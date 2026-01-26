  • Megjelenítés
Kivégzik a dollárt, új csúcsra menetel a forint
Deviza

Kivégzik a dollárt, új csúcsra menetel a forint

Portfolio
Az elmúlt időszakban minden a dollár és jen gyengüléséről szólt a devizapiacokon. A jen Sanae Takaichi japán miniszterelnök hivatalba lépése óta látványos gyengülést mutat a befektetők szerint túlzott költségvetési kiadási tervek miatt, tegnap azonban az intervencióval kapcsolatos találgatások fordítottak a kereskedés irányán, ami még mélyebbre lökte a dollárt. Az amerikai fizetőeszköz gyengesége a forintnál is rég látott szinteket hozott el, közel a több mint 4 éves csúcs.
Megosztás

Aggódnak az árfolyam miatt az amerikaiak és a japánok is

Pénteken úgynevezett "rate check"-et hajtott végre az amerikai jegybank a Pénzügyminisztérium utasítására, melynek keretében bankokat kerestek meg, és megkérdezték, hogy milyen árfolyamot jegyeznének egy intervenció során. Ez még nem jelent tényleges jegybanki beavatkozást, de erősebb piaci jelzés, mint egy egyszerű verbális intervenció.

Az ilyen ellenőrzések arra ösztönzik a bankokat, hogy zárják le azokat a pozíciókat, amelyek a dollár hirtelen erősödése esetén veszteséget termelnének. A találgatások szerint tegnap Japánban is hasonló lépést tett a jegybank.

Kapcsolódó cikkünk

Mégis mi folyik a japán jen háza táján?

Megosztás

A háború kitörése óta nem volt olyan olcsó a dollár Budapesten, mint ma reggel

A dollárnak Donald Trump amerikai elnök tavaly januári hivatalba lépése óta nincsen jó időszaka: a kezdeti, a paritáshoz egészen közeli szintektől indulva egészen az 1,18 fölé gyengült az euróval szemben.

A hektikus elnöki ciklus csökkentette a hagyományosan menedékként szolgáló fizetőeszköz iránti bizalmat,

az utóbbi időszakban Trump Grönland megszerzésével kapcsolatos tervei és az európai vezetőkkel való látványos csörtéi váltottak ki riadalmat a befektetők körében. Noha a dollár dominanciájának végét elhamarkodott lenne kihirdetni, egyre több jel utal arra, hogy a devizában való kitettség egy olyan kockázat, amit már nem hagyhatnak figyelmen kívül a befektetők.

Kapcsolódó cikkünk

A nagy dollár-tangó: amikor Jürgen félrelép

Kép (7)

A dollár gyengélkedése (illetve a forint tavalyi erőssége) több éves csúcsot hozott a hazai valuta számára.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

Mindeközben Japánban a Sanae Takaichi által meghirdetett előrehozott választások okoztak turbulenciát. A miniszterelnök a választások előtt újfent olyan intézkedéseket harangozott meg, amelyek további terheket rónának a költségvetésre – egy olyan időszakban, amikor a befektetők szeme egyébként is a fiskális kockázatokra figyelt.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

Tegnap azonban a japán pénzügyminiszter egy nyilatkozata felerősítette a beavatkozásról szóló várakozásokat, ami tudott fordítani a kereskedés irányán.

Kapcsolódó cikkünk

Mégis mi folyik a japán jen háza táján?

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Kasza Elliott-tal

AT&T - elemzés

Mindjárt írok az AT&amp;T chartról is, de az előbb visszanéztem a régi posztjaimat a cégről, és elég nagy párhuzamot látok a mostani Comcast sztoryval. Ami nem jó hír.2020 októberében ezt

Kasza Elliott-tal

Macy's Inc - kereskedés

Szeptemberben írtam utoljára a Macy's-ről, akkor éppen egy óriási zöld hetes gyertyát csinált. Azóta is megyeget fölfelé, de kevésbé intenzíven.Átgondoltam, hol adjam el a részvényeimet.

Hitelkárosultak

Elévült tartozás törlése

Ez az írás az adósok oldaláról magyarázza el, mit jelent az elévülés, mit nem, és hogyan lehet azt peres vagy nem peres eljárásban érvényesíteni. Mit jelent az elévülés, és hogyan leh

PR cikk

Trader

Díjmentes online előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.

Fórum

Konferencia ajánló

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

2026. január 27.

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Mibe fektetnek most a hazai sztáralapkezelők?
Versenyfutás a milliókért: akár órák alatt elkapkodhatják az új lakossági energiatárolós pályázatot
Ma is összeomlott a dollár, menetel a forint!
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility