazai valuta számára.

Mindeközben Japánban a Sanae Takaichi által meghirdetett előrehozott választások okoztak turbulenciát. A miniszterelnök a választások előtt újfent olyan intézkedéseket harangozott be, amelyek további terheket rónának a költségvetésre – egy olyan időszakban, amikor a befektetők szeme egyébként is a fiskális kockázatokra figyelt.

Elkezdődött a végjáték a japán kötvénypiacon

Pénteken azonban a japán pénzügyminiszter egy nyilatkozata felerősítette a beavatkozásról szóló várakozásokat, ami tudott fordítani a kereskedés irányán.

Mégis mi folyik a japán jen háza táján?

