Kivégzik a dollárt, új csúcsra menetel a forint

A dollárnak Donald Trump amerikai elnök tavaly januári hivatalba lépése óta nincsen jó időszaka: a kezdeti, a paritáshoz egészen közeli szintektől indulva egészen az 1,18 fölé gyengült az euróval szemben.

A hektikus elnöki ciklus csökkentette a hagyományosan menedékként szolgáló fizetőeszköz iránti bizalmat,

az utóbbi időszakban Trump Grönland megszerzésével kapcsolatos tervei és az európai vezetőkkel való látványos csörtéi váltottak ki riadalmat a befektetők körében. Noha a dollár dominanciájának végét elhamarkodott lenne kihirdetni, egyre több jel utal arra, hogy a devizában való kitettség egy olyan kockázat, amit már nem hagyhatnak figyelmen kívül a befektetők.

A dollár gyengélkedése (illetve a forint tavalyi erőssége) több éves csúcsot hozott a hazai valuta számára.

Mindeközben Japánban a Sanae Takaichi által meghirdetett előrehozott választások okoztak turbulenciát. A miniszterelnök a választások előtt újfent olyan intézkedéseket harangozott meg, amelyek további terheket rónának a költségvetésre – egy olyan időszakban, amikor a befektetők szeme egyébként is a fiskális kockázatokra figyelt.

Tegnap azonban a japán pénzügyminiszter egy nyilatkozata felerősítette a beavatkozásról szóló várakozásokat, ami tudott fordítani a kereskedés irányán.

